Locuri de muncă, taxe vamale mici și exporturi mari. Acordul Mercosur, explicat de ministrul USR al Economiei

Ministrul USR al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, a declarat sâmbătă că statul român a susținut acordul comercial UE-Mercosur după negocieri ferme, care au adus garanții clare pentru industrie și agricultură.

„Acordul UE-Mercosur va duce la creșterea exporturilor României. Statul român a susținut acest acord după negocieri ferme, care au adus garanții clare pentru industrie și agricultură. Rezultatul? Taxe vamale aproape zero pentru produsele românești, exporturi mai mari și acces la materii prime mai ieftine, producție mai mare și locuri de muncă în industria auto, mecanică și electrică”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

El a arătat că, în 2023, firmele românești au plătit peste 47 de milioane de euro taxe vamale pentru exporturile de produse industriale către Mercosur, iar după intrarea în vigoare a acordului aceste taxe dispar aproape complet.

Darău a spus că agricultura este protejată și că România a obținut limite stricte pentru importurile sensibile, menținerea standardelor UE și protecția a 15 produse cu indicație geografică pe piețele Mercosur.

Partidul Social Democrat a transmis vineri că respinge decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, în lipsa unor clauze clare care să garanteze protecția fermierilor români.

Uniunea Europeană are prevăzută semnarea acordului cu Mercosur pe 17 ianuarie, un pas decisiv pentru crearea celei mai mari zone de liber schimb din lume după mai bine de 25 de ani de negocieri și blocaje, a declarat agenția EFE.

Statele membre UE au obținut vineri majoritate calificată pentru validarea acordului, permițând președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintelui Consiliului European, Antonio Costa, să meargă săptămâna viitoare la Asuncion, Paraguay, pentru a semna oficial pactul cu reprezentanții Argentinei, Braziliei, Uruguayului și Paraguayului.

Acordul a fost adoptat în ciuda votului negativ al Franței, principalul opozant, și al Poloniei, Austriei, Irlandei și Ungariei, cu abținerea Belgiei și sprijinul Italiei, care și-a schimbat poziția după ce îl blocase anterior.

Noul spațiu comercial va integra circa 800 de milioane de consumatori și va reprezenta un produs intern brut comun de aproximativ 22.000 de miliarde de dolari, conform Comisiei Europene.

Acordul va permite eliminarea taxelor pentru 91% din exporturile UE în Mercosur și pentru 92% din exporturile sud-americane către Europa, ceea ce se traduce printr-o economie anuală estimată la 4 miliarde de euro pentru companiile europene.

Pentru UE, tratatul va deschide piețele protejate istoric pentru sectoarele industriale competitive, inclusiv industria auto și cea a mașinilor industriale, unde taxele vamale, între 14% și 35%, vor dispărea treptat.

Darău a arătat că, deși statele UE au aprobat semnarea acordului, procesul nu s-a încheiat complet. Ultimele obstacole se vor afla în procesul de ratificare în Parlamentul European în 2026.