Scumpiri la pompă, de la 1 ianuarie. Ce vor plăti șoferii pentru benzină și motorină

Șoferii se bucură, la final de an, de o scurtă perioadă cu prețuri mai mici la carburanți, însă această situație este temporară. De la 1 ianuarie, intrarea în vigoare a noilor accize va duce la scumpiri semnificative la pompă, iar efectul se va resimți imediat în buzunarul consumatorilor.

În ultimele săptămâni, carburanții s-au ieftinit pe fondul scăderilor de pe piața petrolului. Totuși, acest trend va fi inversat rapid, deoarece noile cote ale accizelor vor intra în vigoare în mai puțin de două săptămâni. Dacă actualele prevederi vor fi menținute, majorarea accizelor va aduce un plus de 25–28 de bani la fiecare litru de benzină sau motorină.

La acest nivel se adaugă TVA, ceea ce înseamnă că scumpirea finală va depăși 30 de bani pe litru. În termeni procentuali, creșterea de preț va fi cuprinsă între 4 și 5%, aplicată dintr-o singură etapă.

România a mai trecut prin creșteri de fiscalitate la carburanți în luna august, dar și la începutul anului 2025. Potrivit analiștilor economici, aceste ajustări duc treptat țara spre nivelul mediu de taxare practicat în Uniunea Europeană. Datele Euro-buletin, valabile la 15 decembrie, arată că în cazul benzinei, dintr-un preț de 7,43 lei pe litru, peste 4 lei ajung direct la bugetul de stat. Concret, prețul fără taxe este de 3,36 lei pe litru, restul fiind reprezentat de accize și TVA.

La motorină, distribuția este mai echilibrată, dar tot statul încasează o parte consistentă. Dintr-un preț mediu de 7,65 lei pe litru, taxele însumează 3,87 lei, iar prețul fără taxe este de 3,78 lei.

În prezent, taxele reprezintă aproximativ 55% din prețul benzinei standard și 50,5% din prețul motorinei. Prin comparație, media Uniunii Europene este de 57,3% în cazul benzinei și de 51,3% pentru motorină. Această medie include atât state cu nivel ridicat de taxare, precum Danemarca, cât și țări cu taxe mai reduse, precum Bulgaria.

Diferențele dintre România și media europeană sunt relativ mici, însă majorările de accize programate de la 1 ianuarie vor împinge nivelul taxării peste media UE, situație care va fi vizibilă mai ales în cazul motorinei.

La data de 15 decembrie, benzina standard avea un preț integral de 7,43 lei pe litru, din care taxele reprezentau 4,07 lei, iar prețul fără taxe era de 3,36 lei. În cazul motorinei standard, prețul total era de 7,65 lei pe litru, cu taxe de 3,87 lei și un preț fără taxe de 3,78 lei.

Astfel, odată cu noile accize, costul carburanților va crește semnificativ, iar începutul de an va aduce o presiune suplimentară asupra bugetelor șoferilor și asupra costurilor de transport, într-un context în care taxarea se aliniază tot mai mult la nivelul european.