Marea negociere a Serviciilor Secrete. Propunerile PNL pentru SRI, PSD își caută omul la SIE. Exclusiv

Începutul anului 2026 aduce în prim-plan cea mai așteptată mutare de pe tabla de șah a puterii de la București: numirea noilor șefi ai serviciilor secrete. O analiză exclusiv EVZ.

După mai bine de doi ani și cinci luni de la demisia lui Eduard Hellvig de la cârma Serviciului Român de Informații (SRI), președintele Nicușor Dan se află într-un moment critic al mandatului său, fiind forțat de aritmetica parlamentară să negocieze „la pachet” conducerea spionajului și contraspionajului românesc cu cea a parchetelor.

Potrivit surselor politice apropiate discuțiilor, Partidul Național Liberal (PNL) și-a definitivat opțiunile pentru conducerea SRI, susținându-i pe Cătălin Predoiu, actualul ministru de Interne. Cătălin Predoiu a jucat un rol esențial în atingerea a două dintre cele mai importante obiective de țară ale României din ultimele decenii: ridicarea Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) și aderarea deplină la Spațiul Schengen.

Este vehiculat și Mircea Abrudean, președintele Senatului, dar nu are anvergura politică necesară unei funcții complicate. Această mutare vine după ce varianta inițială agreată de președintele Nicușor Dan, avocatul Gabriel Zbârcea, a fost scoasă din cărți din cauza reacțiilor politice.

Blocajul a fost unul ideologic și strategic, liderii coaliției refuzând orice personaj care s-ar putea identifica cu discursul partidului extremist AUR, după cum a lăsat să se înțeleagă social-democratul Sorin Grindeanu.

În acest context, Predoiu și Abrudean apar ca soluții de stabilitate, deși numele lui Florin Vlădică din Administrația Prezidențială a fost și el vehiculat, dar fără a întruni sprijinul necesar din partea liberalilor.

În ceea ce privește Serviciul de Informații Externe (SIE), balanța părea să încline spre zona prezidențială, dar PSD are propriile propuneri de greutate.

Favoritul actual al președintelui Dan este consilierul prezidențial Marius Lazurcă, o figură agreată pentru experiența sa diplomatică. Din același motiv nu este exclusă posibilitatea ca actualul director al SIE, Gabriel Vlase să continue cu un nou mandat. Acesta având avantajul relațiilor excelente la nivelul partenerilor strategici și sprijinul PSD, partid care l-a susținut din start.

Totuși, în interiorul PSD s-au vehiculat nume precum Vasile Dâncu, un politician cu vechime în analizele strategice ale partidului, dar considerat mult prea apropiat de Florian Coldea. Claudiu Manda, un europarlamentar cu influență în zona de securitate, actualul secretar general al PSD, având șanse de nominalizare.

Varianta liberală Alexandru Muraru pentru SIE este cotată cu șanse minime, fiind văzut ca un “taliban” și fidel fostului președinte Klaus Iohannis.

Miza acestui început de an nu este doar securitatea națională, ci și controlul justiției.

Nicușor Dan este nevoit să negocieze numirile de la SRI și SIE împreună cu viitorii șefi ai DNA, DIICOT și Parchetului General. Ministerul Justiției, condus de Radu Marinescu (PSD), urmează să declanșeze procedura pentru aceste funcții-cheie, mandatele actualilor șefi, Alex Florența și Marius Voineag, expirând pe 30 martie.

Președintele a fost extrem de critic la adresa rezultatelor actuale în lupta împotriva marii corupții și evaziunii fiscale, ceea ce sugerează o dorință de „resetare” a sistemului. Totodată, luna ianuarie ar putea aduce și referendumul prin care magistrații vor fi consultați cu privire la activitatea CSM, un demers declanșat în urma controversatului documentar Recorder despre „justiția capturată”.

„Suntem într-un moment de maximă presiune pentru președintele Nicușor Dan. Deși a evitat până acum să avanseze nume concrete pentru a nu bloca negocierile, contextul geopolitic extrem de tensionat și nevoia acută de a avea o conducere civilă plină la vârful serviciilor secrete îl forțează să ia o decizie finală în perioada imediat următoare.

Este cât se poate de clar că epoca în care președintele decidea de unul singur cine conduce spionajul românesc a apus definitiv. Realitatea politică actuală arată că șeful statului este constrâns de o aritmetică parlamentară dură, dominată de PSD, fapt ce transformă orice numire într-un proces de negociere obligatorie”, ne-au declarat surse politice, sintetizând situația actuală.

Care poate fi capcana alegerilor politice? Modul în care se va contura Noul Binom și lipsa unor garanții de predictibilitate și legalitate va putea conduce la o nouă perioadă de instabilitate și dosare fabricate la comandă politică.