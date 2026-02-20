A murit McSteamy din „Grey’s Anatomy”. Eric Dane avea numai 53 de ani

Actorul american Eric Dane, cunoscut publicului pentru rolurile sale din serialele „Grey’s Anatomy” și „Euphoria”, a murit la vârsta de 53 de ani, potrivit unui anunț transmis de reprezentanții săi. Informația a fost publicată vineri dimineață de Sky News.

Reprezentanții actorului au precizat că moarte a survenit în urma complicațiilor provocate de scleroza laterală amiotrofică (ALS), boală neurodegenerativă cunoscută și sub numele de boala Lou Gehrig.

Într-un comunicat oficial, echipa lui Eric Dane a transmis detalii despre ultimele zile ale actorului:

În același mesaj, Eric Dane a fost descris drept o persoană „determinată să facă o diferență pentru ceilalți” în contextul luptei cu boala. Reprezentanții au adăugat că actorul va fi „amintit cu drag” și „profund regretat”.

De asemenea, comunicatul menționează relația actorului cu publicul:

„Eric și-a adorat fanii și este pentru totdeauna recunoscător pentru valul de iubire și sprijin primit.”

Eric Dane a anunțat anul trecut că a fost diagnosticat cu ALS. După dezvăluirea diagnosticului, actorul s-a implicat în inițiative de conștientizare a bolii, devenind un susținător al campaniilor dedicate pacienților afectați de această afecțiune.

ALS este una dintre principalele forme de boală a neuronului motor. Potrivit NHS, boala se caracterizează prin slăbiciune musculară progresivă, care afectează mobilitatea și capacitatea de comunicare.

În prezent, nu există un tratament curativ, iar îngrijirea medicală este axată pe gestionarea simptomelor.

Eric Dane a devenit cunoscut la nivel internațional pentru rolul Dr. Mark Sloan din serialul „Grey’s Anatomy”, produs de ABC, unde a jucat între 2006 și 2012. Actorul și-a reluat rolul în 2021.

Ulterior, a fost remarcat pentru interpretarea personajului Cal Jacobs în serialul HBO „Euphoria”. De-a lungul carierei, Eric Dane a mai apărut în producții precum „Saved By The Bell”, „Gideon’s Crossing”, „Marley & Me” și „X-Men: The Last Stand”.

Actorul era căsătorit cu Rebecca Gayheart, actriță și model. Eric Dane lasă în urmă două fiice.