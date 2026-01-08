Emmanuel Macron denunță „noul imperialism” al lui Donald Trump. Discurs în fața ambasadorilor francezi

Într-un discurs manifest susținut joi, 8 ianuarie 2026, la Palatul Élysée, președintele Emmanuel Macron a lansat critici extrem de dure la adresa actualelor tendințe din relațiile internaționale, vizând în mod direct politica externă a lui Donald Trump.

Liderul francez a avertizat asupra impunerii unui „nou tip de colonialism” și a unui „nou imperialism” care amenință stabilitatea globală, scrie Le Figaro.

Emmanuel Macron a deplâns faptul că Statele Unite ale Americii, sub conducerea lui Donald Trump, reprezintă o putere care „se îndepărtează progresiv de unii dintre aliații săi și se eliberează de regulile internaționale” pe care anterior le promova.

Președintele francez a făcut referire la „agresivitatea neocolonială” tot mai prezentă, exemplificând prin cazul Venezuela și presiunea exercitată de Washington pentru capturarea președintelui Nicolás Maduro. A pus în discuție Groenlanda și revendicările repetate ale președintelui american privind teritoriul danez.

Deși Macron a subliniat că Europa trebuie să știe să colaboreze cu prima putere mondială, el a condamnat „vasalizarea și defetismul” în fața tentativelor marilor puteri de a-și împărți lumea.

Discursul nu a omis nici ceilalți actori majori de pe scena globală. Rusia a fost calificată drept o „putere de destabilizare” în contextul conflictului din Ucraina, iar China, criticată pentru „agresivitate comercială tot mai dezinhibată”.

Macron a subliniat că Europa se confruntă cu o „dublă problemă”: tarifele comerciale americane și expansiunea economică chineză, cerând accelerarea agendei pentru „autonomia strategică” a Uniunii Europene.

În contextul în care Franța a preluat președinția G7, Emmanuel Macron a pledat pentru un „multilateralism eficient”. El a anunțat că summitul de la Evian, programat pentru luna iunie, trebuie să fie momentul unei reforme reale a guvernării mondiale și a ONU, realizată împreună cu marile țări emergente.

Președintele a avertizat că grupul G7 nu trebuie să se transforme într-un „club anti-BRICS”, ci trebuie să coopereze cu Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud pentru a combate dezechilibrele globale.

De asemenea, el și-a reafirmat sprijinul pentru reglementarea sectorului tehnologic european, amintind de sancțiunile americane ce l-au vizat pe fostul ministru Thierry Breton, arhitectul acestor legi.

În finalul discursului său anual, Macron a transmis un mesaj mobilizator ambasadorilor francezi, cerându-le să nu fie simpli spectatori ai „destrămării” ordinii mondiale, conchide Le Figaro.

„Nu suntem aici pentru a comenta, suntem aici pentru a acționa!”, a martelat președintele, insistând pe necesitatea ca Franța și Europa să își impună propriul model de securitate și comerț.