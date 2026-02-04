Noi negocieri SUA–Iran în domeniul nuclear, în timp ce situația pe mare e explozivă

Noi negocieri nucleare între Statele Unite și Iran sunt așteptate să aibă loc vineri, în Oman, potrivit unui diplomat regional citat de Reuters. Discuțiile se desfășoară într-un context regional tensionat, marcat de consolidarea prezenței militare americane în Orientul Mijlociu și de schimburi de avertismente între Washington și Teheran, care au alimentat temerile privind o posibilă escaladare militară, potrivit agenției Reuters.

Președintele american Donald Trump a declarat că „lucruri rele s-ar putea întâmpla” în cazul în care nu va fi atins un acord, accentuând presiunea asupra Iranului în cadrul acestui impas diplomatic. Liderul de la Casa Albă a confirmat existența discuțiilor, afirmând: „Negociem cu ei chiar acum”, fără a oferi detalii suplimentare despre locația exactă a întâlnirii.

De cealaltă parte, autoritățile iraniene au transmis că nu vor accepta concesii privind programul lor de rachete balistice, considerat o „linie roșie” în orice proces de negociere. Potrivit unor surse iraniene citate de Reuters, Teheranul consideră aceste cerințe drept o încălcare a suveranității naționale.

Administrația Trump a acceptat solicitarea Iranului de a muta discuțiile din Turcia în Oman. Totodată, sunt în desfășurare consultări privind eventuala participare a unor state arabe și musulmane din regiune. Cu toate acestea, o sursă regională a precizat că Iranul dorește, în prezent, doar discuții bilaterale cu Statele Unite.

Surse apropiate negocierilor au indicat că la întâlnire ar urma să participe Jared Kushner, ginerele președintelui Trump, trimisul special al SUA Steve Witkoff, precum și ministrul iranian de externe Abbas Araqchi.

Contextul diplomatic este complicat de incidente recente pe mare. Armata americană a anunțat că un avion de luptă F-35 a doborât o dronă iraniană de tip Shahed-139 care s-ar fi apropiat „cu intenții neclare” de portavionul USS Abraham Lincoln în Marea Arabiei. Agenția iraniană Tasnim a confirmat pierderea legăturii cu o dronă aflată în ape internaționale, fără a preciza cauza.

Un alt incident a avut loc în Strâmtoarea Ormuz, unde forțele Gărzilor Revoluționare iraniene ar fi hărțuit un petrolier sub pavilion american. Potrivit comandantului Tim Hawkins, purtător de cuvânt al Comandamentului Central al SUA, „două ambarcațiuni ale IRGC și o dronă iraniană s-au apropiat cu viteză mare și au amenințat că vor urca la bordul navei”.

Un oficial regional a declarat anterior pentru Reuters că prioritatea eforturilor diplomatice este „evitarea conflictului și detensionarea situației”.

Surse iraniene au mai precizat că Washingtonul ar fi cerut trei condiții pentru reluarea negocierilor: oprirea completă a îmbogățirii uraniului, limitarea programului de rachete balistice și încetarea sprijinului pentru grupările aliate din regiune.

Iranul a respins constant aceste solicitări, iar doi oficiali iranieni au subliniat că programul de rachete reprezintă principalul obstacol în calea unui acord.