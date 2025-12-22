România, pe ultimul loc în UE la fructe și legume. Doar 2,4% dintre români consumă cantitatea recomandată

România se confruntă cu una dintre cele mai scăzute rate de consum de fructe și legume din Uniunea Europeană, în ciuda unui potențial agricol ridicat.

Aproape 75% dintre români nu consumă nici măcar o porție de legume sau fructe pe zi, în timp ce doar 2,4% ating recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății de cinci porții zilnice.

Această situație a fost evidențiată de datele Eurostat, proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung România.

Datele arată că 24% dintre români declară că mănâncă între o și patru porții de fructe și legume pe zi. Comparativ, în UE27 doar 33% dintre europeni nu consumă nicio porție pe zi, 55% consumă între una și patru porții, iar 12% ating recomandarea de cinci sau mai multe porții.

„Chiar și în Europa Centrală și de Est, România rămâne cu mult în urma unor țări precum Cehia, Polonia sau Bulgaria în ceea ce privește consumul de fructe și legume”, menționează sursa citată.

România dispune de 8,1% din terenul agricol utilizat în UE și reprezintă 4,2% din populația Uniunii, însă contribuie cu doar 1,9% la producția anuală de legume proaspete și 5,4% la producția de fructe.

„Această subproducție perpetuează presiunea pe importuri și menține consumul național la cote foarte joase”, precizează Monitorul Social. În comparație, Polonia produce 16% din fructele și 8% din legumele cultivate în UE27, utilizând doar 9% din terenul agricol.

Cu o suprafață agricolă de 12,8 milioane hectare, România ar putea, în teorie, să acopere o parte semnificativă din necesarul intern de fructe și legume.

Cu toate acestea, producția actuală rămâne mult sub potențial, ceea ce generează prețuri mai mari pentru consumatori și crește dependența de importuri.

Această realitate creează un cerc vicios: producție insuficientă, prețuri ridicate și consum redus.

Specialiștii avertizează că nivelurile scăzute de consum se corelează cu riscuri mai mari pentru bolile netransmisibile și scăderea productivității.

Organizația Mondială a Sănătății recomandă cel puțin 400 de grame de fructe și legume pe zi, echivalentul a cinci porții. România are cea mai mică pondere a populației care respectă această recomandare din rândul statelor europene.

Conform sursei citate, creșterea consumului de fructe și legume ar necesita intervenții coordonate între stat și agricultori, precum și dezvoltarea unei strategii naționale de informare privind alimentația sănătoasă.

„O strategie integrată, cu ținte anuale de producție și consum, ar reduce dependența de importuri, stabilizând prețurile la raft și crescând accesul pentru gospodăriile vulnerabile”, subliniază Monitorul Social.

România dispune de resursele necesare pentru a-și repoziționa rapid piața de fructe și legume, însă acest lucru implică politici publice coerente, investiții și sprijin pentru consumatorii cu venituri mici.