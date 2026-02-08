International

Îmbogățirea cu uraniu, o prioritate pentru Iran: Desfăşurarea militară americană în Golf nu ne sperie

Îmbogățirea cu uraniu, o prioritate pentru Iran: Desfăşurarea militară americană în Golf nu ne sperieStocul de uraniu al Iranului. Sursa foto: X
Din cuprinsul articolului

Iranul dă asigurări că nu va renunța la programul de îmbogățire a uraniului, chiar dacă acest lucru ar declanșa un conflict militar, într-un context de tensiuni crescânde cu SUA, informează AFP.

Iranul nu renunță la îmbogățirea cu uraniu

„Iranul a plătit un preţ foarte mare pentru programul său nuclear paşnic şi pentru îmbogăţirea uraniului”, a subliniat Abbas Araghchi, șeful diplomației iraniene, în timpul unui forum desfășurat la Teheran.

Diplomatul a explicat de ce țara sa insistă asupra îmbogățirii uraniului.

„De ce insistăm noi atâta asupra îmbogăţirii (uraniului) şi refuzăm să renunţăm la aceasta chiar dacă ne este impus un război? Pentru că nimeni nu are dreptul să ne dicteze ce să facem”, a continuat el.

Abbas Araghchi

Abbas Araghchi / sursa foto: X

Negocierile legate de programul nuclear, fără rezultat

Declarația a venit la două zile după negocieri cu emisarul american Steve Witkoff, desfășurate în Oman, pe tema programului nuclear iranian. În același timp, Araghchi a minimizat amenințarea militară americană în Golful Persic.

„Desfăşurarea militară americană în Golf nu ne sperie”, a arătat el.

Ministrul de externe iranian a subliniat că poporul său preferă diplomația, dar nu evită conflictul, dacă este necesarx

„Suntem un popor al diplomaţiei, suntem de asemenea un popor al războiului, însă aceasta nu înseamnă că noi căutăm războiul”, a arătat el.

Îmbogățirea cu uraniu și riscul unui conflict

Tensiunile dintre Washington și Teheran sunt alimentate de amenințările repetate ale președintelui Donald Trump privind intervenția militară, inițial ca răspuns la reprimarea protestelor din Iran, iar ulterior din cauza programului nuclear al țării.

În regiunea Golfului, SUA și-au consolidat prezența militară, inclusiv prin staționarea portavionului Abraham Lincoln. Araghchi a pus la îndoială angajamentul american în negocieri.

„Impunerea de noi sancţiuni (împotriva Iranului) şi unele acţiuni militare suscită îndoieli în ceea ce priveşte seriozitatea şi deschiderea celeilalte părţi în a purta negocieri adevărate”, a declarat acesta.

Totodată, oficialul a avertizat că Iranul va evalua toate semnalele şi va decide asupra continuării negocierilor.

În eventualitatea unui atac militar, Teheranul a avertizat că va viza bazele americane din regiune și ar putea bloca strâmtoarea Urmuz, un punct strategic pentru tranzitul global de energie.

