Groenlanda, subiect de discuție la Washington: Danemarca și SUA creează un grup comun

Danemarca a anunțat miercuri crearea unui grup de lucru cu Statele Unite pentru a aborda discrepanțele privind viitorul Groenlandei, după o întâlnire la Washington între miniștrii de externe danez și groenlandez și vicepreședintele american JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio. Discuția de la Casa Albă a durat aproximativ 50 de minute, potrivit EFE.

Ministrul de externe groenlandez Vivian Motzfeldt a declarat că intenția este de a întări cooperarea cu Statele Unite, însă Groenlanda nu dorește să fie deținută de acestea. Întâlnirea a fost solicitată de autoritățile daneze și groenlandeze și a avut loc în contextul presiunilor exercitate anterior de președintele SUA, Donald Trump, pentru preluarea controlului asupra insulei, invocând interese de securitate națională.

Atât prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, cât și prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, au respins posibilitatea ca Statele Unite să preia insula, fie prin achiziție, fie prin forță militară.

Ministerul Apărării din Danemarca a informat că, începând de miercuri, va crește prezența militară și exercițiile în Groenlanda, în colaborare cu aliații din NATO, ca urmare a intensificării tensiunilor în regiunea Arcticii.