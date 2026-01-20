Politica

Diana Șoșoacă acuză că a fost bătută la Strasbourg. De la ce ar fi pornit scandalul

Diana Șoșoacă acuză că a fost bătută la Strasbourg. De la ce ar fi pornit scandalulDiana Șoșoacă. Sursă foto: Captură video
Diana Șoșoacă s-a plâns că a avut mari probleme la Strasbourg, acolo unde se desfășura un protest contra acordului semnat de UE și Mercosur. Mitingul a fost organizat aproape de Parlamentul European, iar Șoșoacă în zonă, atunci când forțele de ordine au intervenit în forță.

Europarlamentarul român a susținut un discurs în care a blamat acordul și i-a cerut demisia Usulei von der Leyen, președintele Comisiei Europene.

„Înainte să ne dispersăm, au aruncat gaze. Sunt aproape paralizată. Au tras în protestatari cu gloanțe – oamenii cădeau leșinați lângă mine, unii vomau sânge. Simțeam că ne iau foc plămânii, ni s-au blocat mușchii, aveam fotofobie și lăcrimam. La aproape două ore după, încă am dureri de plămâni și de mușchi”, a spus Diana Șoșoacă la România TV.

Politiciana susține că le-a cerut jandarmilor să cheme o ambulanță, dar a fost refuzată. Mai mult, a povestit că asistenta sa din Parlamentul European a vrut să-i acorde primul ajutor, dar a fost împiedicată de forțele de ordine.

Negocierile dintre Uniunea Europeană și Mercosur au început încă din 1999, însă acordul final a fost semnat în 2019 și urmează să fie ratificat de parlamentele statelor membre. (sursă foto: European Newsroom)

„Nimeni nu a înjurat”

„Nimeni nu a înjurat, nimeni nu a aruncat cu nimic. Este inacceptabil să folosești gaze într-un protest pașnic. Mai erau trei europarlamentari lângă mine”, a mai susținut Șoșoacă. Ea a acuzat că intervenția forțelor de ordine a fost „un masacru”.

„Europarlamentarul român, preşedinte al partidului S.O.S. România, Diana Iovanovici-Șoșoacă a ales strada în locul confortului instituțional, asumându-și până la capăt rolul de reprezentant al celor care muncesc pământul și hrănesc Europa. Timp de peste trei ore, europarlamentarul român s-a aflat în mijlocul miilor de fermieri europeni și români care au protestat împotriva Acordului UE–Mercosur, aflat pe ordinea de zi a Parlamentului European.

Ce au transmis cei de la SOS România

Sute de fermieri români au fost şi ei prezenți la protest, alături de mii de agricultori din întreaga Europă, cum ar fi Italia, Spania, Polonia, Germania, Olanda, confirmând că nemulțumirea nu este una marginală, ci profundă și generalizată. În timp ce alți europarlamentari au ales să rămână în sălile climatizate ale instituției, Diana Iovanovici-Șoșoacă a ales confruntarea directă, știind că acest gest îi poate aduce sancțiuni administrative și chiar neplata zilei de astăzi pentru faptul că a fost „în stradă, nu în Parlament (...)”, au transmis cei de la SOS România.

