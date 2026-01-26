Un susținător al lui Georgescu, condamnat definitiv. „O să ardeți pe rug”

Un bucureștean care a lansat amenințări și apeluri violente pe TikTok la adresa clasei politice a fost condamnat definitiv, după ce apelul formulat de procurori a fost respins ca tardiv de Curtea de Apel București, potrivit justnews.

Cazul îl vizează pe Andronel Florin Tofan, utilizator al platformei TikTok sub numele „florin_cry” și susținător al lui Călin Georgescu, care, în luna februarie 2025, a publicat mai multe înregistrări video cu un conținut extrem de agresiv, în care instiga public la violență și lansa amenințări directe la adresa unor lideri politici.

Potrivit actelor din dosar, în zilele de 14 și 15 februarie 2025, bărbatul a distribuit trei clipuri video, în intervale diferite ale zilei, în care a folosit un limbaj violent, jignitor și amenințător. Mesajele sale au apărut în contextul nemulțumirilor legate de decizia autorităților de a-i pune în libertate pe fosta deputată PSD Laura Vicol și pe soțul acesteia, Vladimir Ciorbă, în dosarul Nordis.

Într-una dintre înregistrări, Tofan a lansat apeluri explicite la violență împotriva clasei politice, afirmând: „O să ardeți pe rug mă! Pe rug o să ardeți!”. Tonul agresiv a fost reluat ulterior, când bărbatul a formulat amenințări directe la adresa lui Ilie Bolojan și a familiei acestuia, folosind expresii considerate de anchetatori drept ultraj prin amenințare.

Ca urmare a acestor fapte, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au declanșat urmărirea penală, iar la 18 februarie 2025 a fost pusă în mișcare acțiunea penală pentru incitare la violență, ură sau discriminare, tulburarea ordinii și liniștii publice și ultraj. Bărbatul a fost inițial reținut pentru 24 de ore, apoi arestat preventiv, măsura fiind ulterior înlocuită cu controlul judiciar.

Dosarul a fost trimis în instanță la începutul lunii aprilie 2025, iar procesul s-a desfășurat la Judecătoria Sectorului 5 București. Inculpatul a ales procedura simplificată, recunoscând integral faptele descrise de procurori, ceea ce i-a permis să beneficieze de reducerea limitelor de pedeapsă.

În fața anchetatorilor, Tofan a susținut că acțiunile sale au avut drept scop creșterea notorietății în mediul online, recunoscând că a urmărit acumularea unui număr mare de vizualizări. Acesta a declarat că mesajele sale au generat atât reacții de susținere, cât și critici.

Întrebat despre sensul expresiei „vă dau cu capul de bordură”, folosită la adresa lui Ilie Bolojan, inculpatul a afirmat că nu a fost vorba de o înjurătură, ci de o reacție impulsivă, generată de frustrare.

La data de 20 noiembrie 2025, Judecătoria Sectorului 5 l-a condamnat pe Andronel Florin Tofan la mai multe pedepse cu închisoarea pentru ultraj prin amenințare și incitare la violență, ură și discriminare. Instanța a dispus contopirea pedepselor, stabilind o condamnare finală de 1 an și 7 luni de închisoare, cu suspendarea executării sub supraveghere pe o perioadă de 3 ani.

Pe lângă pedeapsa principală, judecătorii i-au interzis dreptul de a fi ales sau de a ocupa funcții publice timp de trei ani de la rămânerea definitivă a hotărârii. De asemenea, inculpatul a fost obligat să presteze 90 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității și să respecte mai multe măsuri de supraveghere stabilite de Serviciul de Probațiune București.

Instanța a mai dispus obligarea acestuia la participarea într-un program de reintegrare socială și prelevarea probelor biologice pentru introducerea profilului genetic în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare. Totodată, Tofan a fost obligat să achite statului 4.000 de lei cheltuieli judiciare, deși persoana vătămată, Ilie Bolojan, nu s-a constituit parte civilă în proces.

Sentința nu a fost definitivă la momentul pronunțării, însă apelul formulat de procurori a fost respins de Curtea de Apel București. La data de 21 ianuarie 2026, judecătorii au constatat că apelul a fost depus peste termenul legal, motiv pentru care decizia instanței de fond a rămas definitivă.

Prin această hotărâre, cazul a fost închis, iar condamnarea lui Andronel Florin Tofan a devenit executorie în forma stabilită de Judecătoria Sectorului 5.