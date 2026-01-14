International

Groenlanda, subiect de discuție la Washington: Danemarca și SUA creează un grup comun

Comentează știrea
Groenlanda, subiect de discuție la Washington: Danemarca și SUA creează un grup comunHarta Groenlanda. sursa: Rokas Tenys | Dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Danemarca a anunțat miercuri crearea unui grup de lucru cu Statele Unite pentru a aborda discrepanțele privind viitorul Groenlandei, după o întâlnire la Washington între miniștrii de externe danez și groenlandez și vicepreședintele american JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio. Discuția de la Casa Albă a durat aproximativ 50 de minute, potrivit EFE.

Poziția Groenlandei privind cooperarea cu SUA

Ministrul de externe groenlandez Vivian Motzfeldt a declarat că intenția este de a întări cooperarea cu Statele Unite, însă Groenlanda nu dorește să fie deținută de acestea. Întâlnirea a fost solicitată de autoritățile daneze și groenlandeze și a avut loc în contextul presiunilor exercitate anterior de președintele SUA, Donald Trump, pentru preluarea controlului asupra insulei, invocând interese de securitate națională.

Donald Trump

Donald Trump. Sursă foto: Captură video

Creșterea prezenței militare daneze în Groenlanda

Atât prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, cât și prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, au respins posibilitatea ca Statele Unite să preia insula, fie prin achiziție, fie prin forță militară.

Ministerul Apărării din Danemarca a informat că, începând de miercuri, va crește prezența militară și exercițiile în Groenlanda, în colaborare cu aliații din NATO, ca urmare a intensificării tensiunilor în regiunea Arcticii.

Marea schismă din Europa la care participă activ și România: E un drum ireversibil
Marea schismă din Europa la care participă activ și România: E un drum ireversibil
Platforma Neptun Deep, țintă posibilă pentru Rusia. România își modernizează Forțele Navale
Platforma Neptun Deep, țintă posibilă pentru Rusia. România își modernizează Forțele Navale
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:08 - Andrei Nicolescu a confirmat că Dinamo a primit o ofertă oficială de 4 milioane de euro pentru Cătălin Cîrjan
22:00 - Groenlanda, subiect de discuție la Washington: Danemarca și SUA creează un grup comun
21:50 - Marea schismă din Europa la care participă activ și România: E un drum ireversibil
21:42 - Biserica Ortodoxă Română susține că plătește impozite și nu beneficiază de facilități nejustificate
21:33 - Platforma Neptun Deep, țintă posibilă pentru Rusia. România își modernizează Forțele Navale
21:26 - Cine e cel mai mare fan al lui Dan Alexa. Nu este Denise Rifai

HAI România!

Voi vedeți ce vine peste noi? Hai LIVE cu Turcescu
Voi vedeți ce vine peste noi? Hai LIVE cu Turcescu
Tanti Elvira
Tanti Elvira
Mercosur, încă o nenorocire pe capul fermierilor români
Mercosur, încă o nenorocire pe capul fermierilor români

Proiecte speciale