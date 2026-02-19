Bătălie pe averea lăsată în urmă de Gene Hackman. La mijloc sunt zeci de milioane de dolari

Moștenirea lui Gene Hackman, estimată la 80 de milioane de dolari, se află în centrul unui scandal juridic, la un an după moartea tragică a legendarului actor. Hackman și soția sa, Betsy Arakawa, au fost găsiți morți în casa lor din Santa Fe, New Mexico, la data de 26 februarie 2025, conform pagesix.com.

În urma anchetei, ziua decesului actorului a fost stabilită la 18 februarie, în timp ce Arakawa a murit din cauza unei infecții cu hantavirus cu câteva zile înainte, pe 11 februarie.

Conform documentelor judiciare, avocata Julia L. Peters a depus o cerere pentru a deveni reprezentanta personală a moștenirii lui Hackman pe 6 martie 2025.

Actele respective relevă modul în care Arakawa a fost primul reprezentant personal numit al defunctului Hackman, urmat de avocatul actorului, Michael G. Sutin, și apoi de Peters.

„Julia L. Peters are prioritate pentru a fi numită reprezentant personal ca urmare a decesului lui Betsy Arakawa Hackman și Michel G. Sutin”, se arată în documentele judecătorești. „Julia L. Peters acceptă numirea în funcția de reprezentant personal.”

Testamentul lui Hackman — pe care Peters îl consideră „valabil executat” — era datat 7 iunie 2005 și a fost inclus în dosar. Deși actorul i-a menționat în documente pe cei trei copii ai săi, Christopher, Elizabeth și Leslie, din căsătoria anterioară cu Faye Maltese, el nu a desemnat pe niciunul dintre ei să acționeze în calitate de reprezentant personal.

În plus, Hackman a creat două companii înainte de moartea sa: Gene Hackman Living Trust și GeBe Revocable Trust. Peters a depus o cerere la 17 martie 2025 pentru numirea Avalon Trust, LLC — compania financiară în care Peters ocupă funcția de consilier juridic șef și partener — ca succesor al GeBe Revocable Trust și Gene Hackman Living Trust.

Documentele judiciare menționează că Avalon „este cea mai potrivită pentru a îndeplini în mod corect și precis ultimele instrucțiuni și dorințe ale domnului Hackman, în conformitate cu intenția sa”.

În ceea ce privește scopul creării a două companii separate, expertul juridic Gregory Doll a declarat pentru Page Six că „aceste companii sunt utilizate în mod obișnuit pentru a evita procedura succesorală și pentru a permite gestionarea privată a activelor”.

„Rolul cheie îl are administratorul, persoana sau compania cu autoritate legală de a gestiona activele. Problema aici pare să se concentreze asupra persoanei autorizate să îndeplinească funcția de administrator în prezent”, a adăugat el.

La 20 martie 2025, avocatul Gregory W. MacKenzie a depus o cerere în numele celor trei copii ai lui Hackman: Christopher, Elizabeth și Leslie.Cu toate acestea, Mackenzie nu a mai depus alte documente în numele copiilor.

Doll a clarificat rolul potențial al copiilor: „Faptul că, copiii lui Gene au avut un avocat care a apărut în numele lor acum un an a fost conceput pentru ca acel avocat să primească notificări cu privire la toate evenimentele din cadrul procesului, ceea ce i-ar fi permis apoi să protejeze interesele copiilor, după cum era necesar.”

Hackman și Arakawa au rămas după moarte cu o datorie restantă în valoare de 98.345,29 dolari pentru un card de credit Citibank.