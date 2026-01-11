Sindalimenta acuză Guvernul: Acordul UE-Mercosur pune în pericol agricultura autohtonă

Guvernul României este acuzat că a sacrificat interesele fermierilor autohtoni, după ce a susținut Acordul UE–Mercosur la nivel european. Sindicaliștii din industria alimentară avertizează că acordul va afecta grav agricultura autohtonă, a transmis duminică, Sindalimenta, printr-un comunicat semnat de președintele Dragoș Frumosu.

Costurile de producție cresc de la an la an, în timp ce prețurile cerealelor rămân la niveluri apropiate de cele din urmă cu 15 ani, conducând la decapitalizarea fermelor. Zeci de exploatații sunt deja executate silit, iar altele se află la limita dintre supraviețuire și faliment, în contextul unei abordări guvernamentale fără consultare cu jucătorii din domeniu.

Apelurile organizațiilor din agricultură pentru respingerea Acordului UE–Mercosur, care avertizează că tratatul periclitează viitorul sectorului, au fost ignorate de doi miniștri din Guvern. Poziția președintelui Nicușor Dan, care susține că acordul oferă oportunități mai mari decât riscuri, a încurajat votul favorabil al miniștrilor USR-ști Ioana Doiu și Radu Miruță, împotriva intereselor naționale.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că a respins memorandumul propus Guvernului pentru aprobarea Acordului UE–Mercosur, dar nu a comunicat public opoziția sa înainte de semnarea tratatului. El a criticat Ministerul Economiei pentru lipsa analizei pe sectorul cărnii, unde prețurile din Mercosur sunt cu 40-50% mai mici decât în România.

PSD a reacționat critic la aprobarea acordului, fără a menționa că doar doi europarlamentari social-democrați au votat împotriva tratatului anul trecut. Întrebări rămân și asupra poziției președintelui României, care a încurajat aprobarea acordului, în timp ce lideri europeni, precum președintele Franței, au schimbat poziția sub presiunea fermierilor.

Sindalimenta a cerut public explicații de la președintele PSD privind votul europarlamentarilor din partidul său. Sindicatul cere explicații de la premier asupra asumării semnării acordului de către doi miniștri USR, precum și clarificări privind poziția ministrului Agriculturii, Florin Barbu, și publicarea stenogramelor discuțiilor din Guvern pe tema Acordului UE–Mercosur. Organizația a solicitat și prezentarea studiilor de impact care au stat la baza deciziei.

Sindalimenta avertizează că deschiderea pieței românești pentru produse agroalimentare din Mercosur poate afecta grav industria alimentară și fermierii, conducând la falimente, disponibilizări și importuri crescute. Organizația subliniază că fermierii și procesatorii au dreptul să cunoască cine a susținut acordul și cere asumarea publică a deciziilor de către Guvern și Președintele României.