Monden

A murit McSteamy din „Grey’s Anatomy”. Eric Dane avea numai 53 de ani

Comentează știrea
A murit McSteamy din „Grey’s Anatomy”. Eric Dane avea numai 53 de aniEric Dane / sursa foto> captur[ video
Din cuprinsul articolului

Actorul american Eric Dane, cunoscut publicului pentru rolurile sale din serialele „Grey’s Anatomy” și „Euphoria”, a murit la vârsta de 53 de ani, potrivit unui anunț transmis de reprezentanții săi. Informația a fost publicată vineri dimineață de Sky News.

Reprezentanții actorului au precizat că moarte a survenit în urma complicațiilor provocate de scleroza laterală amiotrofică (ALS), boală neurodegenerativă cunoscută și sub numele de boala Lou Gehrig.

Detalii despre ultimele zile ale lui Eric Dane

Într-un comunicat oficial, echipa lui Eric Dane a transmis detalii despre ultimele zile ale actorului:

„El și-a petrecut ultimele zile înconjurat de prieteni apropiați, de soția sa devotată și de cele două fiice frumoase, Billie și Georgia, care au fost centrul lumii sale.”

Ce obligații ai ca proprietar de animal de companie. Nerespectarea regulilor aduce amenzi
Ce obligații ai ca proprietar de animal de companie. Nerespectarea regulilor aduce amenzi
Pîslaru, mesaj pentru Câciu: Nu am dispute cu persoane care nu știu despre ce vorbesc
Pîslaru, mesaj pentru Câciu: Nu am dispute cu persoane care nu știu despre ce vorbesc

În același mesaj, Eric Dane a fost descris drept o persoană „determinată să facă o diferență pentru ceilalți” în contextul luptei cu boala. Reprezentanții au adăugat că actorul va fi „amintit cu drag” și „profund regretat”.

De asemenea, comunicatul menționează relația actorului cu publicul:

„Eric și-a adorat fanii și este pentru totdeauna recunoscător pentru valul de iubire și sprijin primit.”

Diagnosticul și implicarea publică

Eric Dane a anunțat anul trecut că a fost diagnosticat cu ALS. După dezvăluirea diagnosticului, actorul s-a implicat în inițiative de conștientizare a bolii, devenind un susținător al campaniilor dedicate pacienților afectați de această afecțiune.

Eric Dane

Eric Dane / sursa foto> captură video

ALS este una dintre principalele forme de boală a neuronului motor. Potrivit NHS, boala se caracterizează prin slăbiciune musculară progresivă, care afectează mobilitatea și capacitatea de comunicare.

În prezent, nu există un tratament curativ, iar îngrijirea medicală este axată pe gestionarea simptomelor.

Cariera artistică a lui Eric Dane

Eric Dane a devenit cunoscut la nivel internațional pentru rolul Dr. Mark Sloan din serialul „Grey’s Anatomy”, produs de ABC, unde a jucat între 2006 și 2012. Actorul și-a reluat rolul în 2021.

Ulterior, a fost remarcat pentru interpretarea personajului Cal Jacobs în serialul HBO „Euphoria”. De-a lungul carierei, Eric Dane a mai apărut în producții precum „Saved By The Bell”, „Gideon’s Crossing”, „Marley & Me” și „X-Men: The Last Stand”.

Actorul era căsătorit cu Rebecca Gayheart, actriță și model. Eric Dane lasă în urmă două fiice.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

07:14 - Nicușor Dan, despre decizia CCR privind pensiile magistraților: Nu putem vorbi de influențe la nivelul judecătorilor ...
07:03 - Ce obligații ai ca proprietar de animal de companie. Nerespectarea regulilor aduce amenzi
06:54 - Gabi Tamaș, nevoit să renunțe la imunitatea câștigată la emisiunea Survivor
06:45 - Pîslaru, mesaj pentru Câciu: Nu am dispute cu persoane care nu știu despre ce vorbesc
06:41 - A murit McSteamy din „Grey’s Anatomy”. Eric Dane avea numai 53 de ani
06:34 - Prognoza meteo, 20 februarie. România, sub influența unui nou episod de iarnă

HAI România!

Rușinea - adevărata moștenire a cancelarului Willi Brandt
Rușinea - adevărata moștenire a cancelarului Willi Brandt
George Simion, tras pe linie moartă? Săptămână neagră pentru AUR
George Simion, tras pe linie moartă? Săptămână neagră pentru AUR
Nicu îl vede pe Donald. Hai LIVE cu Turcescu
Nicu îl vede pe Donald. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale