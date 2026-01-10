Florin Barbu: Discuțiile despre Mercosur vor continua în coaliție. Vreo 3,8 miliarde nu sunt bani în plus pentru agricultură

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat sâmbătă că este convins că în perioada următoare se va lua în discuţie, în coaliție, partea de Mercosur și măsurile care trebuie adoptate în continuare. El a precizat că votul care s-a dat în Parlamentul European nu a vizat acordul în sine.

Barbu a amintit că încă din iulie 2025 a avut o întâlnire cu omologul său francez, solicitând atât respingerea anumitor aspecte ale acordului Mercosur, cât și garanții pentru fermierii români și europeni. „Am cerut Comisiei Europene un studiu de impact și respectarea standardelor UE pentru produsele agroalimentare provenite din Mercosur, în domeniile siguranței alimentare, protecției mediului și bunăstării animalelor”, a spus Barbu la Antena 3.

Florin Barbu a explicat că cei aproximativ 3,8 miliarde euro menționați anterior „nu sunt bani în plus pentru agricultură”. El a precizat că sumele ar fi putut fi redistribuite din fondul comun alocat statelor membre începând cu 2031 și că există posibilitatea utilizării acestora după 2027, începând cu 2028.

Ministrul a adăugat că a atras atenția asupra faptului că aceste sume nu apar în documentele oficiale ale Comisiei Europene, ci doar în corespondența internă: „Am cerut ca bugetul alocat Politicii Agricole Comune să fie clarificat și publicat oficial, cu sumele repartizate pe fiecare stat membru”.

Barbu a precizat că a solicitat ca importurile de produse din Mercosur să fie facultative timp de doi ani și ca fiecare stat membru să poată licenția operatorii economici care aduc astfel de produse. De asemenea, a cerut ca produsele importate în țări precum Germania să fie folosite doar pe teritoriul acestora, fără posibilitatea comerțului intracomunitar ulterior: „Discuțiile privind Mercosur trebuie purtate în coaliția de guvernare, cu prezența tuturor miniștrilor, și că toate datele și solicitările sale au fost transmise Ministerului Economiei, responsabil de comerț”.

Barbu a afirmat că România a devenit principal exportator de carne de pui în UE și deține cele mai mari efective de bovine din Uniunea Europeană. În plus, exportă aproximativ 30% din producția de ouă. Ministrul a menționat că producția de cereale este și ea semnificativă, iar diferențele de climă și precipitații între Europa și Mercosur pot influența piața cerealelor în Uniunea Europeană.

Florin Barbu a spus că a respins memorandumului legat de Mercosur cu două săptămâni în urmă și că de atunci nu a existat nicio discuție cu colegii din Guvern sau cu Ministerul Economiei și Ministerul Afacerilor Externe pe această temă. Ministrul a adăugat că așteaptă ca în coaliția de guvernare să fie readus în discuție memorandumului pe care l-a respins și justificat, împreună cu datele suplimentare cerute.