Noi acuzații pentru George Simion. Cum s-ar fi folosit de imaginea lui Călin Georgescu

Tabăra suveranistă din România este marcată de tensiuni după vizita liderului AUR, George Simion, în Statele Unite. Susținătorii lui Călin Georgescu îl acuză pe Simion că și-ar fi asumat în SUA imaginea politică a lui Georgescu pentru a câștiga capital electoral, în timp ce prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, susține că nu a discutat despre Georgescu. „Trădătorii. Așa cum am spus, George Simion și AUR nu au nici o legătură cu Călin Georgescu”, a scris Gelu Vișan, într-o postare pe Facebook..

La o conferință din Statele Unite, la care a participat George Simion, a fost distribuit un pliant care susține că liderul AUR „trebuia să fie președintele României, însă forțele globaliste au anulat și fraudat alegerile prezidențiale”. Gelu Vișan, fost susținător al lui Simion și apropiat al lui Călin Georgescu, afirmă că Simion s-ar fi prezentat drept victimă a anulării alegerilor și că ar fi utilizat imaginea politică a lui Georgescu.

Vișan susține că Simion nu a candidat în 2024, ci în 2025, și că și-a recunoscut înfrângerea la câteva ore după închiderea urnelor, deplasându-se apoi la Cluj și Viena. El mai precizează că AUR și Simion nu au legătură cu susținerea lui Georgescu, iar Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, nu a vorbit în SUA despre Georgescu.

Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, care l-a însoțit pe George Simion în SUA, a declarat într-o emisiune la Realitatea Plus că nu s-a discutat despre Călin Georgescu și că, din câte știe, „nimeni nu va face o investigație special pentru România”.

Susținătorii lui Georgescu afirmaseră anterior că SUA ar putea interveni pentru „restabilirea democrației” și „turul doi înapoi”, susținând că FBI investighează anularea alegerilor și că Departamentul de Stat nu recunoaște conducerea actuală a României. Gelu Vișan a precizat că Dungaciu nu a discutat despre Georgescu și că situația acestuia ar fi cunoscută de administrația SUA.

Marți, prezent la controlul judiciar, Călin Georgescu a adresat un mesaj „către toată clasa politică”, cu referire și la AUR. El a subliniat că cei care cred că au câștigat „făcând rău” sau „mimând binele” nu cunosc regulile timpului, vrerea strămoșilor și vrerea lui Dumnezeu.

Georgescu a încheiat mesajul mulțumind, fără a menționa explicit persoane sau partide, dar indicând că se adresează întregului sistem și clasei politice.