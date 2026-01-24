Politica

MAI: Videoclipul viral, cu conflictul dintre un preot și jandarm, este fals. A fost creat cu AI

MAI: Videoclipul viral, cu conflictul dintre un preot și jandarm, este fals. A fost creat cu AI
Ministerul Afacerilor Interne(MAI) avertizează asupra distribuirii masive în mediul online a unui videoclip fals, generat cu ajutorul inteligenței artificiale, care prezintă în mod eronat un presupus conflict între un preot și un jandarm, într-o biserică, subliniind că un astfel de incident nu a avut loc în realitate. „Vă rugăm nu distribuiți acest material și verificați informațiile exclusiv din surse oficiale.” a transmis, MAI, într-o postare pe Facebook.

MAI avertizează asupra unui videoclip fals generat cu ajutorul inteligenței artificiale, distribuit online

Ministerul Afacerilor Interne anunță că în mediul online circulă un videoclip trucat, realizat cu ajutorul inteligenței artificiale, care prezintă în mod fals o confruntare între un preot și un jandarm într-un lăcaș de cult.

În imaginile respective se vede și se aude un preot care pare să îi reproșeze jandarmului prezența în biserică, folosind replici precum: „Nu aici, nu în Biserica Ortodoxă! Nu știu cine te-a trimis, dar aici avem dragoste unii pentru alții și toți pentru Domnul!”.

MAI: Incidentul prezentat în videoclip nu a avut loc

Ministerul Afacerilor Interne precizează că incidentul sugerat în videoclipul apărut în mediul online nu a avut loc în realitate, iar materialul este unul manipulat, creat cu ajutorul inteligenței artificiale pentru a induce publicul în eroare.

Jandarm

Jandarm / Sursa foto: captură video

Reprezentanții MAI au transmis, într-un mesaj publicat pe Facebook, că imaginile nu surprind un eveniment real și nu corespund niciunei intervenții desfășurate de structurile ministerului. „Precizăm că imaginile nu surprind un eveniment real și nu corespund niciunei intervenții desfășurate de structurile noastre” a transmis MAI.

 

MAI face apel la verificarea informațiilor din surse oficiale

Ministerul Afacerilor Interne precizează că imaginile din videoclip nu surprind un eveniment real și nu corespund niciunei intervenții desfășurate de structurile sale, făcând apel la public să nu distribuie materialul și să verifice informațiile exclusiv din surse oficiale.

Potrivit capturii publicate de MAI, clipul avea, la momentul respectiv, aproape 13.000 de aprecieri și peste 1.300 de distribuiri, în contextul în care, în ultima perioadă, rețelele de socializare au fost inundate de videoclipuri false realizate cu ajutorul inteligenței artificiale.

 

 

