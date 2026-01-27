AUR acuză Parlamentul că blochează adevărul despre anularea alegerilor: Vorbim despre un refuz sistematic

Alianța pentru Unirea Românilor anunță că a solicitat clarificări în Parlament cu privire la anularea alegerilor și acuză instituțiile statului că refuză dialogul. Controversa anulării alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024 revine în prim-plan, după ce Călin Georgescu a afirmat, marți, că la mai bine de un an de la decizie nu a fost prezentată nicio dovadă clară privind presupusa imixtiune rusă invocată drept motiv al anulării scrutinului. Declarațiile au fost făcute în momentul în care acesta s-a prezentat pentru semnarea controlului judiciar.

Tema reluării scrutinului din 2024 rămâne una de actualitate pentru o parte dintre alegători. Mesajul „Turul doi, înapoi” continuă să fie promovat de susținătorii lui Călin Georgescu, iar formațiunea AUR afirmă că numărul celor care cer explicații oficiale se menține ridicat.

Potrivit partidului AUR, pentru a doua zi consecutiv, mai multe instituții-cheie nu s-au prezentat la audierile convocate de președinții comisiilor parlamentare care analizează posibilele abuzuri.

„Românii au dreptul să cunoască adevărul despre ceea ce s-a întâmplat cu alegerile prezidenţiale din 2024. Cu toate acestea, pentru a doua zi consecutiv, asistăm la o atitudine inacceptabilă, sfidătoare şi profund periculoasă pentru democraţie: instituţii-cheie ale statului român refuză deliberat să se prezinte la audieri organizate de preşedinţii comisiilor parlamentare pentru cercetarea abuzurilor, evită răspunsurile şi tratează cu dispreţ controlul parlamentar”, spune AUR într-un comunicat oficial.

Formațiunea susține că situația depășește nivelul unei simple absențe și indică un blocaj intenționat al procesului de clarificare publică.

Potrivit AUR, „nu mai vorbim despre o simplă absenţă ci vorbim despre un refuz sistematic, despre o blocare voită a aflării adevărului, despre o tentativă evidentă de a închide subiectul fără lămuriri, fără explicaţii şi fără asumare”.

„Instituţii precum Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS), Serviciul Român de Informaţii (SRI), Serviciul de Informaţii Externe (SIE), Curtea Constituţională, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), Ministerul Apărării Naţionale (MApN) au ales să ignore convocarea pentru audierile publice organizate de către preşedinţii celor două comisii parlamentare, aleg să evite dialogul şi aleg să întoarcă spatele cetăţenilor care cer adevărul”, precizează Alianţa pentru Unirea Românilor.