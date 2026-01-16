Un senator SUA explică miza strategică din Groenlanda

Ideea unei posibile dobândiri a Groenlandei de către Statele Unite a fost readusă în atenția publică de senatorul republican Eric Schmitt, care a afirmat că un asemenea scenariu „nu este deloc ridicol” atunci când este analizat din perspectiva securității naționale, potrivit postării de pe rețeaua socială X.

Declarațiile sale vin pe fondul intensificării competiției geopolitice în regiunea arctică, unde interesele militare, economice și de infrastructură sunt tot mai vizibile.

Într-o postare amplă pe rețelele sociale, senatorul a invocat precedente istorice precum achiziția Louisianei și cumpărarea Alaskăi, susținând că „expansiunea teritorială este parte din tradiția americană”. Potrivit acestuia, Groenlanda ar trebui analizată prin prisma intereselor de securitate, nu ca o inițiativă simbolică.

Schmitt a subliniat că cele mai scurte traiectorii pentru rachete balistice intercontinentale și alte amenințări aeriene avansate dinspre Rusia, China, Iran sau Coreea de Nord către teritoriul american traversează zona arctică.

Un punct central al argumentației îl reprezintă existența Pituffik Space Base, cunoscută anterior ca Thule Air Base. Senatorul a descris această bază ca un element esențial al sistemului american de avertizare timpurie și al apărării antirachetă, precum și al supravegherii spațiale pentru amenințările care pot traversa Polul Nord.

El a arătat că poziționarea la latitudini înalte permite identificarea rapidă a potențialelor riscuri și sprijină procesul decizional privind interceptarea.

Schmitt a evidențiat și importanța Groenlandei pentru monitorizarea sateliților aflați pe orbite polare.

Potrivit senatorului, infrastructura terestră amplasată în regiuni nordice oferă o acoperire mai persistentă și capacități superioare de urmărire comparativ cu instalațiile situate la latitudini medii, contribuind astfel la consolidarea componentei de apărare spațială a Statelor Unite.

Un alt argument menționat se referă la poziția Groenlandei în raport cu așa-numitul GIUK Gap (Greenland–Iceland–United Kingdom), considerat un punct-cheie pentru accesul naval către Atlantic.

Territorial expansion is a time-honored American tradition—think Louisiana Purchase, Alaska. We're a frontier people—it's in our blood. Acquiring Greenland isn't a silly idea. It makes all the sense in the world. Here's why. 🧵 — Eric Schmitt (@Eric_Schmitt) January 15, 2026

Senatorul a avertizat că libertatea de mișcare a submarinelor și a sistemelor de senzori ale unor potențiali adversari în această zonă ar putea afecta liniile de întărire transatlantice, cablurile submarine și planificarea militară a NATO.

În contextul topirii gheții și al extinderii sezoniere a navigației, Schmitt a susținut că Arctica devine tot mai expusă activităților cu dublă utilizare, inclusiv misiuni de cercetare cu potențial de culegere de informații.

De asemenea, el a menționat potențialul Groenlandei în domeniul mineralelor critice și al pământurilor rare, care ar putea contribui pe termen lung la reducerea dependenței de lanțuri de aprovizionare dominate de China, precizând însă că dezvoltarea acestor resurse ar necesita investiții semnificative și timp.

Declarațiile senatorului apar într-un climat diplomatic sensibil, în condițiile în care Groenlanda este teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, stat membru NATO.

Autoritățile de la Copenhaga și liderii politici groenlandezi au respins constant orice discuție privind schimbarea statutului insulei. Tema Arcticii rămâne însă o prioritate în strategiile de securitate ale Statelor Unite și ale Alianței Nord-Atlantice, pe fondul militarizării accelerate a regiunii și al interesului crescut pentru noile rute maritime.