Obținerea permisului de conducere. Unde se oprește numărul încercărilor

Obținerea permisului de conducere este un examen dificil pentru mulți candidați. Conform datelor furnizate de Direcția Generală de Permise, în anul 2024, 54 % dintre cei care au susținut proba teoretică au picat examenul.

La proba practică, din cei 581.000 de candidați, doar 50% au trecut din prima încercare. În acest context, mulți români se întreabă de câte ori au posibilitatea să dea pentru permis.

Potrivit DRPCIV, nu există o limită de încercări, dar există un termen fix în care toate probele trebuie finalizate și perioade obligatorii de așteptare între examene. Iar instructorii auto spun că mulți candidați ajung să piardă timp, bani și luni întregi din cauza neînțelegerii acestor detalii.

Procesul începe cu întocmirea dosarului de candidat, valabil un an de la data absolvirii școlii de șoferi. Potrivit DRPCIV, dosarul trebuie să conțină actul de identitate, avizul medical, fișa de școlarizare și cazierul, iar acesta este „condiția fără de care nu se poate intra în examen, indiferent câte încercări are candidatul la activ”.

Am avut elevi care au trecut sala, au picat traseul de două ori și apoi au lăsat totul pe pauză. Au revenit după opt luni și credeau că pot relua direct traseul. Dar dosarul era aproape expirat. Dacă trece anul, trebuie să reiei școala de la zero, ne-a declarat instructorul auto Florin Tichie.

Examenul teoretic poate fi susținut imediat după depunerea dosarului. Potrivit DRPCIV, testul conține întrebări din legislație, semne de circulație și situații practice, iar promovarea necesită un minim de 22 de răspunsuri corecte din 26.

Dacă un candidat pică, nu poate reveni a doua zi: regula oficială prevede că, între două încercări, trebuie să treacă minimum 15 zile. Instructorii susțin că această perioadă nu este deloc întâmplătoare: „Aceste 15 zile sunt gândite ca să nu te întorci în sală doar în speranța că ai noroc la întrebări. Cursanții trebuie să reia materia. Cei care tratează cu lejeritate teoria ajung să piardă luni întregi. Există și cazuri extreme. Sunt candidați care au susținut proba teoretică și de 10–15 ori, fără să existe o interdicție legală”.

Odată ce proba teoretică este promovată, candidatul își poate programa traseul. În multe orașe, datele disponibile sunt aglomerate, astfel încât unii elevi ajung să aștepte și câteva săptămâni.

Examinatorul notează manevrele, atenția la semne, respectarea regulilor și modul în care candidatul gestionează situațiile de trafic real. Greșelile sunt penalizate, iar anumite abateri duc automat la respingere.

Instructorul confirmă că aici apar momentele cele mai tensionate: „Am avut un băiat foarte bine pregătit, dar în ziua examenului, din emoție, nu a semnalizat la schimbarea benzii. A fost respins. A revenit după 15 zile, mult mai încrezător, și a luat examenul fără ezitare. Regula este aceeași ca la teorie: dacă ai fost respins, poți reveni după minimum 15 zile”.

Potrivit procedurii de examinare stabilite prin Ordinul MAI, nu există un număr maxim de încercări. Poți susține sala și traseul de oricâte ori este nevoie, atâta timp cât te încadrezi în valabilitatea de un an a dosarului.

Aici apare adesea confuzia: mulți candidați cred că, dacă pică traseul, trebuie să repete și sala. DRPCIV precizează că proba teoretică rămâne valabilă pe tot parcursul dosarului, cu condiția să nu treacă cele 12 luni.

Instructorii atrag atenția asupra unei alte erori comune: „Unii elevi se panichează după două încercări nereușite și cred că ‘li se termină șansele. Nu e adevărat. Limita nu este numărul de examene, ci timpul”.

Dacă anul trece fără ca ambele probe să fie promovate, candidatul trebuie să reia toată procedura:

-refacerea examenului medical;

-refacerea școlii de șoferi, în totalitate;

-depunerea unui nou dosar la DRPCIV;

-reluarea examenelor de la zero.