Actrița Natasha Lyonne, dată jos din avion după ce a făcut scandal

Un incident petrecut pe un zbor intern din Statele Unite a atras atenția presei internaționale, după ce actrița Natasha Lyonne ar fi fost escortată în afara aeronavei înainte de decolare, potrivit Fox News.

Evenimentul ar fi avut loc la scurt timp după participarea acesteia la premiera sezonului 3 al serialului Euphoria, desfășurată în Los Angeles.

Potrivit publicației Page Six, actrița se afla la bordul unui zbor operat de Delta Air Lines, pe ruta Los Angeles – New York. Aceasta ocupa un loc la clasa întâi și ar fi părut „dezorientată” în timpul pregătirilor pentru decolare.

Conform relatării, Lyonne nu ar fi răspuns solicitărilor echipajului de a închide laptopul și de a-și fixa centura de siguranță. Situația a determinat intervenția personalului de bord, în condițiile în care respectarea acestor reguli este obligatorie înainte de decolare.

După ce aeronava ar fi început rularea pe pistă, aceasta s-a întors la poartă, în urma îngrijorărilor exprimate de un însoțitor de zbor.

Conform aceleiași surse, un membru al echipajului i-ar fi adresat actriței întrebarea: „Doamnă, aveți nevoie de asistență medicală? Doamnă, trebuie să coborâți din avion. Aveți nevoie de ajutor cu bagajele?”

Lyonne ar fi răspuns: „Unde suntem?”, iar însoțitorul de zbor i-ar fi explicat: „Suntem încă în Los Angeles. Avionul nu a plecat nicăieri. Nu va pleca până când nu coborâți.”

Actrița ar fi părăsit avionul fără opoziție, iar ulterior comandantul aeronavei le-ar fi transmis pasagerilor scuze pentru întârziere:

„Avem un pasager care, dintr-un motiv sau altul, nu a respectat unele instrucțiuni de bază. Nu părea în stare să călătorească în această seară, motiv pentru care a fost reprogramat pe un alt zbor. Ne cerem scuze pentru inconvenient.”

Incidentul are loc la câteva luni după ce Natasha Lyonne a anunțat public, printr-o postare pe rețeaua X (fostul Twitter), că a suferit o recădere după aproximativ 10 ani de sobrietate.

„Am făcut publică recăderea mea, urmează mai multe detalii. Recuperarea este un proces pe viață. Oricine se confruntă cu asta, să știe că nu este singur”, a scris aceasta.

Într-un alt mesaj, actrița a adăugat:

„Rămâneți sinceri. Suntem la fel de bolnavi precum secretele noastre. Dacă nimeni nu ți-a spus azi, te iubesc. Indiferent cât de jos am ajuns, experiența noastră poate ajuta pe altcineva.”

Ulterior, într-o actualizare recentă, Lyonne a transmis că starea sa s-a îmbunătățit: „Sunt mândră să spun că lucrurile merg mult mai bine și că sunt din nou pe picioare. Vreau să mulțumesc comunităților de recuperare și fanilor care m-au susținut.”