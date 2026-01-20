Escrocheria momentului vine prin SMS. Evitați linkurile de la necunoscuți, vă pot lăsa fără bani

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) au atras atenția că tot mai mulți utilizatori sunt vizați de tentative de fraudă în mediul online. Reprezentanții instituției au transmis că reducerile de început de an atrag un număr tot mai mare de comenzi, dar generează în paralel și riscuri semnificative pentru consumatori.

„În această perioadă, campaniile de phishing prin SMS se intensifică, folosind identitatea unor branduri cunoscute pentru a păcăli utilizatorii. Una dintre tentative folosește imaginea Fan Courier, prin mesaje false de tip: «Aveți un colet la numărul dvs. Alegeți un locker FANBOX». În realitate, este o capcană construită pentru a determina accesarea unui site fals, care imită o platformă de curierat, și introducerea datelor personale sau bancare”, au explicat reprezentanții DNSC.

Conducerea DNSC i-a sfătuit pe utilizatorii să nu acceseze linkurile primite prin SMS de la surse necunoscute: „Verifică atent mesajul – fraudele creează urgență («confirmă acum», «coletul expiră»). Nu introduce niciodată datele cardului pe site-uri suspecte. Activează notificările bancare și limite pentru plăți online”. În cazul în care o persoană sesizează o tentativă de fraudă, aceasta poate fi raportată direct la DNSC, fie la telefonul 1911, fie prin intermediul site-ului oficial pnrisc.dnsc.ro.