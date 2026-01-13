Președintele Sindalimenta, despre votul României privind acordul UE-Mercosur: Întreaga clasă politică este vinovată

Dragoș Frumosu, președintele Sindalimenta, a afirmat, marți, despre votul României privind acordul UE-Mercosur, că întreaga clasă politică este responsabilă pentru situația actuală. „Întreaga clasă politică se face vinovată de ceea ce se întâmplă, inclusiv opoziţia care degeaba vine şi tot depune moţiuni”, a declarat acesta, la un post TV.

Președintele Sindalimenta a declarat, despre acordul UE-Mercosur, că întreaga clasă politică este responsabilă pentru situația actuală, inclusiv opoziția, despre care a spus că depune moțiuni fără rezultat, deoarece acestea nu sunt luate în considerare.

„S-a mai depus o moţiune simplă şi pentru ministra mediului, se va depune şi pentru ministra de la externe. Oamenii ăştia sunt lipiţi de scaune, rămân acolo şi distrug economic şi social această ţară”, a spus acesta, în emisiunea România Politică de la Prima News.

El a adăugat: „Eu vin şi pun o întrebare firească, în momentul în care ministrul agriculturii spune că are un program de măsuri pe care ar fi dorit să le prezinte la Bruxelles, plecate de la fermieri români, şi că rămâne şocat de faptul că s-a aprobat acest acord, fără a fi consultat, iertaţi-vă, cui a prezentat programul ăla? Cu cine l-a discutat? L-a discutat în guvern? Dacă l-a discutat în guvern, ce s-a discutat şi ce concluzie vine dinspre guvern? A fost discutat în coaliţie? Dacă s-a discutat în coaliţie, ce concluzie avem din partea coaliţiei de la guvern?”.

Potrivit liderului Sindalimenta, „Franţa a votat împotriva acordului UE-Mercosur, pentru că votul României era decisiv şi preşedintele Nicuşor Dan a fost în urmă cu câteva zile înainte, cu foarte puţin timp de a se aproba, în Franţa”.

„Este firesc să gândim aşa, pentru că Macron voia, la modul cel mai sincer, să scape de fermieri. În Franţa, am văzut cu toţi că fermierii au o putere extraordinar de mare. În Polonia la fel, în comparaţie cu noi şi cu alte state. Noi, în momentul în care am vrut să manifestăm paşnic, oamenii au fost blocaţi la intrarea în Bucureşti, ceea ce în alte state, din punct de vedere democratic, nu se întâmplă”, a mai explicat acesta.

Dragoș Frumosu a afirmat că efectele acestui acord ar urma să fie dramamtice.

„După ce suntem şi am fost chinuiţi cu produsele din Ucraina, la preţuri extraordinar de mici, şi fermierii au pierdut miliarde de euro în această perioadă, vine acest acord Mercursur care, de fapt, nu face altceva decât să primim produse la preţuri mai mici decât preţul de producţie din România, în condiţiile în care, atenţie - nimeni nu spune, avem parlamentari europeni - niciunul nu spune de ce subvenţia pentru agricultorii români este mai mică decât pentru celelalte state, membre ale Uniunii Europene, pentru că suntem membri cu drepturi de pline. Avem acelaşi drepturi şi acelaşi obligaţii”, a mai spus acesta.

Președintele Sindalimenta a susținut că, odată cu apariția acestor produse pe piața din România, care nu respectă reglementările europene privind cultura și producția, „şi din acest motiv şi costurile la noi sunt mai mari, ca şi în toate ţările membre ale Uniunii Europene, decât în aceste ţări din America Latină”.

„Noi discutăm despre siguranţa alimentelor şi despre sănătatea noastră. În momentul în care ştim cu toţii, în România şi probabil că şi în alte state, ne-am întâlnit o perioadă lungă de timp cu produse cu dublu standard pe care le-am criticat, cu produse care încalcă reglementările din punct de vedere al siguranţei şi sănătăţii alimentelor, eu nu cred că asta este o soluţie. Se pot găsi soluţii, dar numai în condiţiile în care oamenii şi fermierii din România, din Franţa, din Germania, din Spania, din Polonia sunt ascultaţi”, a explicat acesta.

Întrebat dacă sindicatele pregătesc proteste ca urmare a acestui acord, Dragoș Frumosu a declarat că, deocamdată, există doar discuții: „Sigur că ne-am pus această problemă şi sigur că vom ajunge la ea dacă lucrurile decurg aşa, fiindcă riscăm să ne pierdem locurile de muncă, fără discuţie”.