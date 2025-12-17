Ministrul Energiei, promisiuni legate de prețul carburanților. Șoferii nu vor scoate mai mulți bani din buzunar înainte de Sărbători

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a purtat discuții cu operatorii economici și le-a explicat că este necesar ca prețurile carburanților să rămână la o cotă normală. Oficialul a adăugat că, dacă acum o lună exista o psihoză legată de creșterea prețului la 10 lei pe litru, în prezent motorina se vinde cu 7,47 lei pe litru, iar benzina cu 7,27 lei pe litru.

„Nu voi permite ca românii să plătească prețuri la pompă nejustificate și exagerate, mai ales în prag de sărbători. Acum o lună era o mare psihoză, toţi spuneau ‘Vai de mine, cresc preţurile la 10 lei motorina şi benzina pentru că avem situaţia cu Lukoil, sancţiuni internaţionale’. Astăzi, când ne uităm de la marile scenarii că va fi 9-10 lei motorina şi benzina, e 7,27 benzina, motorina 7,47, adică chiar au scăzut preţurile. Am chemat toţi operatorii, le-am transmis direct faptul că avem nevoie ca ei să păstreze preţurile la o cotă normală”, a afirmat el.

Bogdan Ivan a explicat că a transmis un mesaj foarte clar către Consiliul Concurenței și ANPC, solicitându-le să verifice dacă există practici neconcurențiale pe piață, asigurându-se astfel că prețurile la motorină și benzină nu au crescut.

„Am transmis un mesaj foarte clar către Consiliul de Concurenţă şi ANPC, prin care le-am cerut să caute dacă există practici neconcurenţiale pe piaţă şi în această formă m-am asigurat că nu au crescut preţurile la motorină şi la benzină”, a continuat Bogdan Ivan.

El a subliniat că responsabilitatea guvernanților este să se asigure că prețurile nu sunt manipulate și că nu se exercită o presiune suplimentară asupra bugetului fiecărui român.

„Rolul pe care îl avem ca oameni care reprezintă pe cei mulţi este să ne facem treaba, să ne asigurăm că oamenii sunt respectaţi şi că nimeni indiferent cum îi cheamă şi cine sunt, nu se joacă cu preţurile pe piaţă şi nu pun o presiune mai mare pe buzunarul fiecarui român”, a mai declarat Bogdan Ivan.

Sancțiunile aplicate companiilor Lukoil și Rosneft vor determina creșterea prețurilor carburanților în întreaga Europă Centrală și de Sud-Est la începutul anului viitor, acestea fiind furnizori importanți în regiune, potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă.

În România, prețul benzinei și al motorinei ar putea crește cu aproximativ 10-12% din cauza sancțiunilor, mai arată sursa. Totodată, majorarea accizei la carburanți de la 1 ianuarie va aduce o suplimentare de 30-40 de bani pe litru la pompă, chiar din noaptea dintre ani.