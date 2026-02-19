Monden

Bătălie pe averea lăsată în urmă de Gene Hackman. La mijloc sunt zeci de milioane de dolari

Comentează știrea
Bătălie pe averea lăsată în urmă de Gene Hackman. La mijloc sunt zeci de milioane de dolariGene Hackman și Betsy Arakawa . Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Moștenirea lui Gene Hackman, estimată la 80 de milioane de dolari, se află în centrul unui scandal juridic, la un an după moartea tragică a legendarului actor. Hackman și soția sa, Betsy Arakawa, au fost găsiți morți în casa lor din Santa Fe, New Mexico, la data de 26 februarie 2025, conform pagesix.com.

Bătălie pe averea lăsată în urmă de Gene Hackman. La mijloc sunt zeci de milioane de dolari

În urma anchetei, ziua decesului actorului a fost stabilită la 18 februarie, în timp ce Arakawa a murit din cauza unei infecții cu hantavirus cu câteva zile înainte, pe 11 februarie.

Conform documentelor judiciare, avocata Julia L. Peters a depus o cerere pentru a deveni reprezentanta personală a moștenirii lui Hackman pe 6 martie 2025.

Actele respective relevă modul în care Arakawa a fost primul reprezentant personal numit al defunctului Hackman, urmat de avocatul actorului, Michael G. Sutin, și apoi de Peters.

Realitatea TV își suspendă emisia timp de trei ore joi, 19 februarie
Realitatea TV își suspendă emisia timp de trei ore joi, 19 februarie
România investește într-un drum expres cu impact regional major. Când va fi gata
România investește într-un drum expres cu impact regional major. Când va fi gata
Dolari

Dolari

Ce rol au copii fostului mare actor

„Julia L. Peters are prioritate pentru a fi numită reprezentant personal ca urmare a decesului lui Betsy Arakawa Hackman și Michel G. Sutin”, se arată în documentele judecătorești. „Julia L. Peters acceptă numirea în funcția de reprezentant personal.”

Testamentul lui Hackman — pe care Peters îl consideră „valabil executat” — era datat 7 iunie 2005 și a fost inclus în dosar. Deși actorul i-a menționat în documente pe cei trei copii ai săi, Christopher, Elizabeth și Leslie, din căsătoria anterioară cu Faye Maltese, el nu a desemnat pe niciunul dintre ei să acționeze în calitate de reprezentant personal.

În plus, Hackman a creat două companii înainte de moartea sa: Gene Hackman Living Trust și GeBe Revocable Trust. Peters a depus o cerere la 17 martie 2025 pentru numirea Avalon Trust, LLC — compania financiară în care Peters ocupă funcția de consilier juridic șef și partener — ca succesor al GeBe Revocable Trust și Gene Hackman Living Trust.

De ce a creat companiile

Documentele judiciare menționează că Avalon „este cea mai potrivită pentru a îndeplini în mod corect și precis ultimele instrucțiuni și dorințe ale domnului Hackman, în conformitate cu intenția sa”.

În ceea ce privește scopul creării a două companii separate, expertul juridic Gregory Doll a declarat pentru Page Six că „aceste companii sunt utilizate în mod obișnuit pentru a evita procedura succesorală și pentru a permite gestionarea privată a activelor”.

„Rolul cheie  îl are administratorul, persoana sau compania cu autoritate legală de a gestiona activele. Problema aici pare să se concentreze asupra persoanei autorizate să îndeplinească funcția de administrator în prezent”, a adăugat el.

La 20 martie 2025, avocatul Gregory W. MacKenzie a depus o cerere în numele celor trei copii ai lui Hackman: Christopher, Elizabeth și Leslie.Cu toate acestea, Mackenzie nu a mai depus alte documente în numele copiilor.

O datorie de zeci de mii de dolari

Doll a clarificat rolul potențial al copiilor: „Faptul că, copiii lui Gene au avut un avocat care a apărut în numele lor acum un an a fost conceput pentru ca acel avocat să primească notificări cu privire la toate evenimentele din cadrul procesului, ceea ce i-ar fi permis apoi să protejeze interesele copiilor, după cum era necesar.”

Hackman și Arakawa au rămas după moarte cu o datorie restantă în valoare de 98.345,29 dolari pentru un card de credit Citibank.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:51 - Realitatea TV își suspendă emisia timp de trei ore joi, 19 februarie
09:39 - România investește într-un drum expres cu impact regional major. Când va fi gata
09:33 - Lavrov cere reținere în criza SUA–Iran și invocă riscuri nucleare
09:24 - George Tuță, acuzat de Tudor Chirilă că a abandonat Sectorul 1: Vrăjeala cu filmulețe în care ne facem că muncim nu ține
09:18 - Progrese limitate în dialogul de pace de la Geneva. Rusia își menține cererile privind Donbasul, Ucraina respinge con...
09:10 - Cauza morții lui Peter Greene, actorul cunoscut pentru rolurile din „Pulp Fiction” și „The Mask”. Ce arată certificat...

HAI România!

Nicu îl vede pe Donald. Hai LIVE cu Turcescu
Nicu îl vede pe Donald. Hai LIVE cu Turcescu
Criminal în serie la Sibiu, mai pervers decât Râmaru?
Criminal în serie la Sibiu, mai pervers decât Râmaru?
Marele câștig al României după ce Nicușor Dan și-a confirmat prezența la Washington
Marele câștig al României după ce Nicușor Dan și-a confirmat prezența la Washington

Proiecte speciale