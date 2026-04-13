Hackerii au atacat Booking.com. Datele de rezervări ale clienților au fost accesate de infractori

Site-ul de rezervări pentru cazare Booking.com a raportat că „terțe părți neautorizate” au obținut acces la informațiile de rezervări ale clienților, potrivit unui anunț al companiei. În același atac au fost vizate și datele clienților companiei de fitness Basic-Fit.

Hackerii au obținut acces la datele clienților atât de la lanțul de fitness Basic-Fit, cât și de la platforma de călătorii Booking.com. La Basic-Fit, există o încălcare de date la scară largă care afectează 1 milion de membri la nivel internațional. Până la 200.000 de clienți belgieni sunt afectați. Booking.com avertizează că detaliile rezervărilor unor utilizatori ar fi putut fi vizualizate de persoane neautorizate.

La Basic-Fit, hackerii au furat date despre clienți de la aproximativ 1 milion de membri din mai multe țări. Datele includ informații sensibile, inclusiv nume, adrese, adrese de e-mail, numere de telefon, date de naștere și detalii bancare.

Basic-Fit are aproximativ 5 milioane de membri în șase țări: Olanda, Belgia, Franța, Spania, Luxemburg și Germania. În Olanda, aproximativ 200.000 de clienți au fost afectați, în timp ce în Belgia cifra este între 150.000 și 200.000 de membri.

Potrivit companiei, atacul cibernetic a fost detectat rapid și oprit „în câteva minute”. Cu toate acestea, datele referitoare la aproximativ o cincime din totalul clienților fuseseră deja descărcate până în acel moment. Basic-Fit subliniază că nu au fost furate documente de identitate sau parole.

Când a avut loc atacul exact nu a fost dezvăluit. Cu toate acestea, încălcarea securității datelor a fost raportată autorității olandeze pentru protecția datelor, în termen de 72 de ore, așa cum prevede legea. Nu este încă clar cine se află în spatele atacului.

Platforma de turism Booking.com a raportat, de asemenea, un incident de securitate separat. Potrivit companiei, este posibil ca terțe părți neautorizate să fi obținut acces la anumite detalii de rezervare ale utilizatorilor.

Se spune că acestea includ și nume, adrese de e-mail, adrese fizice și numere de telefon. În unele cazuri, este posibil să fi fost vizualizate și informații personale partajate cu furnizorii de cazare.

Booking.com subliniază că problema a fost acum abordată și că au fost luate măsuri.

Platforma avertizează asupra potențialelor tentative de phishing.

„Nu vă vom solicita niciodată să ne partajați detaliile cardului de credit prin e-mail, telefon, SMS sau WhatsApp. Nu vă vom solicita niciodată să efectuați un transfer bancar care diferă de termenii de plată din confirmarea rezervării. Dacă primiți un e-mail care pare să fi fost trimis de cazare sau de Booking.com, vă rugăm să fiți vigilenți înainte de a da clic pe orice link!”, avertizează compania.