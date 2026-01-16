Social

Noi fraude online. Multe reclame și magazine sunt false

Noi fraude online. Multe reclame și magazine sunt false
Din cuprinsul articolului

Noi fraude online. Mai multe platforme de comerț online, care par independente și cu istorii diferite, vând aceleași produse – pulovere, accesorii sau alte obiecte – folosind aceleași imagini, potrivit AP. Deși aceste site-uri se prezintă ca mici afaceri locale sau ateliere artizanale, domeniile lor web sunt de regulă recent înregistrate.

În plus, serverele și adresele de contact sunt adesea situate în alte țări, iar recenziile negative se acumulează rapid pe site-uri independente, confirmând suspiciunile legate de autenticitate.

Experții în securitate cibernetică avertizează că tehnologia AI facilitează foarte mult astfel de înșelătorii. Imaginile generate artificial și textele emoționale, atent construite, conferă magazinelor false o aparență de veridicitate greu de contestat. Ele pot crea ateliere inexistente, proprietari fictivi și istorii convingătoare, dar complet inventate.

Cumpărături online. Sursă foto: Pixabay

Escrocii se folosesc de branduri reale

Există și situații în care escrocii folosesc branduri și denumiri reale ale magazinelor autentice. Comercianții adevărați primesc astfel reclamații pentru produse pe care nu le-au vândut niciodată, iar reputația lor poate fi grav afectată. Avalanșa de recenzii negative poate scădea în mod semnificativ vânzările și credibilitatea unei afaceri legitime.

Recomandările specialiștilor

Specialiștii recomandă câteva verificări simple înainte de a face o achiziție online. Este important să verifici existența unei adrese fizice reale și istoricul domeniului web. Recenziile independente și posibilitatea de a contacta direct vânzătorul sunt, de asemenea, indicatori importanți de încredere.

Cumpărături online

Cumpărături online. Sursa foto: Pixabay

Alte semnale de alarmă includ poveștile dramatice folosite pentru a presa consumatorul: anunțuri despre închiderea definitivă a afacerii, dificultăți familiale sau vânzări urgente sunt frecvent utilizate pentru a grăbi decizia de cumpărare.

Pe măsură ce tehnologia avansează, metodele de fraudă online devin tot mai sofisticate, iar consumatorii trebuie să fie mai atenți ca niciodată. O ofertă care pare excesiv de avantajoasă sau încărcată de emoție este, cel mai probabil, falsă, atrag atenția specialiștii. Mulți cumpărători au rămas fără bani.

