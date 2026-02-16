Fiole cu substanță necunoscută, găsite într-un plic trimis la biroul lui Netanyahu

Personalul biroului premierului israelian Benjamin Netanyahu a descoperit un plic suspect care conținea fiole cu o substanță necunoscută, potrivit dap.com.

Site-ul Ynet a relatat, citând un departament relevant al biroului premierului, că nu există niciun pericol pentru public în legătură cu acest incident.

Cotidianul Maariv a scris, citând o persoană familiarizată cu detaliile cazului, că plicul conținea fiole cu o substanță necunoscută și că acesta a fost trimis pentru analiză la un laborator.

Solicitată de presă să confirme informațiile, o purtătoare de cuvânt a guvernului israelian a refuzat să comenteze incidentul și a redirecționat întrebările către poliția israeliană. Într-o primă fază, poliția nu a oferit declarații pe acest subiect.

Nu este pentru prima dată când la biroul premierului israelian apare un pachet suspect. Cel mai recent caz similar a avut loc în noiembrie anul trecut, când forțele de securitate au examinat conținutul unui plic, care a fost declarat ulterior inofensiv.

Cabinetul israelian a aprobat duminică noi măsuri pentru întărirea controlului Israelului asupra Cisiordaniei ocupate și pentru facilitarea achiziționării de terenuri de către coloniști, potrivit Reuters.

Miniștrii au votat în favoarea începerii unui proces de înregistrare a terenurilor pentru prima dată din 1967. Decizia vine la o săptămână după aprobarea unei alte serii de măsuri în Cisiordania, care au atras condamnări la nivel internațional.

Cisiordania se numără printre teritoriile revendicate de palestinieni pentru un viitor stat independent. O mare parte a teritoriului se află sub control militar israelian, în timp ce în unele zone există o autonomie palestiniană limitată, administrată de Autoritatea Palestiniană susținută de Occident.

Premierul Benjamin Netanyahu, care urmează să se confrunte cu alegeri la sfârșitul acestui an, consideră că înființarea unui stat palestinian ar reprezenta o amenințare la adresa securității Israelului.

Coaliția sa de guvernare include numeroși membri care susțin anexarea Cisiordaniei, teritoriu capturat de Israel în războiul din Orientul Mijlociu din 1967, asupra căruia Israelul invocă legături biblice și istorice.

Ministrul de finanțe de extremă dreapta, Bezalel Smotrich, a declarat: „Continuăm revoluția colonizării și consolidăm controlul nostru asupra tuturor părților teritoriului nostru”.

La rândul său, ministrul apărării, Israel Katz, a afirmat că înregistrarea terenurilor reprezintă o măsură de securitate vitală.

Într-un comunicat, cabinetul israelian a precizat că decizia constituie „un răspuns adecvat la procesele ilegale de înregistrare a terenurilor promovate de Autoritatea Palestiniană”.

Ministerul israelian de Externe a transmis că măsura va contribui la transparență și la soluționarea disputelor funciare.

Președinția palestiniană a condamnat decizia, susținând că aceasta reprezintă „o anexare de facto a teritoriului palestinian ocupat și o declarație a începerii planurilor de anexare menite să consolideze ocupația prin activități ilegale de colonizare”.

Organizația israeliană de monitorizare a colonizării Peace Now a avertizat că măsura ar putea duce la deposedarea palestinienilor de până la jumătate din Cisiordania.

Președintele SUA, Donald Trump, a exclus anexarea Cisiordaniei de către Israel, însă administrația sa nu a încercat să limiteze accelerarea construirii de colonii.

Cea mai înaltă instanță a Națiunile Unite a declarat, într-un aviz consultativ neobligatoriu emis în 2024, că ocuparea teritoriilor palestiniene și a coloniilor de către Israel este ilegală și ar trebui să înceteze cât mai curând posibil. Israelul contestă acest punct de vedere.