Călin Georgescu, o nouă încercare de a scăpa de controlul judiciar. Atac la sistemul de justiție

Fostul candidat la alegerile prezidențiale s-a prezentat în fața magistraților într-un dosar în care este acuzat de propagandă legionară. În fața Tribunalului București, fostul candidat la prezidențiale a lansat un îndemn către susținătorii săi. De asemenea, el a făcut referire la scrutinul anulat în 2024.

Călin Georgescu a criticat dur sistemul judiciar, vorbind despre rolul justiției și despre ceea ce el consideră a fi derapaje grave care afectează statul de drept. În declarațiile făcute în fața presei, acesta a susținut că lipsa reperelor morale din actul de justiție ar conduce la abuzuri și la dezechilibre majore în societate.

„O justiție care tace la nedreptate nu mai este temelia statului, ci este acoperișul abuzului. Și când dreptatea se vinde, nedreptatea devine lege. Și practic, sigur, o justiție care nu are repere morale este invitația la haos și la dictatură”, a declarat Călin Georgescu.

El a mai afirmat că România s-ar afla, în opinia sa, pe un drum periculos și le-a transmis susținătorilor să nu accepte să trăiască în minciună.

„Nu trebuie să vă fie frică de adevăr și nu trebuie să mai acceptați și nu mai trebuie să trăiți în minciună”, a continuat el.

În prezent, fostul candidat la prezidențiale așteaptă decizia instanței privind eventuala prelungire a măsurii controlului judiciar cu încă 60 de zile, hotărârea urmând să nu fie definitivă. După încheierea termenului de judecată, programat la ora 09.00, acesta trebuie să se prezinte la sediul Poliției din Buftea pentru a semna documentele aferente controlului judiciar.

Totodată, Călin Georgescu a reluat solicitarea privind desecretizarea tuturor documentelor legate de anularea turului al doilea al alegerilor prezidențiale din 2024, făcând referire atât la ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cât și la ședința informală a Curții Constituționale care a precedat decizia din 6 decembrie 2024.

„Asta înseamnă turul doi înapoi, întoarcerea la adevăr și la demnitate”, a mai spus el.

Fostul candidat a mai spus că nu urmărește interese personale și că singurul său obiectiv rămâne prosperitatea și demnitatea poporului român.

În final, acesta a încheiat apelul său cu mesajul: „Adevărul mântuiește, minciuna ucide. Întoarceți-vă la Dumnezeu!”.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată la începutul lunii iulie 2025, fiind plasat sub control judiciar într-un dosar care vizează fapte grave legate de promovarea unor ideologii extremiste. Potrivit actului de sesizare a instanței, fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat pentru două infracțiuni principale: promovarea cultului unor persoane condamnate pentru genocid și crime de război, precum și propagandă fascistă, legionară, rasistă sau xenofobă, în formă continuată.

Procurorii susțin că faptele pentru care este trimis în judecată ar fi fost comise pe o perioadă de aproape cinci ani, între iunie 2020 și mai 2025, și s-ar fi manifestat în cel puțin cinci episoade distincte. Anchetatorii vorbesc despre un tipar constant de mesaje și apariții publice care ar indica o orientare ideologică clară și asumată.

Conform rechizitoriului, Călin Georgescu ar fi promovat idei privind o așa-zisă „mobilizare în masă” a societății românești, prezentată drept o formă de regenerare națională, discurs care ar fi îmbinat elemente de misticism creștin-ortodox cu acceptarea implicită a violenței. De asemenea, acesta ar fi susținut necesitatea apariției unui lider autoritar, descris ca fiind carismatic și predestinat, capabil să conducă națiunea într-un context de criză.

Ancheta mai indică folosirea unui discurs ultranaționalist construit în jurul unui nucleu simbolic religios, precum și prezentarea României drept victimă a unor presupuse amenințări externe, definite vag sau artificial.

În același timp, procurorii rețin că Georgescu ar fi elogiat personaje istorice condamnate definitiv pentru crime de război, printre care Ion Antonescu, inclusiv prin imitarea discursurilor acestuia. În documentele dosarului este menționat și un episod petrecut în 2 octombrie 2021, în Piața Universității, când acesta ar fi efectuat un salut legionar în cadrul unui protest împotriva restricțiilor din perioada pandemiei.

Anchetatorii mai arată că, de-a lungul anilor, Călin Georgescu a avut numeroase declarații publice, interviuri și postări online care ar demonstra o consecvență ideologică pro-legionară, precum și legături cu persoane cunoscute pentru promovarea ideologiei neolegionare. În opinia procurorilor, aceste acțiuni ar fi urmărit normalizarea Mișcării Legionare și reabilitarea unor figuri controversate din istoria României.