Schimbări la eliberarea cazierului judiciar. De la amprentare la certificatul electronic

Obținerea cazierului judiciar se schimbă odată cu modificările aduse Legii nr. 290/2004, care introduc noi reguli privind preluarea amprentelor, verificarea datelor și emiterea certificatului.

Actualizările privesc modul în care sunt gestionate fișele dactiloscopice, procedurile aplicate atunci când apar neconcordanțe și modul de utilizare a formatului electronic al cazierului. Schimbările se aplică tuturor persoanelor care solicită acest document pentru angajare, studii sau alte proceduri administrative.

Una dintre cele mai importante modificări privește calitatea amprentelor preluate de autorități. Legea introduce obligația ca fișa dactiloscopică să fie completă și clară, astfel încât datele să poată fi introduse corect în sistemul AFIS, baza națională automatizată de identificare.

„În practică, structurile care preiau amprentele nu mai pot transmite seturi incomplete sau de calitate tehnică insuficientă. Impresiunea digitală și cea palmară trebuie să permită identificarea persoanei în orice moment, iar responsabilitatea pentru calitate revine instituției care efectuează amprentarea”, se arată în nota de fundamentare.

Legea introduce și o procedură rapidă de remediere în cazurile în care apar diferențe între amprente și datele de identitate. Dacă fișa dactiloscopică prezintă probleme, de exemplu amprente neclare sau date personale greșite, structurile de cazier sunt obligate să solicite reamprentarea în cel mult trei zile lucrătoare.

Măsura are rolul de a evita întârzierile și reluarea de la zero a procedurii, permițând clarificarea situației juridice în timp scurt.

Certificatul de cazier poate fi în continuare obținut în format electronic, fără costuri, prin Hub-ul de servicii electronice al Ministerului Afacerilor Interne. Documentul este semnat electronic, fie cu un sigiliu electronic calificat, fie cu o semnătură electronică calificată, și are aceeași valoare ca actul eliberat fizic la ghișeu.

Legea stabilește că documentul electronic beneficiază de „prezumția de integritate și corectitudine”, ceea ce obligă instituțiile să îl accepte în mod similar cu varianta tipărită.

Pentru românii care solicită un cazier judiciar dintr-un alt stat, o cerință frecventă pentru muncă, studii sau rezidență, unele autorități străine cer și amprentele .

Noile prevederi clarifică procedura: persoanele se pot adresa Direcției Cazier Judiciar sau structurilor teritoriale, care preiau amprentele exclusiv pentru a le transmite statului solicitant. Acestea nu sunt stocate în bazele de date naționale.

„Clarificarea elimină ambiguitățile privind instituția competentă și stabilește un circuit oficial pentru transmiterea amprentelor în astfel de situații”, se arată în nota de fundamentare a legii, care a intrat în vigoare pe 6 decembrie.