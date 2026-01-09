Nicușor Dan a explicat de ce România a votat în favoarea Acordului UE - Mercosur

Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, că România a votat în favoarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur după ce, alături de alte state europene, a negociat elemente suplimentare menite să protejeze producătorii români și europeni. „Prin acest Acord, care va duce la crearea uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, țările europene își cresc prezența într-o regiune comercială importantă, iar România va avea astfel oportunitatea de a exporta produse scutite de taxele vamale ridicate”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Şeful statului a afirmat că, în ultimele săptămâni, a participat activ la negocieri cu alţi lideri europeni, astfel încât România şi Uniunea Europeană să aibă beneficii comerciale în sectoare economice importante, iar fermierii români şi comerţul cu produse agroalimentare să fie susţinute.

„Pentru sectoarele agricole sensibile, am obţinut, în urma discuţiilor succesive cu omologii europeni, o serie de concesii importante faţă de forma iniţială a Acordului. Acordul cu Mercosur prevede eliminarea taxelor vamale pentru 91% din toate produsele importate din UE, iar România va putea exporta avantajos produse din sectoare importante precum echipamente de transport, în special componente auto, aparate şi dispozitive mecanice şi electrice, produse metalice, materiale textile”, a declarat acesta.

El a menționat, totodată, că noul Acord va duce la creşterea exporturilor de servicii din România către Mercosur şi va îmbunătăţi accesul ţării la materii prime critice, „un aspect esențial din perspectivă strategică, pentru că se reduce astfel dependența de alte surse care pot folosi această dependență ca instrument de presiune politică”.

„Diminuarea considerabilă a taxelor vamale la importuri oferă oportunități și sectorului agro-alimentar românesc. Dintre indicațiile geografice europene care vor fi protejate pe piețele Mercosur, 15 sunt produse agricole românești. Sunt prevăzute limitări ale liberalizării, prin limitarea cantităților care pot fi importate la tarife vamale reduse - la carne de vită maximum 1.5% din producția anuală a UE, la carne de pasăre 1.3%, iar tot ce depășește aceste cantități va fi importat cu tarifele vamale în vigoare astăzi”, a explicat președintele.

El a adăugat: „Totodată, a fost inclusă o măsură suplimentară de protecție prin introducerea clauzei bilaterale de salvgardare, care funcționează de fapt ca o frână de mână ce poate fi activată oricând importurile unui produs cresc brusc și pun în pericol producătorii autohtoni. Adică, facem comerț, dar ne și protejăm când e cazul, inclusiv prin impunerea respectării standardelor UE de producție pentru produsele agroalimentare importate. În privința pesticidelor sau a altor substanțe, totul trebuie produs la standardele înalte ale UE”.

Potrivit lui Nicușor Dan, pe lângă prevederile Acordului și ca urmare a solicitărilor României privind adoptarea unor măsuri la nivelul UE pentru sprijinirea fermierilor, Comisia Europeană va aloca în avans, pentru Politica Agricolă Comună, o sumă suplimentară de până la 45 de miliarde de euro din marja de flexibilitate.

„În concluzie, prin scăderea taxelor vamale, România va câştiga noi pieţe pentru exporturi, iar agricultura noastră este protejată. Acest Acord negociat de UE este o oportunitate pentru România”, a explicat președintele.

PSD a criticat, vineri, decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE–Mercosur, în lipsa unor clauze clare care să asigure protejarea fermierilor români de importurile din America Latină.

„PSD consideră că această decizie reprezintă un act de trădare a intereselor fermierilor români, mai ales în condiţiile în care ministrul PSD al Agriculturii, Florin Barbu, a semnalat în mai multe rânduri că semnarea acordului fără aceste garanţii va afecta puternic agricultura românească. În contextul dat, PSD anunţă ca va folosi toate pârghiile şi toate procedurile existente la nivelul Parlamentului European pentru amendarea Acordului UE-Mercosur în sensul protejării intereselor fermierilor români şi europeni”, a anunțat partidul.