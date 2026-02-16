International

Fiole cu substanță necunoscută, găsite într-un plic trimis la biroul lui Netanyahu

Comentează știrea
Fiole cu substanță necunoscută, găsite într-un plic trimis la biroul lui NetanyahuBenjamin Netanyahu. Sursă foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Personalul biroului premierului israelian Benjamin Netanyahu a descoperit un plic suspect care conținea fiole cu o substanță necunoscută, potrivit dap.com.

Site-ul Ynet a relatat, citând un departament relevant al biroului premierului, că nu există niciun pericol pentru public în legătură cu acest incident.

Pachetul din biroul lui Netanyahu, trimis la laborator

Cotidianul Maariv a scris, citând o persoană familiarizată cu detaliile cazului, că plicul conținea fiole cu o substanță necunoscută și că acesta a fost trimis pentru analiză la un laborator.

Solicitată de presă să confirme informațiile, o purtătoare de cuvânt a guvernului israelian a refuzat să comenteze incidentul și a redirecționat întrebările către poliția israeliană. Într-o primă fază, poliția nu a oferit declarații pe acest subiect.

Scumpirile continuă pentru români, chiar dacă inflația a coborât la 9,6% în ianuarie 2026
Scumpirile continuă pentru români, chiar dacă inflația a coborât la 9,6% în ianuarie 2026
Țările din Europa cu cele mai mari impozite pe venit în 2026. Ce poziție ocupă România în clasament
Țările din Europa cu cele mai mari impozite pe venit în 2026. Ce poziție ocupă România în clasament

Nu este pentru prima dată când la biroul premierului israelian apare un pachet suspect. Cel mai recent caz similar a avut loc în noiembrie anul trecut, când forțele de securitate au examinat conținutul unui plic, care a fost declarat ulterior inofensiv.

Guvernul israelian a aprobat noi măsuri privind Cisiordania

Cisiordania

Cisiordania. Sursa foto: x.com

Cabinetul israelian a aprobat duminică noi măsuri pentru întărirea controlului Israelului asupra Cisiordaniei ocupate și pentru facilitarea achiziționării de terenuri de către coloniști, potrivit Reuters.

Miniștrii au votat în favoarea începerii unui proces de înregistrare a terenurilor pentru prima dată din 1967. Decizia vine la o săptămână după aprobarea unei alte serii de măsuri în Cisiordania, care au atras condamnări la nivel internațional.

Cisiordania se numără printre teritoriile revendicate de palestinieni pentru un viitor stat independent. O mare parte a teritoriului se află sub control militar israelian, în timp ce în unele zone există o autonomie palestiniană limitată, administrată de Autoritatea Palestiniană susținută de Occident.

„Continuăm revoluția colonizării”

Premierul Benjamin Netanyahu, care urmează să se confrunte cu alegeri la sfârșitul acestui an, consideră că înființarea unui stat palestinian ar reprezenta o amenințare la adresa securității Israelului.

Coaliția sa de guvernare include numeroși membri care susțin anexarea Cisiordaniei, teritoriu capturat de Israel în războiul din Orientul Mijlociu din 1967, asupra căruia Israelul invocă legături biblice și istorice.

Ministrul de finanțe de extremă dreapta, Bezalel Smotrich, a declarat: „Continuăm revoluția colonizării și consolidăm controlul nostru asupra tuturor părților teritoriului nostru”.

La rândul său, ministrul apărării, Israel Katz, a afirmat că înregistrarea terenurilor reprezintă o măsură de securitate vitală.

Într-un comunicat, cabinetul israelian a precizat că decizia constituie „un răspuns adecvat la procesele ilegale de înregistrare a terenurilor promovate de Autoritatea Palestiniană”.

Ministerul israelian de Externe a transmis că măsura va contribui la transparență și la soluționarea disputelor funciare.

Reacții palestiniene și internaționale. Donald Trump a exclus anexarea Cisiordaniei

Președinția palestiniană a condamnat decizia, susținând că aceasta reprezintă „o anexare de facto a teritoriului palestinian ocupat și o declarație a începerii planurilor de anexare menite să consolideze ocupația prin activități ilegale de colonizare”.

Donald Trump și Benjamin Netanyahu

Donald Trump și Benjamin Netanyahu. Sursă foto: Facebook

Organizația israeliană de monitorizare a colonizării Peace Now a avertizat că măsura ar putea duce la deposedarea palestinienilor de până la jumătate din Cisiordania.

Președintele SUA, Donald Trump, a exclus anexarea Cisiordaniei de către Israel, însă administrația sa nu a încercat să limiteze accelerarea construirii de colonii.

Cea mai înaltă instanță a Națiunile Unite a declarat, într-un aviz consultativ neobligatoriu emis în 2024, că ocuparea teritoriilor palestiniene și a coloniilor de către Israel este ilegală și ar trebui să înceteze cât mai curând posibil. Israelul contestă acest punct de vedere.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

1 comentarii

  1. eL vLAD spune:
    16 februarie 2026 la 14:43

    PORCarab imputzit!!

Stiri calde

16:31 - Scumpirile continuă pentru români, chiar dacă inflația a coborât la 9,6% în ianuarie 2026
16:23 - Atenție la restaurantele pe care le alegi în vacanță. Trucuri să mănânci ieftin și gustos
16:16 - Secretele din spatele cortinei regale: Tensiunile dintre Kate, Harry și Meghan, dezvăluite într-o nouă carte
16:03 - Țările din Europa cu cele mai mari impozite pe venit în 2026. Ce poziție ocupă România în clasament
15:55 - Casa de Cultură din Focșani, vândută în urma unei licitații. Tranzacția a stârnit nemulțumiri pe plan local
15:49 - Plahotniuc, bolnav. Ședința în dosarul fraudei bancare a fost reprogramată pentru data de 17 februarie

HAI România!

Leo Taxil, cel mai mare troll din istorie, a inventat "secretele oculte" ale masoneriei
Leo Taxil, cel mai mare troll din istorie, a inventat "secretele oculte" ale masoneriei
La loc comanda! Hai LIVE cu Turcescu
La loc comanda! Hai LIVE cu Turcescu
Sistemul global de control al armelor, în colaps
Sistemul global de control al armelor, în colaps

Proiecte speciale