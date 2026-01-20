Social

Escrocheria momentului vine prin SMS. Evitați linkurile de la necunoscuți, vă pot lăsa fără bani

Comentează știrea
Escrocheria momentului vine prin SMS. Evitați linkurile de la necunoscuți, vă pot lăsa fără bani Sursă foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) au atras atenția că tot mai mulți utilizatori sunt vizați de tentative de fraudă în mediul online. Reprezentanții instituției au transmis că reducerile de început de an atrag un număr tot mai mare de comenzi, dar generează în paralel și riscuri semnificative pentru consumatori.

Mesaje false care imită branduri cunoscute

„În această perioadă, campaniile de phishing prin SMS se intensifică, folosind identitatea unor branduri cunoscute pentru a păcăli utilizatorii. Una dintre tentative folosește imaginea Fan Courier, prin mesaje false de tip: «Aveți un colet la numărul dvs. Alegeți un locker FANBOX». În realitate, este o capcană construită pentru a determina accesarea unui site fals, care imită o platformă de curierat, și introducerea datelor personale sau bancare”, au explicat reprezentanții DNSC.

DNSC, faude online

Sursa foto: DNSC

Nu accesați linkurile primite prin SMS de la surse necunoscute

Conducerea DNSC i-a sfătuit pe utilizatorii să nu acceseze linkurile primite prin SMS de la surse necunoscute: „Verifică atent mesajul – fraudele creează urgență («confirmă acum», «coletul expiră»). Nu introduce niciodată datele cardului pe site-uri suspecte. Activează notificările bancare și limite pentru plăți online”.  În cazul în care o persoană sesizează o tentativă de fraudă, aceasta poate fi raportată direct la DNSC, fie la telefonul 1911, fie prin intermediul site-ului oficial pnrisc.dnsc.ro.

Locul din România în care legendele au prins rădăcini în sare. Prima atestare datează din 1271
Locul din România în care legendele au prins rădăcini în sare. Prima atestare datează din 1271
Restanțierii la taxe locale, dați pe mâna recuperatorilor. ANAF, parte din strategia de colectare
Restanțierii la taxe locale, dați pe mâna recuperatorilor. ANAF, parte din strategia de colectare
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:57 - Locul din România în care legendele au prins rădăcini în sare. Prima atestare datează din 1271
23:48 - Escrocheria momentului vine prin SMS. Evitați linkurile de la necunoscuți, vă pot lăsa fără bani
23:40 - România, exclusă din lista statelor acceptate pentru dubla cetățenie în Ucraina
23:29 - Restanțierii la taxe locale, dați pe mâna recuperatorilor. ANAF, parte din strategia de colectare
23:20 - România nu mai există
23:20 - Donald Trump sugerează un rol politic pentru Maria Corina Machado înainte de plecarea la Davos

HAI România!

România nu mai există
România nu mai există
Nicușor nu umblă teleleu
Nicușor nu umblă teleleu
Nicușor, Davos și Arta de a sta „Teleleu”
Nicușor, Davos și Arta de a sta „Teleleu”

Proiecte speciale