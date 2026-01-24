MAI: Videoclipul viral, cu conflictul dintre un preot și jandarm, este fals. A fost creat cu AI

Ministerul Afacerilor Interne(MAI) avertizează asupra distribuirii masive în mediul online a unui videoclip fals, generat cu ajutorul inteligenței artificiale, care prezintă în mod eronat un presupus conflict între un preot și un jandarm, într-o biserică, subliniind că un astfel de incident nu a avut loc în realitate. „Vă rugăm nu distribuiți acest material și verificați informațiile exclusiv din surse oficiale.” a transmis, MAI, într-o postare pe Facebook.

În imaginile respective se vede și se aude un preot care pare să îi reproșeze jandarmului prezența în biserică, folosind replici precum: „Nu aici, nu în Biserica Ortodoxă! Nu știu cine te-a trimis, dar aici avem dragoste unii pentru alții și toți pentru Domnul!”.

Reprezentanții MAI au transmis, într-un mesaj publicat pe Facebook, că imaginile nu surprind un eveniment real și nu corespund niciunei intervenții desfășurate de structurile ministerului. „Precizăm că imaginile nu surprind un eveniment real și nu corespund niciunei intervenții desfășurate de structurile noastre” a transmis MAI.

Potrivit capturii publicate de MAI, clipul avea, la momentul respectiv, aproape 13.000 de aprecieri și peste 1.300 de distribuiri, în contextul în care, în ultima perioadă, rețelele de socializare au fost inundate de videoclipuri false realizate cu ajutorul inteligenței artificiale.