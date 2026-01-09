Florin Barbu: Nu am știut că România va vota acordul UE-Mercosur

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat vineri seara la Digi24 că nu a fost informat că România va vota acordul comercial dintre Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur. Afirmația sa vine în contextul în care președintele Nicușor Dan a exprimat recent un sprijin ferm pentru semnarea acestui pact, care implică Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay.

El a declarat că n-a știut despre acord. „Nu am aflat. Nu am știut de acest lucru”. Ministrul a precizat că în ultimele două săptămâni nu a fost consultat în calitate de ministru al Agriculturii și că o decizie de acest tip ar fi trebuit discutată de toate partidele din coaliția de guvernare.

„De partea de Mercosur se ocupă Ministerul Economiei care are partea de comerț. MAE se ocupă de reprezentare de vot la nivelul Comisiei Europene. Și eu am solicitat, și înțelegeți foarte clar, vreau să văd acel memorandum care a fost aprobat în guvern de către primul ministru și apoi aprobat de președintele României. Eu vreau să văd acel document”, a adăugat Barbu.

PSD a criticat dur modul în care a fost gestionată semnarea acordului. Formațiunea susține că Ministerul de Externe a ignorat interesele fermierilor români, mandând reprezentantul României în COREPER să voteze favorabil, fără clauze care să protejeze producătorii locali.

„PSD consideră că această decizie reprezintă un act de trădare a intereselor fermierilor români… Este revoltător faptul că miniștrii USR de la Externe și de la Economie au avizat Memorandumul privind Acordul UE-Mercosur, fără să se fi consultat cu fermierii români și fără să țină cont de obiecțiile formulate de Ministerul Agriculturii”, se arată într-un comunicat al partidului.

În schimb, președintele Nicușor Dan a explicat beneficiile pentru România. „România a votat în favoarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur, după ce am negociat, alături de alte state europene, elemente suplimentare de protejare a producătorilor români și europeni, cu precădere în sectorul agricol.”

Potrivit lui Nicușor Dan Dan, pactul va crea una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, reducând taxele vamale pentru exporturile europene către Mercosur și oferind României oportunitatea de a vinde produse strategice fără restricții tarifare.

Acordul include însă măsuri de protecție, precum limitarea cantităților de carne de vită și de pasăre importate la tarife reduse și clauze bilaterale de salvgardare pentru situațiile în care importurile ar pune în pericol producția internă.

Florin Barbu a reiterat că nu a semnat memorandumurile inițiate de Ministerul Economiei și a cerut garanții suplimentare pentru fermieri.

„Am cerut la Bruxelles garanții suplimentare pentru fermierii noștri și menținerea unei politici agricole comune echitabile… Este datoria noastră să ne asigurăm că produsele care intră pe piața europeană respectă standardele fitosanitare și sanitar-veterinare.”

Acordul UE-Mercosur a fost aprobat provizoriu vineri de statele membre, după mai bine de 25 de ani de negocieri. Documentul urmează să fie confirmat de capitalele europene și va necesita ulterior validarea Parlamentului European înainte de a intra în vigoare.