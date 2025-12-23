Susținător al lui Călin Georgescu, condamnat cu suspendare după ce a lovit un jandarm la protest

Un susținător al lui Călin Georgescu a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel București la doi ani de închisoare cu suspendare pentru ultraj, după ce a lovit un jandarm în zona feței, în timpul protestului „turul 2 înapoi”, organizat pe 10 februarie în Piața Victoriei.

Este vorba despre Dacian George Pruteanu, șofer din Iași, cunoscut pentru susținerea lui Georgescu și pentru comportamentul violent manifestat la proteste.

Inițial, în luna iulie, Judecătoria Sectorului 1 l-a condamnat pe Dacian George Pruteanu la un an de închisoare cu suspendare și 90 de zile de muncă în folosul comunității, pedeapsă majorată ulterior de Curtea de Apel București la doi ani cu suspendare. De asemenea, amintim că acesta s-a aflat în arest preventiv în perioada februarie–iulie 2025.

Pe 10 februarie, ziua în care Klaus Iohannis și-a anunțat demisia, sute de persoane s-au adunat în Piața Victoriei, la îndemnul lui Georgescu, pentru a protesta față de anularea turului al doilea al alegerilor prezidențiale. În timpul manifestației au avut loc mai multe incidente între susținători și jandarmi, iar printre cei extrași din mulțime s-a aflat și Dacian George Pruteanu, acuzat că a lovit un jandarm în zona feței.

La dosar se află, de asemenea, și declarația jandarmului lovit de Dacian George Pruteanu. Potrivit acestuia, se afla în cordonul de la gard atunci când a observat că mai multe persoane au început să tragă de gardurile metalice montate pentru delimitarea spațiului în care era organizat protestul.

„M-am deplasat în acea zonă în sprijinul colegilor mei, întrucât persoanele respective au desfăcut gardurile şi erau cu ele în mâini şi au început să le împingă în colegii mei. Am apucat de un gard pentru a opri două persoane care se aflau pe partea cealaltă a gardului, moment în care acestea l-au lăsat jos din mâini şi am încercat să îl duc înapoi unde se afla iniţial”, se arată în dosar.

Jandarmul a mai afirmat: „Nu am reuşit acest lucru, întrucât mai multe persoane se apropiau de noi. Printre persoanele respective se afla şi un bărbat îmbrăcat cu o jachetă neagră cu mâneci de culoare albă, pantaloni roşii şi un fes de culoare albă, care ţipa şi înjura. Acesta, văzând că era susţinut de persoanele din spate, a venit spre mine, a început să gesticuleze din mâini, îşi luase o poziţie de gardă”.

Jandarmul susține că, după ce a scos bastonul telescopic, bărbatul s-a retras pentru scurt timp, dar a revenit și a tras de gardul metalic, moment în care l-a lovit peste mână. Acesta s-ar fi îndepărtat câțiva metri, ar fi gesticulat și ar fi înjurat, apoi s-ar fi apropiat de un alt jandarm, iar, crezând că îl va lovi, l-a lovit în zona antebrațului, după care bărbatul s-a retras în mulțime și a revenit ulterior sprijinit de încă două persoane.

„S-a repezit spre mine, eu m-am retras fiind cu spatele la stradă, unde treceau maşini, nefiind închisă încă circulaţia. M-am oprit cu spatele în botul unei maşini. Am dat să mă uit pentru o secundă în spatele meu pentru că nu ştiam ce se afla acolo. Când am întors privirea bărbatul respectiv era foarte aproape de mine, avea poziţia de gardă şi m-a lovit cu pumnul drept în zona capului, mai exact în zona frunţii, pe partea stângă. A mai încercat să mă lovească şi a doua oară cu pumnul dar nu a reuşit. Ulterior au revenit colegii lângă mine, persoana respectivă s-a dat mai în spate. Am încercat să îl prind de jachetă, mi-a scăpat şi am căzut pe partea dreapta pe cot şi picior. Am simţit că îmi curgea sânge pe faţă şi pe asfalt am văzut picături de sânge”, se mai arată în dosar.

Jandarmul susține că bărbatul s-a retras inițial în spate, iar ulterior l-a observat din nou, țipând și înjurând, însă purta alte haine.

„Întrucât acesta acuza faptul că a fost lovit, i-am propus să îl ducem la ambulanţă să i se acorde primul ajutor. A refuzat şi a început să înjure şi să ameninţe forţele de ordine. Colegii mei l-au abordat în spatele protestatarilor, l-au încătuşat pentru că a opus rezistenţă (...) Am fost expertizat la INML din punct de vedere medico-legal, ocazie cu care s-a constatat că am prezentat leziuni traumatice care necesită pentru vindecare 5 - 6 zile îngrijiri medicale”, se mai arată în dosar.

În timpul procesului, bărbatul a recunoscut că a avut o altercație cu jandarmii, susținând că a intervenit pentru a veni în ajutorul unor „femei și bătrâni”.

„Mă aflam în Piaţa Victoriei la un protest paşnic, spontan. La un moment dat, fiind la un ceai cu nişte doamne, în centrul pieţei, am văzut la o distanţă de aprox. 10-20 m că mai multe persoane se aflau în mijlocul drumului, împingând gardurile metalice puse de către jandarmi acolo şi un jandarm sau doi cu bastoanele în aer. Atunci am plecat în acea direcţie, pentru a ajuta persoanele de acolo, care erau femei şi bătrâni. În momentul în care am văzut pe unul dintre jandarmi cu bastonul în aer, am încercat să-l lovesc pe acesta cu pumnul, dar nu am reuşit. Jandarmul respectiv m-a lovit cu bastonul peste mână, la deget. Atunci am început să ne împingem cu jandarmii, am înaintat protejându-mi capul cu mâinile. Ne-am mai împins puţin, după care ne-am aşezat pe jos pentru a le arăta că suntem paşnici”, a relatat șoferul.

Dacian George Pruteanu a declarat că a rămas în zonă aproximativ 20 de minute, timp în care a fumat o țigară, iar ulterior a observat că avea sânge la încheietura mâinii drepte și la degetul mare de la mâna stângă, după care s-a dus la mașină să își schimbe hainele și s-a întors la protest.

„Am mai scandat lozinci, am socializat, am mai plecat din piaţă, m-am întors şi toate acestea timp de câteva ore. La un moment dat, am vrut să ies din mulţime şi atunci au venit spre mine aprox. 10 jandarmi, m-au trântit la pământ, mi-au pus piciorul pe cap şi m-au dus la dubă şi, ulterior, la secţia de poliţie. Nu îmi aduc aminte dacă am lovit vreun jandarm. Menţionez că jandarmii au pulverizat spray lacrimogen în direcţia mea, simţind în gură acest spray. Dacă cumva am lovit pe respectivul jandarm, îmi pare rău”, a mai spus acesta.

Deși judecătorii au susținut că fapta comisă de Dacian George Pruteanu are un grad ridicat de pericol social și vizează un reprezentant al statului, aceștia au decis aplicarea unei pedepse cu suspendare, invocând studiile universitare ale inculpatului, ocupația de șofer, lipsa antecedentelor penale, recunoașterea faptei și conduita avută pe tot parcursul procesului.