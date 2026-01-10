Acordul UE-Mercosur amenință peste 120.000 de locuri de muncă în agricultură. Calculele unui deputat PSD

Deputatul PSD Marius Budăi a declarat sâmbătă că, dacă Acordul UE-Mercosur este atât de benefic cum susțin miniștrii USR, atunci de ce mai multe state cu un sector agricol puternic s-au opus semnării lui. Budăi îi întreabă pe reprezentanții USR dacă au consultat studiile de impact ale acordului și atrage atenția asupra estimărilor privind pierderea a circa 120.000 de locuri de muncă în Uniunea Europeană, în contextul în care România are una dintre cele mai mari ponderi ale joburilor din agricultură.

„Dacă Acordul UE-Mercosur este atât de bun, cum susțin miniștrii USR, atunci de ce mai multe state cu un sector agricol puternic s-au opus semnării lui? Doamna ministru Ţoiu știe că acesta este primul acord comercial încheiat de UE fără consensul tuturor statelor membre și fără să se țină seama de obiecțiile unor țări care contribuie semnificativ la producția agricolă a Uniunii Europene?

Domnul ministru Radu Miruță știe că de la 1 ianuarie 2026 se aplică o nouă taxă vamală pe carbon pentru fertilizanții din afara UE, care va crește costurile de producție din agricultură cu 20%, ceea ce ne va face și mai puțin competitivi cu produsele agricole din America Latină? Stimați USR-işti, ați citit studiile de impact ale acestui Acord? Știați că se estimează o pierdere de circa 120.000 de locuri de muncă din UE? Știați că România este una dintre țările europene cu cea mai mare pondere a joburilor din agricultură?”, a scris Budăi pe Facebook.

Deputatul PSD a atras atenția asupra poziției USR față de ecologie în trecut și a criticat modul în care organizațiile ecologiste europene s-au pronunțat împotriva acordului, considerându-l „un acord care distruge clima”.

„Nu ne spunea USR că ecologia este mai importantă decât energia, atunci când blocau finalizarea unor hidrocentrale de dragul unor broaște, pești și gândaci? Acum n-a mai contat că organizațiile ecologiste europene s-au opus acordului, calificându-l drept «un acord care distruge clima»? Nu mai sunteți cu clima?”, a transmis Budăi.

El a precizat că există avantaje în Acordul Mercosur, dar că acestea nu trebuie obținute în detrimentul altora, iar clauzele introduse în ultimul moment sunt insuficiente.

Budăi i-a îndemnat pe fermierii români să se informeze direct despre efectele acordului și a respins afirmațiile conform cărora europarlamentarii PSD ar fi votat pentru semnarea lui: „Dimpotrivă, au votat pentru amendarea lui, prin introducerea unor clauze care să-i protejeze pe fermierii români și europeni”.

El a mai punctat că, din punct de vedere politic, decizia privind Acordul Mercosur ar fi trebuit discutată în cadrul Coaliției, având în vedere lipsa consensului între membrii guvernului și impactul major al acordului.

Dacă domnul prim-ministru Bolojan a aprobat abordarea miniștrilor USR, de ce tăceți, domnule premier? O astfel de decizie ar fi trebuit discutată în Coaliție, dat fiind impactul major și faptul că nu exista consens între membrii guvernului. Deci cine subminează Coaliția, călcând în picioare Acordul Politic? Ce va face Coaliția pe viitor pentru a repara prostia făcută de USR? Vom stabili o conduită comună pentru europarlamentarii partidelor din Coaliție pentru amendarea Acordului Mercosur în Parlamentul European? Sau vom merge pe cărări separate, punând sub semnul însăși sensul acestei Coaliții?, a scris Budăi.

Deputatul a încheiat mesajul său afirmând: „Cu certitudine, PSD va vota pentru amendarea Acordului!”.