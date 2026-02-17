International

Atac la un meci de hochei în SUA. Șase victime făcute de un transgender care a deschis focul

Transgender, atac armat, Rhod Island / sursa foto: X
Un incident armat produs la un patinuar din Pawtucket, statul Rhode Island, s-a soldat cu trei persoane moarte, inclusiv presupusul autor, și alte trei persoane transportate la spital în stare critică, potrivit autorităților locale, potrivit Associated Press.

Evenimentul a avut loc în timpul unui meci de hochei, desfășurat în prezența familiilor și a sportivilor.

Intervenția autorităților și desfășurarea incidentului din Rhode Island

Șefa poliției din Pawtucket, Tina Goncalves, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că intervenția rapidă a contribuit la limitarea consecințelor. Potrivit acesteia, o persoană aflată în incinta arenei a intervenit pentru a-l opri pe trăgător.

„Se pare că cineva a ajutat la încheierea rapidă a scenei violente, intervenind și încercând să-l imobilizeze pe trăgător”, a precizat Goncalves.

Autoritățile au anunțat că presupusul atacator a decedat în urma unei plăgi prin împușcare care pare a fi auto-provocată. Poliția a subliniat că investigația este în desfășurare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

Posibilă dispută familială

Conform declarațiilor oferite de șefa poliției, primele indicii sugerează că incidentul ar fi fost unul țintit.

„Pare că a fost un eveniment direcționat, posibil legat de o dispută familială”, a afirmat Goncalves.

Aceasta a evitat să ofere detalii suplimentare despre relațiile dintre persoanele implicate, menționând că anchetatorii verifică în continuare informațiile disponibile.

Identitatea presupusului autor al incidentului din Rhode Island

Poliția l-a identificat pe presupusul trăgător ca fiind Robert Dorgan, despre care s-a precizat că ar fi folosit și numele Roberta Esposito. Potrivit autorităților, acesta s-a născut în anul 1969.

Oficialii nu au făcut publice informații suplimentare privind istoricul persoanei sau eventualele motive, indicând că acestea fac obiectul anchetei.

Victimele și starea răniților

Șefa poliției a confirmat că celelalte două persoane decedate sunt adulți. Identitățile victimelor nu au fost comunicate la momentul declarațiilor, în conformitate cu procedurile privind notificarea familiilor.

Trei persoane rănite au fost transportate la unități medicale, fiind în stare critică. Autoritățile nu au oferit detalii privind natura rănilor.

Analiza probelor video de la patinuarul din Rhode Island

Investigatorii au anunțat că au discutat cu numeroși martori aflați în incinta Dennis M. Lynch Arena din Pawtucket, situată la câțiva kilometri de Providence. De asemenea, sunt analizate înregistrările video realizate în timpul meciului.

În spațiul online au circulat imagini neverificate care surprind momente de panică, cu jucători care caută adăpost și spectatori care părăsesc în grabă tribunele după auzirea unor zgomote asemănătoare focurilor de armă.

După incident, în fața arenei au fost observate familii vizibil afectate emoțional și jucători de liceu încă îmbrăcați în echipament sportiv. Martorii au relatat că mai multe persoane s-au îmbrățișat înainte de a urca în autobuzele puse la dispoziție pentru evacuare.

Violențe armate în Rhode Island

Incidentul survine la aproximativ două luni după un alt episod de violență armată care a avut loc la Brown University.

În acel caz, un atacator a ucis doi studenți și a rănit alte nouă persoane, ulterior fiind raportată și decesul unui profesor afiliat Massachusetts Institute of Technology (MIT). Autoritățile au precizat că cele două incidente nu au legătură între ele.

Primarul orașului Pawtucket, Don Grebien, a declarat:

„Partea bună este că cele două incidente nu sunt legate, dar este foarte tragic. Sunt copii de liceu. Participau la un eveniment, jucau în timp ce familiile îi urmăreau, un moment de bucurie care s-a transformat în așa ceva.”

Orașul Pawtucket, cu o populație de aproape 80.000 de locuitori, este situat la nord de Providence, în apropierea graniței cu statul Massachusetts. Localitatea a fost cunoscută anterior drept sediul central al companiei Hasbro.

