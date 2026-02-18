Criminal în serie la Sibiu, mai pervers decât Râmaru?

Străzile din Sibiu care amintesc de Evul Mediu se pare că au fost bântuite în ultimii ani de un criminal în serie. Nu, nu se furişa noaptea pe uluiţele înguste, străjuite de ziduri înalte şi reci din piatră şi nici nu trecea în linişte înfăşurat ca un liliac într-o mantie neagră înspăimântătoare pe sub Podul Minciunilor, ca Dracula, sau pe sub coloanele din Piaţa Mică.

Nu era nici Jack Spintecătorul, care agăţa prostituate pe care apoi le hăcuia. Ci, un posibil criminal mult mai pervers. Un criminal care nu aucţiona el direct asupra victimelor, ci prin intermediari. Prin oameni vulnerabili pe care îi manipula, adică pe care, mai pe româneşte, îi prostea atât de tare de cap, încât îi făcea să devină criminali. Din motivele cele mai des întâlnite ca mobiluri ale crimelor: răzbunare sau bani.

Nu umbla, aşa cum am spus, în nopţile întunecate pe străzile oraşului medieval, trecând în linişte pe sub felinarele care abia reuşeau să străpungă ceaţa.

Dimpotrivă. Mergea la lumina zilei, când oaraşul era plin de localnici, dar şi de turişti. Se întâlnea cu oameni. Vorbea cu oameni. Avea chiar pacienţi dintre oameni. Oameni extrem de vulnerabili, aflaţi în momente dificile ale vieţii lor. Nici măcar planurile diabolice de ucidere nu le punea la cale în taina nopţii în vreo cămăruţă de la vreo mansardă sordidă, de prin vreo clădire lugubră veche de sute de ani, ci într-o vilă de lux, situată într-un cartier select al Sibiului. Personajul a fost compătimit de întreaga urbe. Pentru că viaţa, cel puţin aşa apărea la prima vedere, o trecuse printr-o încercare grea, în care însăşi viaţa ei îi fusese pusă în pericol. Scăpase ca prin minune, ascunzându-se într-un dulap.

Pe data de 9 iunie 2024, o veste tristă străbate ca un fulger Sibiul. Codruţa Notar, o femeie în vârstă de 58 de ani, om de afaceri, cu o avere estimată la aproximativ 1 milion de euro, în case, terenuri şi bunuri de valoare, este găsită moartă în locuinţa sa. De către fiica Amiana Păştina. La faţa locului, după ce s-a sunat la 112, au sosit echipele de poliţişti şi medicul legist. Nu s-au găsit urme de violenţă pe corpul victimei şi nici urmele vreunei lupte în casă, sau a unei scotociri, care să fi indicat un jat. Codruţa Notar era o femeie de afaceri cunoscută în Sibiu, aşa că putea fi ţinta unei tentative de jaf. La vremea respectivă, legiştii au concluzionat că moartea survenise din cauze naturale, un stop cardio-respirator pe fondul bolilor serioase de inimă pe care le avea victima.

Imediat după înmormântare, nimănui nu i-a atras atenţia faptul că fiica începuse imediat să vândă din bunuri. Era o femeie bogată. Nici că aproape imediat s-a mutat din Sibiu în Dubai nu a atras atenţia. Poate că voia să uite de tragedie.

Examenul toxicologic al vctimei, ale cărui rezultate au ieşit mult mai târziu, au ridicat primul semn de întrebare. În corpul victimei fuseseră descoperite sedative. Puteau însă să fie ingerate cu bună ştiinţă, de către victimă, care ar fi putut suferi de insomnii. Nu s-au mai întreprins cercetări în acest sens.

Codruţa Notar a fost înmormântată, iar fiica, cu banii luaţi pe ce apucase să vândă din moştenire, plecase în Dubai. Liniştea s-a aşternut peste caz mai bine de un an şi jumătate, când un apropiat al familiei Codruţei Notar a declarat la poliţie că are elemente că femeia nu murise de moarte bună. Indica inclusiv un posibil mobil al crimei: averea. Ceea ce se potrivea cu atitudinea fiicei, care nu ştiuse cum să scape mai repede de ce moştenise şi să plece.

La sfârşitul anului trecut, fiica, Amiana Păştina, se reîntoarce în România, pentru a vinde şi ce mai rămăsese neprăduit din averea moştenită. Martorii spun că vindea lucruri inclusiv în curtea casei, ca într-un talcioc improvizat. A fost chemată la audieri. Semnul de întrebare cu substanţele din sângele victimei a devenit şi mai mare. Cantitatea era cu mult peste o doză pe care o ia un om normal ca să se liniştească sau să doarmă. Iar Amiana Păştina, pusă în faţa mai multor probe, pe care nu le putem dezvălui pentru că ancheta este în plină desfăşurare, recunoaşte.

Putem da un fragment din declaraţia unui martor-denunţător: „De asemenea, martorul denunțător a arătat că în noaptea de 07/08.06.2024, soția sa, PĂȘTINĂ AMIANA s-ar fi deplasat la domiciliul mamei sale, ulterior, ar fi omorât-o prin asfixiere mecanică pe aceasta, acțiuni pe care le-a întreprins cu ajutorul numitei Popа...,” se arată în dosarul în care s-a confirmat redeschiderea urmării penale. Îşi ucisese mama. Dar nu singură. Ci ajutată de o asistentă de la Spitalul din Cisnădie, care îi procurase sedativele.

Filmul asasinatului este cumplit, mai ales că este vorba despre o mamă şi o fiică. O fiică orbită de dorinţa de a avea bani. I-a dat mamei sale un ceai, în care a amestecat un sedativ. Când aceasta a adormit, ajutată de complicea asistentă medicală, i-a mai injectat o doză mare de sedativ, care s-a dovedit a fi mortală. Ca să fie sigure că victima a amurit, i-au pus şi o pernă pe faţă, să o asfixieze. Nu aveau de unde şti că era deja moartă. De aceea la autopsie nu a ieşit diagnosticul: asfixie mecanică.

Şi acum vine partea cea mai macabră a poveştii. Apare un personaj despre care se mai vorbise, tot în legătură cu o crimă: Adriana Viliginschi. Nimeni alta decât partenera de viaţă a omului de afaceri Adrian Kreiner, schingiuit şi asasinat de trei indivizi în vila lui din cel mai select cartier al Sibiului.

Pe data de 6 noiembrie 2023, un apel al 112 anunţa că milionarul Adrian Kreiner a fost atacat în propria casă. De un grup de trei jefuitori. Aceştia l-au schingiuit pentru a le spune unde are ascunşi banii sau seiful în care îi ţine.

La un moment dat, în timp ce victima era schingiuită, a apărut fiica acestuia din dormitorul de sus. Când a văzut ce se întâmplă, s-a refugiat în cameră şi a anunţat poliţia. Unul dintre atacatori a venit după ea şi i-a spus că dacă mai scoate un zgomot, o ucide. De spaimă, fata a tăcut, până cei trei au dispărut. Au fost surprinşi pe camere de supravehere de pe stradă, alergând.

În urma loviturilor, Kreiner a murit la spital. Jefuitorii nu plecaseră cu mare lucru. Practic, îl schingiuiseră până la moarte pentru nişte ceasuri pe care le găsiseră pe o măsuţă în dormitorul fetei, pe care le-au furat şi care nu valorau mai mult de 200.000 de euro. Atacatorii au fugit în străinătate, dar au fost identificaţi şi reţinuţi, după care au fost aduşi în ţară. Ultimul, de curând. Declaraţiile lor au şocat. Din nou, numele Adriana Viliginschi apare în declaraţii. „Au făcut acoperirea perfectă să dea vina pe noi. Ea este criminala. Este diabolică”, a spus Laurențiu Ghiță, unul dintre cei trei suspecți de crimă.

Să revenim la primul caz, cel al doamnei Codruţa Notar, asasinată de fiică. Principala criminală afirmă că a fost consiliată de Adriana Viliginschi cum să procedeze ca să-şi ucidă mama. La fel declară şi asistenta de la Cisnădie. Că au avut loc discuţii lungi, iniţiate şi purtate de Amiana, în care s-a pus la punct în timp, planul de asasinare. Adriana Viliginschi a fost arestată şi ea în legătură cu acest caz. Mai mult, a fost dusă penru noi cercetări şi în casa în care locuise cu Adrian Kreiner.

Cei trei criminali care au pătruns în casă, nu erau, totuşi, din elita infractorilor români care bântuie prin Europa. Loviturile lor nu erau de anveregură. Unul dintre ei, spre exemplu, spărsese un magazin de produse electronice, de unde sustrăsese bunuri în valoare de 150.000 de euro. S-au reunit în ţară, penzru a jefui oameni cu stare. Nu mai insistăm asupra amănuntelor poveştii cu constituirea grupului organizat. Dar ceva atrage atenţia.

O întrebare la care ancheta nu a răspuns încă.

Înainte de a-l jefui pe Kreiner, au mai avut două tentative. De fapt, două planuri de jaf, asupra a doi oameni de afaceri. Le-au abandonat pentru că... nu erau întrunite condiţiile şi riscurile de a fi prinşi erau foarte mari. Şi, deodată, apar în Sibiu. Şi nu oricum, ci în unul dintre cele mai păzite locuri din România, pentru că locuinţa lui Adrian Kreiner se afla în apropierea casei lui Klaus Iohannis, pe atunci preşedinte al României şi era păzită şi supravegheată de SPP.

Deci, nu sunt condiţii pentru jefuirea unui om de afaceri din Târgu Jiu, cum a fost una dintre ţinte la care s-a renunţat, dar este loc propice pentru o astfel de acţiune într-un perimetru ultrasupravegheat de profesionişti. Cine le putea garanta că, pe strada lui Kreiner, nu era un echipaj de pază? Aşa numita „pază îndepărtată”. Nimeni. Şi totuşi ei se duc.

Asta dovedeşte că habar nu aveau cine locuia în apropiere şi, aş putea spune că habar nu aveau pe cine urmau să jefuiească. Mai mult, nu atacă din prima. Ei spun că studiază două zle, dintr-o casă părăsită de peste drum, locuinţa vitoarei victime. Deci, nu ştiu că în apropiere este casa preşedintelui ţării, care era funcţională, pentru că Iohannis mergea des la Sibiu şi în care chiar locuia soţia lui, adică păzită de SPP, dar ştiu că peste drum este o casă părăsită de unde se poate face o supraveghere.

În al doilea rând, dacă au supravegheat casa, ştiau că înăuntru nu se afla numai victima pe care urmau să o schingiuiască şi să o ucidă până la urmă, ci că se mai aflau două persoane. Concubina şi fiica. Persoane care, auzind zgomotul luptei, ar fi dat alarma. Ceea ce s-a şi întâmplat. De ce nu au aşteptat ca Adrian Kreiner să rămână singur în casă, ca să poată opera în voie? O puteau face inclusiv ziua. Sau, dacă s-au decis să atace când toţi membrii familiei se aflau în domiciliu, de ce nu i-au anihilat pe toţi trei, să poată scotoci în voie, fără ca nimeni să poată da alarma?

Şi încă ceva.

Cu toată supravegherea, de unde au ştiut dispunerea la ora atacului a persoanelor aflate în casă. Adică, de unde au ştiut că Adrian Kreiner a rămas singur în livinglul de la parter, iar concubina şi fiica merseseră la etaj, să se culce, fiecare în dormitorul ei? Cum altfel, dacă nu ar fi fost anunţaţi din interior? Excludem fiica, cea care a şi sunat la 112, coborând pentru că a auzit zgomotul luptei. Trebuie să menţionăm aici că victima s-a bătut pentru viaţa ei. Aşa au şi fost identificaţi fără dubii autorii. După urmele ADN lăsate pe victimă. Adriana Viliginschi a scăpat neatinsă, pentru că spune că s-a ascuns într-un şifonier, unde atacatorilor nu le-a dat prin cap să caute.

Şi încă un element extrem de important. Cei trei criminali au atacat locuinţa lui Kreiner, fix când sistemul de alarmă cu senzori era dezactivat. Adică, au putut intra nestingheriţi peste victimă, fără ca sistemul să dea alarma. Iar sistemul nu se putea dezactiva decât din interior. De ce să fi fost dezactivat sistemul de securitate noaptea, când la Kreiner nu mai era aşteptat nimeni în vizită, dacă el tocmai pentru asta fusese montat. Să dea alarma după ce cei care locuiesc în casă se culcă.

Adriana Viliginschi este de profesie pspiholog şi terapeut. Avea un cabinet particular. Mama ei declară însă că Adriana nu putea comite astfel de fărădelegi pentru că se afla sub tratament. Aşadar, un psiholog care dădea consultaţii, dar care era instabil psihic şi lua tratament.

După părerea mea, cele două cazuri au legătură. Nu numai prin numele Adrianei Viliginschi, ci şi prin mobil: banii. Şi în cazul Kreiner, concubina, după o ceartă la cuţite cu avocaţii cărora le-a şi reziliat contractul, a încercat să valorifice rapid bunurile care i-au revenit ca moştenire încercând să o păgubească pe fiica lui Kreiner.

Aşadar, pe străzile din medievalul Sibiu, este posibil să se fi plimbat, ziua în amiaza mare, un criminal în serie. Cu pregătire de manipulator şi tocmai de aceea mai pervers decât celebrul Râmaru. Ucide prin alţii.

Dosarele au fost redeschise şi ancheta este, din nou, abia la început.