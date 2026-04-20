Vacanțele se pot scumpi peste noapte, din cauza prețului carburanților. Pățania neplăcută a unui turist

Prețul carburanților se pare că modifică și prețurile unor vacanțe deja cumpărate. Cel puțin asta susține un turist care a explicat că a fost anunțat că pachetul pentru sejur s-a scumpit.

Turista în cauză a explicat că vacanța a cumpărat-o în rate. Doar că la ultima rată s-a trezit cu o majorare. ”Am întâmpinat următoarea situație, am luat biletele printr-o agenție din luna lui noiembrie, am plătit în rate vacanța iar acum am rămas cu o ultimă parte din tranșa.

Mă trezesc recent cu o taxă extra de persoană de aproape 20 Euro ×4 datorită posibilității scumpirii de combustibil. Dacă refuz să plătesc acea taxă, care nu se dă înapoi chiar dacă nu se va întâmpla acea scumpire, în ziua zborului voi fi taxată 8% din total”, a explicat aceasta.

Persoana vizată s-a arătat indignată de situație. ”Întrebarea mea este, a mai întâmpinat cineva o astfel de problemă? Anul trecut nu am avut astfel de situații și mi se pare o tâmpenie să fiu taxată cu câteva luni în avans în caz că un ,,poate,, se scumpește. Iar eu acei bani nu îi voi mai vedea indiferent de caz.

Unde se duc atunci acei bani? Iar încă o problemă, mi s-a zis să plătesc asigurarea cu câteva zile înainte de zbor deși anul trecut am plătit mult mai devreme”, a mai scris turista.