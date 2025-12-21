Prețul carburanților crește din nou de la 1 ianuarie. Care este majorarea estimată

Carburanții se vor scumpi din nou de la 1 ianuarie, iar prețurile vor urca până la un nou prag psihologic. „Creșterea pe care am identificat-o e undeva între 3 și 4%”, a afirmat Dumitru Chisăliță, președintele asociației Energia Inteligentă.

Președintele asociației Energia Inteligentă a afirmat că, de la 1 ianuarie, accizele la benzină și motorină se modifică, așa cum se întâmplă de mulți ani. Potrivit acestuia, majorarea estimată este între 3% și 4%, respectiv aproximativ 3,3% la motorină și 3,8% la benzină, evoluție care va duce prețul motorinei aproape de 8 lei pe litru, iar pe cel al benzinei la circa 7,7 lei pe litru, aproape de pragul psihologic de 8 lei.

„Am socotit că la nivelul întregului an 2026, strict din aceste considerente, un proprietar de mașină va trebui să scoată cu până la 300 de lei mai mult pentru a-și plăti benzina la kilometrii pe care i-a făcut în anul 2025. Bineînțeles, acestea sunt elemente care cumva țin de ceea ce înseamnă această acciză care s-a mărit. Se va mări, de fapt, la 1 ianuarie, dar, bineînțeles, pot să existe și alte situații la nivelul anului care să vină la pachet cu creșteri de preț la pompă”, a mai spus acesta.

Dumitru Chisăliță a declarat că o eventuală creștere a cursului valutar va influența negativ prețurile la pompă și a adăugat că o majorare a prețului barilului de țiței va avea același efect.

„Să nu uităm că prețul barilului de țiței care există astăzi practic este la nivelul anului 2021, adică un preț care a coborât foarte mult în ultimii trei ani de zile. Dacă vreți, el este stabilizat undeva la nivelul mediei dintre 2005 și 2020, să spunem, adică ne-am reîntors destul de bine, dar nu cred că vom putea spera ca să rămână foarte mult în această zonă. Deci e posibil ca în anul următor să revedem o revenire a lui și o creștere care poate să fie de până la 10 -15 la %”, a mai explicat acesta.

Prețul mediu al benzinei în România a ajuns la 7,36 lei pe litru pe 17 decembrie, cel mai redus nivel înregistrat după iulie 2025, când coborâse la 6,98 lei pe litru. Ulterior, la 1 august, prețurile au crescut ca urmare a majorării accizelor, de la 2,53 lei pe litru la 2,78 lei pe litru. În prezent, taxele percepute de stat, respectiv TVA și accizele, reprezintă aproximativ 55% din prețul benzinei și circa 50% din prețul motorinei.

Analistul XTB România, Radu Puiu, explică că, în ciuda scăderii prețului barilului de petrol, este de așteptat ca prețurile la pompă să nu evolueze în același sens. Totodată, începutul anului viitor va aduce o nouă majorare a accizelor.

Ministerul Finanțelor a anunțat că, de la 1 ianuarie, acciza la benzină va crește la 3,06 lei pe litru, iar cea la motorină la 2,80 lei pe litru, de la nivelul actual de 2,54 lei. Aceste măsuri vor duce la o scumpire suplimentară estimată la 30–40 de bani pe litru, aplicabilă din noaptea de Revelion, de la ora 00.00.

De la începutul anului, prețul barilului de petrol Brent, principalul reper la nivel global, a scăzut cu aproximativ 20%, ajungând în decembrie la un minim anual de 59,50 dolari pe baril. Potrivit analistului, acest nivel este similar celui din aprilie și reprezintă cel mai scăzut prag atins din ianuarie 2021.

Presiunea asupra prețurilor este susținută de creșterea producției de petrol atât din partea OPEC, cât și a Statelor Unite, într-un context marcat de scăderea sezonieră a costurilor de rafinare. În mod obișnuit, rafinarea este mai ieftină iarna, aspect care contribuie suplimentar la reducerea prețurilor combustibililor.