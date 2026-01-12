Acordul UE–Mercosur va fi semnat sâmbătă la Asuncion. Poziții diferite în România

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va semna sâmbătă, la Asuncion, capitala Paraguayului, acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur. Anunțul a fost făcut duminică de Bruxelles, potrivit AFP.

Paraguayul deține în prezent președinția rotativă a Mercosur, iar ministrul argentinian de externe, Pablo Quirno, confirmase anterior că semnarea acordului va avea loc sâmbătă.

Statele membre ale Uniunii Europene au adat vineri undă verde acestui acord comercial major, obținând o majoritate calificată necesară validării documentului. Decizia a fost luată în pofida votului negativ exprimat de Franța, principalul opozant al pactului , Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria, precum și a abținerii Belgiei.

Acordul a fost susținut inclusiv de Italia, care și-a schimbat poziția după ce îl blocase anterior, alături de alte state.

Validarea permite președintei Comisiei Europene și președintelui Consiliului European, Antonio Costa, să se deplaseze la Asuncion pentru semnarea oficială a pactului alături de reprezentanții Argentinei, Braziliei, Uruguayului și Paraguayului.

Rezultat al unor negocieri care au durat peste 25 de ani, acordul UE, Mercosur este considerat de susținătorii săi esențial pentru stimularea exporturilor europene, susținerea economiei continentului și consolidarea relațiilor diplomatice într-un context global marcat de incertitudine și tendințe protecționiste.

Totodată, pactul a generat proteste, în special din partea fermierilor europeni, care se tem de un aflux de carne de vită și alte produse agricole mai ieftine din America de Sud.

Acordul va crea cea mai mare zonă de liber schimb din lume, integrând aproximativ 800 de milioane de consumatori și un produs intern brut cumulat estimat la 22.000 de miliarde de dolari, potrivit datelor Comisiei Europene.

Documentul prevede eliminarea taxelor vamale pentru 91% din exporturile Uniunii Europene către Mercosur și pentru 92% din exporturile sud-americane către Europa. Economiile anuale pentru companiile europene sunt estimate la aproximativ 4 miliarde de euro.

Pentru Uniunea Europeană, tratatul deschide accesul la o piață tradițional protejată, în special pentru sectoarele industriale competitive, precum industria auto și cea a mașinilor industriale, unde taxele vamale actuale, cuprinse între 14% și 35%, vor fi eliminate treptat.

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, a declarat că România a susținut acordul UE–Mercosur în urma unor negocieri ferme, care au adus garanții clare pentru industrie și agricultură.

„Acordul UE–Mercosur va duce la creșterea exporturilor României. România are nevoie de piețe noi de export și de reguli corecte pentru producătorii săi. Statul român a susținut acest acord după negocieri ferme, care au adus garanții clare pentru industrie și agricultură”, a transmis Darău într-o postare pe Facebook.

Potrivit ministrului, în 2023, firmele românești au plătit peste 47 de milioane de euro taxe vamale pentru exporturile de produse industriale către Mercosur, iar după intrarea în vigoare a acordului aceste taxe vor fi eliminate aproape complet.

El a mai precizat că agricultura românească este protejată prin limitarea strictă a importurilor sensibile, menținerea obligatorie a standardelor UE și protejarea a 15 produse românești cu indicație geografică pe piețele Mercosur.

În schimb, Partidul Social Democrat a condamnat vineri decizia Ministerului Afacerilor Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea acordului, invocând lipsa unor clauze clare care să garanteze protecția fermierilor români în fața importurilor din America Latină.

Deși semnarea acordului reprezintă un pas decisiv, pactul UE–Mercosur nu este încă definitiv încheiat. Documentul va trebui să parcurgă procesul de ratificare, inclusiv în Parlamentul European, etapă prevăzută pentru anul 2026, unde acordul ar putea întâmpina noi obstacole.