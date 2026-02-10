International

Netanyahu, vizită în SUA pentru a se coordona cu Trump cu privire la Iran

Comentează știrea
Netanyahu, vizită în SUA pentru a se coordona cu Trump cu privire la IranNetanyahu și Trump / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Premierul israelian Benjamin Netanyahu urmează să efectueze marți o vizită la Washington, Statele Unite, în contextul reluării discuțiilor dintre administrația americană și Iran pe tema programului nuclear și altor aspecte de securitate, potrivit Jerusalem Post.

Potrivit anunțurilor oficiale, întâlnirea cu președintele american Donald Trump și cu membri importanți ai administrației va avea loc miercuri la Casa Albă. Vizita a fost grăbită în calendar, în parte ca urmare a evoluțiilor recente în negocierile vizând un posibil acord cu Teheranul.

Această întâlnire a fost descrisă de oficialii israelieni drept o sesiune de tip „sesiune de elaborare a strategiei”, ceea ce sugerează că discuțiile nu vor fi limitate doar la negocierile americane cu Iranul, ci vor include și scenarii privind pașii de urmat dacă diplomația nu reușește să producă un acord durabil.

Temele principale de pe agenda discuțiilor dintre Trump și Netanyahu

În centrul discuțiilor dintre Netanyahu și Trump se vor afla negocierile recente dintre SUA și Iran privind programul nuclear și alte elemente sensibile de securitate regională.

Ce se întâmplă dacă un algoritm de AI îți greșește diagnosticul medical. Cine răspunde legal în 2026
Ce se întâmplă dacă un algoritm de AI îți greșește diagnosticul medical. Cine răspunde legal în 2026
Rică Răducanu, dependent de păcănele la 79 de ani. Câți bani a pierdut și cine îi încasează pensia
Rică Răducanu, dependent de păcănele la 79 de ani. Câți bani a pierdut și cine îi încasează pensia

Negocierile indirecte dintre Washington și Teheran au avut loc recent în Oman, sub mediere regională, însă diferențele dintre părți au rămas semnificative.

Potrivit relatărilor, partea iraniană a rigidizat poziția asupra anumitor subiecte, în special în privința programului de rachete balistice.

Biroul premierului de la Tel Aviv a declarat că „orice negocieri trebuie să includă restricții privind rachetele balistice ale Iranului”, iar Israelul este preocupat de faptul că un eventual acord limitat la programul nuclear ar putea permite Teheranului să continue dezvoltarea altor capacități considerate periculoase.

Cine îl va însoți pe Netanyahu la Washington

La discuțiile de la Casa Albă, Netanyahu va fi însoțit de oficiali de rang înalt, printre care se numără secretarul său militar și alte figuri cheie din sfera securității.

Potrivit relatărilor recente, premierul intenționează să sublinieze necesitatea ca negocierile să abordeze nu doar aspectele nucleare, ci și programul de rachete și sprijinul Iranului pentru grupări regionale.

USS Abraham

USS Abraham / sursa foto: captură video

Pe scena regională, tensiunile rămân ridicate, iar prezența unor forțe militare ale Statelor Unite în golful Persic a fost intensificată în ultimele săptămâni într-un efort de descurajare.

De exemplu, grupuri navale, inclusiv portavionul USS Abraham Lincoln, au fost desfășurate în zonă ca parte a operațiunilor SUA.

Posibilele consecințe ale negocierilor

Pe fondul acestor evoluții, liderii regionali și internaționali urmăresc cu atenție posibilele consecințe ale negocierilor.

Surse diplomatice au subliniat că potențialele eșecuri ale negocierilor ar putea avea repercusiuni semnificative asupra stabilității din Orientul Mijlociu și ar putea influența deciziile privind utilizarea sau nu a forței militare.

Totodată, oficialii iranieni au reafirmat că unele probleme, în special cele legate de apărare și programele de rachete, sunt considerate de Teheran drept chestiuni de securitate națională și nu vor fi negociate în cadrul discuțiilor nucleare.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:15 - Plafonarea sporului pentru condiții de muncă, contestată la CCR
14:04 - Tedi motociclistul despre Mircea Badea: A vrut să profite de accidentarea mea
13:59 - Meta, sub presiunea Comisiei Europene. Riscă să fie sancționată
13:54 - Netanyahu, vizită în SUA pentru a se coordona cu Trump cu privire la Iran
13:48 - Spor natural negativ al populaţiei României în 2025. Ce arată datele INS
13:43 - Cartea lui Andrew, în care promite dezvăluiri, ar putea fi „ultimul cui bătut în coșciugul monarhiei”

HAI România!

Viorica Dăncilă aruncă bomba: „Au îngropat România!”
Viorica Dăncilă aruncă bomba: „Au îngropat România!”
Viorica Dăncilă rupe tăcerea la „Contrapunct”! Fostul premier pune tunurile pe actuala putere: „Decizii catastrofale care au îngropat România”. Urmărește o ediție incendiară LIVE de la ora 12:00
Viorica Dăncilă rupe tăcerea la „Contrapunct”! Fostul premier pune tunurile pe actuala putere: „Decizii catastrofale ...
Adevăratul motiv pentru care Nadia Comăneci a fugit
Adevăratul motiv pentru care Nadia Comăneci a fugit

Proiecte speciale