Netanyahu, vizită în SUA pentru a se coordona cu Trump cu privire la Iran

Premierul israelian Benjamin Netanyahu urmează să efectueze marți o vizită la Washington, Statele Unite, în contextul reluării discuțiilor dintre administrația americană și Iran pe tema programului nuclear și altor aspecte de securitate, potrivit Jerusalem Post.

Potrivit anunțurilor oficiale, întâlnirea cu președintele american Donald Trump și cu membri importanți ai administrației va avea loc miercuri la Casa Albă. Vizita a fost grăbită în calendar, în parte ca urmare a evoluțiilor recente în negocierile vizând un posibil acord cu Teheranul.

Această întâlnire a fost descrisă de oficialii israelieni drept o sesiune de tip „sesiune de elaborare a strategiei”, ceea ce sugerează că discuțiile nu vor fi limitate doar la negocierile americane cu Iranul, ci vor include și scenarii privind pașii de urmat dacă diplomația nu reușește să producă un acord durabil.

În centrul discuțiilor dintre Netanyahu și Trump se vor afla negocierile recente dintre SUA și Iran privind programul nuclear și alte elemente sensibile de securitate regională.

Negocierile indirecte dintre Washington și Teheran au avut loc recent în Oman, sub mediere regională, însă diferențele dintre părți au rămas semnificative.

Potrivit relatărilor, partea iraniană a rigidizat poziția asupra anumitor subiecte, în special în privința programului de rachete balistice.

Biroul premierului de la Tel Aviv a declarat că „orice negocieri trebuie să includă restricții privind rachetele balistice ale Iranului”, iar Israelul este preocupat de faptul că un eventual acord limitat la programul nuclear ar putea permite Teheranului să continue dezvoltarea altor capacități considerate periculoase.

La discuțiile de la Casa Albă, Netanyahu va fi însoțit de oficiali de rang înalt, printre care se numără secretarul său militar și alte figuri cheie din sfera securității.

Potrivit relatărilor recente, premierul intenționează să sublinieze necesitatea ca negocierile să abordeze nu doar aspectele nucleare, ci și programul de rachete și sprijinul Iranului pentru grupări regionale.

Pe scena regională, tensiunile rămân ridicate, iar prezența unor forțe militare ale Statelor Unite în golful Persic a fost intensificată în ultimele săptămâni într-un efort de descurajare.

De exemplu, grupuri navale, inclusiv portavionul USS Abraham Lincoln, au fost desfășurate în zonă ca parte a operațiunilor SUA.

Pe fondul acestor evoluții, liderii regionali și internaționali urmăresc cu atenție posibilele consecințe ale negocierilor.

Surse diplomatice au subliniat că potențialele eșecuri ale negocierilor ar putea avea repercusiuni semnificative asupra stabilității din Orientul Mijlociu și ar putea influența deciziile privind utilizarea sau nu a forței militare.

Totodată, oficialii iranieni au reafirmat că unele probleme, în special cele legate de apărare și programele de rachete, sunt considerate de Teheran drept chestiuni de securitate națională și nu vor fi negociate în cadrul discuțiilor nucleare.