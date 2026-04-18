Europa accelerează un plan de folosire a structurilor NATO în cazul în care SUA se retrag

Europa elaborează o situație de rezervă pentru o implicare europeană mai mare, pe măsură ce tensiunile cresc din cauza războiului din Iran, potrivit The Wall Street Journal. Un plan de rezervă pentru a asigura că Europa se poate apăra folosind structurile militare existente ale NATO în cazul în care SUA pleacă câștigă teren după ce a primit sprijinul Germaniei, un adversar pe termen lung al unei abordări independente.

Oficialii care lucrează la aceste planuri, pe care unii oficiali le numesc „NATO european”, încearcă să atragă mai mulți europeni în rolurile de comandă și control ale alianței și să suplimenteze resursele militare americane cu propriile lor resurse.

Planurile - care avansează informal prin discuții secundare și în timpul cinelor din cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord și din jurul acesteia - nu sunt menite să rivalizeze cu alianța actuală, au declarat participanții.

Oficialii europeni își propun să mențină descurajarea împotriva Rusiei, continuitatea operațională și credibilitatea nucleară, chiar dacă Washingtonul își retrage forțele din Europa sau refuză să ia apărarea acesteia, așa cum a amenințat președintele Trump după ce europenii au refuzat să se implice în securizarea Strâmtorii Ormuz și chiar i-au blocat accesul la bazele militare comune.

Planurile, concepute pentru prima dată anul trecut, subliniază profunzimea anxietății europene cu privire la SUA. Acestea s-au accelerat după ce Trump a anunțat că vrea să preia Groenlanda de la Danemarca din rațiuni de securitate, iar acum capătă o nouă urgență pe fondul impasului privind refuzul Europei de a sprijini războiul Americii în Iran.

Un aspect crucial este că o schimbare politică de situație la Berlin accelerează situația. Timp de decenii, Germania a rezistat apelurilor conduse de Franța pentru o mai mare suveranitate europeană în apărarea sa, preferând să păstreze America drept garant suprem al securității europene. Acest lucru se schimbă acum sub cancelarul german Friedrich Merz, din cauza îngrijorărilor legate de fiabilitatea SUA ca aliat în timpul președinției Trump și ulterior, potrivit unor persoane familiarizate cu gândirea sa.

Provocarea este enormă. Întreaga structură a NATO este construită în jurul conducerii americane la aproape fiecare nivel, de la logistică și informații până la comanda militară superioară a alianței.

Europenii încearcă acum să își asume mai multe dintre aceste responsabilități, lucruri pe care, de fapt, Donald Trump le-a cerut de mult timp. Alianța va fi „condusă mai mult de Europa”, a declarat recent secretarul general Mark Rutte.

Diferența acum este că europenii iau măsuri din proprie inițiativă, din cauza ostilității crescânde față de Trump, mai degrabă decât ca urmare a cererilor SUA. În ultimele zile, Trump i-a etichetat pe aliații europeni drept „lași” și a numit NATO un „tigru de hârtie”, adăugând că „și Putin știe asta”.

„O mutare a poverii de la SUA către Europa este în curs de desfășurare și va continua... ca parte a strategiei de apărare și securitate națională a SUA”, a declarat președintele Finlandei, Alexander Stubb, unul dintre liderii implicați în planuri.

„Cel mai important lucru este să înțelegem că are loc și, de asemenea, să o facem într-un mod foarte gestionat și controlabil, în loc ca [SUA] să se retragă rapid”, a declarat Stubb într-un interviu.

Stubb este unul dintre puținii lideri europeni care au menținut o relație strânsă cu Trump, iar țara sa are una dintre cele mai puternice forțe armate de pe continent și cea mai lungă graniță cu Rusia.

La începutul acestei luni, Trump a amenințat că va părăsi NATO din cauza refuzului aliaților de a-l sprijini în campania în Iran și chiar a încercările de a o zădărnici prin interdicții greu de justificat, spunând că mișcarea este deja „dincolo de orice reconsiderare”. Orice retragere din alianță ar necesita aprobarea Congresului, dar președintele ar putea în continuare să mute trupe sau active din Europa sau să-și retragă sprijinul, folosindu-și autoritatea de comandant suprem.

Imediat după amenințarea lui Trump, Stubb l-a sunat pe președinte pentru a-l informa despre planurile Europei de a-și consolida propria apărare.

„Mesajul de bază pentru prietenii noștri americani este că, după toate aceste decenii, este timpul ca Europa să-și asume mai multă responsabilitate pentru propria securitate și apărare”, a spus Stubb.

Acceleratorul politic decisiv pentru Europa a fost schimbarea istorică de la Berlin, care găzduiește arme nucleare americane și a evitat mult timp să pună la îndoială rolul Americii ca garant al securității europene. Germanii și alți europeni se temeau că promovarea conducerii europene în cadrul NATO ar putea oferi SUA o scuză pentru a-și reduce rolul - un rezultat de care se temeau mulți europeni.

Totuși, la sfârșitul anului trecut, Merz a început să reevalueze această opinie de lungă durată după ce a concluzionat că Trump ar fi pregătit să abandoneze Ucraina, potrivit unor persoane familiarizate cu gândirea sa. Merz considera că Trump ar confunda victima cu agresorul în război și că nu mai existau valori clare care să ghideze politica SUA în cadrul NATO, au spus sursele.

În ciuda acestui fapt, liderul german nu a dorit să pună la îndoială public alianța, ceea ce ar fi periculos, au spus oamenii. În schimb, europenii ar trebui să își asume un rol mai important. În mod ideal, SUA ar rămâne în alianță, dar cea mai mare parte a apărării ar fi lăsată europenilor, au spus sursele.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat că discuțiile actuale din cadrul NATO nu sunt întotdeauna ușoare, dar dacă acestea duc la decizii, acest lucru ar crea o oportunitate pentru Europa. El a numit NATO „de neînlocuit atât pentru Europa, cât și pentru SUA”.

„Dar este, de asemenea, clar că noi, europenii, trebuie să ne asumăm o mai mare responsabilitate pentru apărarea noastră și facem asta”, a spus Pistorius. „NATO trebuie să devină mai europeană pentru a rămâne transatlantică.”

Tranziția Germaniei a deblocat un acord mai larg printre altele, inclusiv Marea Britanie, Franța, Polonia, țările nordice și Canada, care acum prezintă planul de contingență ca o coaliție a celor dispuși în cadrul NATO, potrivit oficialilor implicați.

„Luăm măsuri de precauție și purtăm discuții informale cu un grup de aliați cu aceleași idei și vom contribui la umplerea golului din cadrul NATO atunci când va fi necesar”, a declarat ambasadorul Suediei în Germania, Veronika Wand-Danielsson.

Abia după ce Berlinul a intervenit, planurile de contingență s-au transformat în abordarea unor chestiuni militare practice, cum ar fi cine ar conduce apărarea antiaeriană și antirachetă a NATO, coridoarele de întărire către Polonia și statele baltice, rețelele logistice și exercițiile regionale majore dacă ofițerii americani s-ar retrage. Acestea rămân cele mai mari provocări, au declarat oficialii.

Oficialii mai spun că reintroducerea recrutării militare este un alt aspect critic pentru succesul planului. Multe națiuni l-au abandonat după Războiul Rece. „Nu voi da sfaturi niciunei țări europene, dar în ceea ce privește educația civică, identitatea națională și unitatea națională, probabil că nu există nimic mai bun decât serviciul militar obligatoriu”, a spus Stubb. Finlanda a păstrat recrutarea obligatorie.

Oficialii implicați doresc să accelereze producția europeană de echipamente vitale în domenii în care Europa este în urma SUA, inclusiv războiul antisubmarin, capacitățile spațiale și de recunoaștere, realimentarea în zbor și mobilitatea aeriană. Oficialii indică anunțul făcut luna trecută de Germania și Marea Britanie privind un proiect comun de dezvoltare a rachetelor de croazieră stealth și a armelor hipersonice ca exemplu al noii inițiative.

Deși efortul european marchează o schimbare fundamentală de gândire, realizarea ambiției va fi dificilă. Comandantul Suprem Aliat pentru Europa este întotdeauna un american, iar oficialii americani au declarat că nu au nicio intenție să renunțe la acest post.

Niciun membru european nu are suficientă statură în cadrul NATO pentru a înlocui SUA ca lider militar, în parte pentru că numai SUA pot oferi umbrela nucleară la nivel continental care stă la baza principiului fondator al alianței de descurajare reciprocă prin forță.

Europenii își asumă mai multe roluri de conducere, dar încă nu au capacități critice din cauza anilor de cheltuieli insuficiente și a dependenței de SUA.

O europenizare a NATO „ar fi trebuit să aibă loc mai devreme”, a declarat amiralul american în retragere James Foggo, care a deținut funcții de conducere în cadrul NATO și a avut legături cu aceasta. El a spus că membrii europeni au mulți ofițeri și lideri foarte profesioniști.

„Cred că au capacitatea. Au o parte din echipament”, dar trebuie să investească și să dezvolte capabilități mai rapid, a spus Foggo.

Tranziția este deja în curs de desfășurare. Un număr tot mai mare de posturi cheie de comandă NATO sunt acum deținute de europeni, iar multe exerciții majore organizate recent sau programate în lunile următoare vor fi conduse de forțe europene - în special în regiunea nordică, unde alianța se învecinează cu Rusia.

O lacună deosebit de mare este în domeniul informațiilor și al descurajării nucleare. Oficialii europeni spun că nicio remaniere a trupelor nu poate înlocui rapid sistemele americane de satelit, supraveghere și avertizare antirachetă care formează coloana vertebrală a credibilității NATO, punând Franța și Marea Britanie sub presiune pentru a-și extinde atât rolurile nucleare, cât și cele strategice de informații.

Schimbarea Germaniei a deschis calea către cel mai sensibil element al apărării europene suverane: înlocuirea umbrelei nucleare a SUA. După ce Trump a spus că vrea să preia Groenlanda, Merz și președintele francez Emmanuel Macron au deschis discuții despre posibilitatea extinderii măsurilor de descurajare nucleară ale Franței la alte națiuni europene, inclusiv Germania.