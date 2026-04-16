Ucraina a trecut la contraofensivă și a recucerit 50 de kilometri pătrați

Martie 2026 a fost caracterizată de lupte intense pe întreg frontul din Ucraina, în timp ce forțele ucrainene au reușit să obțină câteva progrese teritoriale limitate și să mențină o strategie de apărare activă, potrivit declarațiilor oficiale ale conducerii militare de la Kiev, potrivit RBC-Ukraine.

Potrivit comandantului-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sirski, Rusia continuă ofensiva militară în ciuda pierderilor considerabile. Acesta a declarat că „agresorul rus suferă pierderi semnificative, dar nu renunță la planurile sale de a cuceri Ucraina”.

Afirmațiile sunt susținute și de evaluările președintelui Volodimir Zelenski, care a precizat că Rusia încearcă să intensifice atacurile, însă rezultatul este o creștere a pierderilor umane. Potrivit datelor comunicate de Kiev, armata rusă ar fi pierdut peste 35.000 de militari doar în luna martie.

Conducerea militară ucraineană a subliniat că strategia actuală se bazează pe o combinație de apărare activă și lovituri strategice. Printre obiectivele principale se numără:

distrugerea forțelor inamice și încetinirea avansului acestora;

atacarea infrastructurii militare din spatele frontului, inclusiv pe teritoriul Rusiei;

protejarea spațiului aerian al orașelor ucrainene.

Sirski a explicat că evaluările lunare ale operațiunilor permit ajustarea tacticilor și creșterea eficienței la toate nivelurile de comandă.

Schimbările de sezon și condițiile meteo mai favorabile au dus la intensificarea acțiunilor ofensive ruse de-a lungul unui front extins de aproximativ 1.200 de kilometri.

Cele mai puternice confruntări au fost raportate în zone precum:

Oleksandrivske;

Pokrovsk;

Kostiantinivka;

Liman.

În acest context, strategia Ucrainei rămâne una de „apărare activă”, care presupune nu doar respingerea atacurilor, ci și inițierea unor contraacțiuni pentru recâștigarea inițiativei.

Conform datelor oficiale ucrainene, în luna martie forțele Kievului au recucerit aproximativ 50 de kilometri pătrați de teritoriu ocupat anterior de Rusia.

Deși suprafața este relativ redusă raportat la dimensiunea frontului, oficialii subliniază că aceste câștiguri sunt relevante din punct de vedere tactic, în special în contextul unei inferiorități numerice.

Sirski a afirmat că Ucraina compensează acest dezavantaj prin „calitatea operațiunilor de luptă”, obligând adversarul să acționeze în condiții impuse de armata ucraineană.

Un alt element important al strategiei ucrainene îl reprezintă atacurile asupra infrastructurii militare din interiorul Rusiei.

În martie 2026:

au fost lovite 76 de ținte;

dintre acestea, 15 au fost instalații din industria de rafinare a petrolului.

Aceste operațiuni vizează reducerea capacității logistice și energetice a armatei ruse, fiind considerate esențiale pentru susținerea efortului defensiv ucrainean.

Un factor decisiv în evoluția recentă a luptelor îl constituie utilizarea dronelor. Ucraina ar avea în prezent un avantaj operațional în acest domeniu, cu un raport estimat de 1,3 la 1 în favoarea sa.

Potrivit autorităților de la Kiev, o parte semnificativă a pierderilor ruse a fost provocată prin utilizarea eficientă a dronelor de atac.

Situația de pe front în martie 2026 indică o intensificare a confruntărilor și o continuare a strategiei de uzură între cele două părți.

În timp ce Rusia își menține presiunea ofensivă, Ucraina mizează pe apărare activă, lovituri în adâncime și superioritate tehnologică în anumite domenii, precum utilizarea dronelor.

Progresele teritoriale rămân limitate, însă autoritățile ucrainene consideră că acestea reflectă o adaptare tactică într-un conflict de durată.