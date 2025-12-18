Digitalizare pentru șoferi. Tot ce poți face online cu permisul și amenzile

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) pregătește modificări care vor schimba modul în care șoferii comunică cu Poliția Rutieră și cu celelalte structuri ale MAI. Proiectul vizează extinderea folosirii mijloacelor electronice pentru transmiterea documentelor, notificărilor și sancțiunilor rutiere, în paralel cu utilizarea cărții electronice de identitate și a platformei online hub.mai.gov.ro. Pentru șoferi, măsurile înseamnă posibilitatea de a primi și transmite acte legate de permis, mașină și amenzi fără deplasări la ghișee, prin proceduri desfășurate în format electronic.

În prezent, majoritatea interacțiunilor dintre șoferi și autorități se fac încă pe hârtie. Asta înseamnă deplasări la sediile poliției, documente trimise prin poștă, afișări la domiciliu sau chiar vizite ale polițiștilor pentru comunicarea unor procese-verbale.

MAI vrea să schimbe acest sistem prin extinderea comunicării electronice, folosind infrastructura deja existentă: cartea electronică de identitate și platforma hub.mai.gov.ro: „Pentru șoferi, asta înseamnă că tot mai multe operațiuni legate de permis, sancțiuni rutiere și notificări oficiale vor putea fi făcute online, fără deplasare”.

Cartea electronică de identitate (CEI) devine un instrument-cheie în relația cu autoritățile. Aceasta conține, gratuit, certificate electronice emise de MAI, care permit autentificarea sigură în sistemele informatice ale statului.

„Cu ajutorul CEI, șoferii se pot identifica online în relația cu MAI și pot semna documente electronic. Semnătura electronică avansată inclusă în cartea de identitate electronică are aceeași valoare juridică precum semnătura olografă”, se arată în proiectul MAI.

Pentru cei care au nevoie de recunoaștere la nivel european, există și posibilitatea înscrierii, contra-cost, a unui certificat de semnătură electronică calificată, valabil în toate statele UE.

Toate aceste servicii sunt centralizate pe platforma hub.mai.gov.ro, portalul de servicii publice al MAI. Platforma funcționează în sistem cloud și este deja utilizată: „În prezent, șoferii pot accesa online mai multe servicii relevante pentru circulația rutieră. Printre acestea se numără eliberarea online a istoricului sancțiunilor la regimul circulației rutiere, serviciu disponibil din mai 2023. Tot prin platformă se pot face programări și solicitări fără prezență fizică la ghișeu”.

MAI arată că, în perioada februarie 2023-august 2025, platforma a fost accesată de peste 34 de milioane de ori. Prin HUB au fost generate peste un milion de certificate de cazier judiciar și peste 155.000 de istorice de sancțiuni rutiere.

Numărul utilizatorilor este în creștere, fiind peste 900.000 de conturi active. Până recent, validarea contului se făcea prin ghișeul.ro sau prin prezentarea la o unitate de poliție.

Din august 2025, MAI a introdus posibilitatea validării contului direct cu ajutorul cărții electronice de identitate, ceea ce simplifică accesul șoferilor la serviciile online.

Ministerul arată că actualul sistem este ineficient și costisitor: „Comunicarea pe hârtie presupune timp pierdut, bani cheltuiți pe servicii poștale și implicarea unor resurse umane care ar putea fi folosite în activități mult mai importante. Din perspectiva șoferilor, acest sistem este perceput ca frustrant, lent și depășit, mai ales în condițiile în care tehnologia digitală este deja parte din viața de zi cu zi”.

Un exemplu concret este cel al amenzilor generate de sistemele automate de monitorizare a traficului. Deși abaterile sunt detectate electronic, întregul flux este blocat de obligația legală de a trimite procesele-verbale pe hârtie.

Potrivit MAI, această etapă manuală crește timpul de procesare al unei abateri cu peste 500% față de o procedură complet digitală: „La acest blocaj se adaugă costuri semnificative cu poșta, mai ales în condițiile în care sunt procesate zeci de mii de cazuri lunar”.

Situația devine și mai complicată atunci când procesele-verbale trebuie comunicate prin afișare la domiciliu: „În aceste cazuri, doi polițiști pot consuma resurse echivalente cu intervenția unui echipaj la un apel 112 sau într-un caz de violență domestică”.

MAI consideră că acest mod de lucru nu mai este justificat și afectează direct capacitatea poliției de a interveni acolo unde este cu adevărat nevoie: „Prin acest proiect, Ministerul Afacerilor Interne pregătește cadrul legal pentru ca relația dintre șoferi și autorități să se mute, în mare parte, online. Comunicarea electronică ar urma să devină regulă, nu excepție, în tot ce ține de permis, sancțiuni rutiere și notificări oficiale”.