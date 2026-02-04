Raport al Congresului SUA: Comisia Europeană ar fi intervenit în alegeri din UE, inclusiv în România

Comisia Europeană interferează în mod constant în alegerile naționale ale statelor membre ale Uniunii Europene, inclusiv în România, se arată într-un raport publicat marți de Comisia juridică a Camerei Reprezentanților a Statelor Unite, pe site-ul oficial al instituției.

Documentul analizează modul în care legislația europeană și acțiunile Comisiei Europene ar fi influențat moderarea conținutului online în perioade electorale, în special după intrarea în vigoare a Legii privind serviciile digitale (Digital Services Act – DSA), în anul 2023.

Potrivit raportului, de la aplicarea DSA, Comisia Europeană ar fi exercitat presiuni asupra marilor platforme online pentru a limita sau elimina anumite tipuri de conținut înaintea alegerilor naționale din Slovacia, Țările de Jos, Franța, Republica Moldova, România și Irlanda, precum și înaintea alegerilor pentru Parlamentul European din iunie 2024.

Comisia juridică a Camerei Reprezentanților susține că documente care nu sunt publice, puse la dispoziția sa, arată că aceste presiuni ar fi fost exercitate în mod repetat, cu efecte defavorabile asupra partidelor politice conservatoare sau populiste din statele membre ale Uniunii Europene.

Raportul menționează că cele mai agresive măsuri de cenzură ar fi fost aplicate în timpul alegerilor prezidențiale din România din 2024. În acel context, Curtea Constituțională a României a anulat rezultatele primului tur al alegerilor, câștigat de candidatul independent Călin Georgescu, descris în document drept un candidat populist, puțin cunoscut.

Decizia Curții Constituționale a fost luată după ce serviciile de informații românești au susținut că Rusia l-ar fi sprijinit în mod secret pe Călin Georgescu printr-o campanie coordonată desfășurată pe platforma TikTok.

Conform raportului Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților, documente interne ale TikTok, prezentate comisiei americane, ar contrazice afirmațiile autorităților române.

În raport se precizează că TikTok a informat Comisia Europeană că „nu a găsit şi nici nu i s-au prezentat dovezi” care să susțină afirmația-cheie privind o interferență rusă în favoarea candidatului Călin Georgescu.

Raportul mai arată că, în opinia autorilor, Comisia Europeană încearcă să influențeze statele membre ale Uniunii Europene prin controlul discursului politic în perioadele electorale.

Un element evidențiat este publicarea, în 2024, a unui ghid electoral în cadrul DSA, prin care platformelor online li s-a cerut să adopte măsuri suplimentare de moderare a conținutului înaintea unor alegeri europene importante.

Deși aceste orientări au fost prezentate public drept bune practici voluntare, raportul susține că, în discuții nepublice, Comisia Europeană ar fi transmis platformelor că aplicarea acestora era obligatorie.

Comisia juridică a Camerei Reprezentanților a Statelor Unite investighează modul în care legile, reglementările și hotărârile judecătorești din afara Statelor Unite pot obliga, constrânge sau influența companiile tehnologice să limiteze libertatea de exprimare a utilizatorilor americani.

În cadrul acestei anchete, comisia a emis citații către zece companii din domeniul tehnologiei, solicitându-le să prezinte corespondența și comunicările purtate cu guverne străine, inclusiv cu Comisia Europeană și cu statele membre ale Uniunii Europene, referitoare la moderarea conținutului online.