Inspector de calitate prins luând mită. Peste 46.000 de lei pentru fructe „neconforme”

Un bărbat în vârstă de 37 de ani, angajat ca inspector de calitate pentru legume și fructe la o firmă cu centru logistic în Deva, a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită.

Acordul, încheiat pe data de 15 decembrie 2025, a fost transmis instanței și prevede o pedeapsă cu închisoarea cu suspendare.

Conform comunicatului oficial al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, citat de agențiile de presă, inculpatul C.I., cu domiciliul în județul Hunedoara, a recunoscut că a primit sume de bani în legătură cu atribuțiile sale de serviciu.

În perioada 7 octombrie 2023 – 30 noiembrie 2024, acesta a primit, prin transfer bancar, suma totală de 46.200 de lei, în 32 de operațiuni separate, de la administratorul unui furnizor de fructe de pădure.

Sumele i-au fost oferite pentru a accepta produsele livrate la centrul logistic Deva, indiferent dacă marfa era conformă sau prezenta neconformități.

În acord, bărbatul a declarat, în prezența avocatului ales, că recunoaște comiterea faptei, acceptă încadrarea juridică oferită, precum și felul și cuantumul pedepsei.

Instanța a fost solicitată să aprobe condamnarea la un an și zece luni de închisoare, însă executarea pedepsei va fi suspendată pe durata unui termen de supraveghere de doi ani.

Pe lângă suspendarea executării pedepsei, acordul prevede și aplicarea unor măsuri complementare. Acestea includ interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice altă funcție publică, precum și interzicerea exercitării funcției de inspector de calitate legume-fructe în cadrul firmei, pentru o perioadă de doi ani de la data rămânerii definitive a hotărârii.

De asemenea, inculpatul este obligat să presteze muncă în folosul comunității pe durata termenului de supraveghere.

Parchetul a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile și mobile ale inculpatului, prezente și viitoare, precum și poprirea sumelor de bani deținute de acesta.

Suma de 46.200 de lei primită a fost transferată voluntar în subcontul deschis de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) la o unitate bancară, ca parte a procedurii de recuperare a prejudiciului.

După încheierea acordului de recunoaștere a vinovăției, dosarul a fost înaintat Tribunalului Hunedoara pentru validarea acestuia și pronunțarea hotărârii judecătorești.

În cazul în care instanța va aproba acordul de vinovăție, acesta va deveni definitiv, iar pedepsele și măsurile complementare vor fi aplicate în conformitate cu legea.