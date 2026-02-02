Călin Georgescu a contestat trimiterea în judecată în dosarul de propagandă legionară

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, s-a prezentat luni dimineață la Tribunalul București, unde instanța a analizat contestația sa privind decizia de începere a judecății pe fond în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară.

La ieșirea din Tribunalul București, Călin Georgescu, însoțit de avocați și gărzi de corp, a declarat că demersul său ar putea să nu aibă succes, afirmând că preferă să fie „o zi lup, decât o viață jigodie”. Declarațiile au fost făcute în fața zecilor de susținători prezenți la intrarea în instanță, care l-au întâmpinat cu aplauze și urale.

„Sistemul încearcă să mă doboare şi probabil că va înregistra astăzi un succes efemer. Nicolae Iorga spunea aşa: sunt succese care te înjosesc şi înfrângeri care te înalţă”, a declarat Călin Georgescu

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a susținut că dreptatea este un ideal ce poate fi atins doar printr-o justiție autentică și a afirmat că „sistemul încearcă să mă doboare”. El a adăugat că un eventual eșec ar putea fi unul temporar, citându-l pe Nicolae Iorga: „sunt succese care te înjosesc și înfrângeri care te înalță”.

Călin Georgescu a continuat criticile la adresa clasei politice, pe care a descris-o drept „nefericită, frustrată și mediocră”, afirmând că nu va renunța la demersul său. El a susținut că „oamenii fericiți nu-și pierd timpul rănindu-i pe alții” și că răul vine de la cei „nefericiți, frustrați, mediocri și invidioși”.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a transmis că nu va ceda în fața presiunilor și că acceptă să fie judecat de oameni, pentru a nu „îl supăra pe Dumnezeu”. El a reluat afirmația potrivit căreia preferă „o zi lup, decât o viață jigodie”.

Procesul aflat pe rolul Tribunalului București vizează contestația formulată de Călin Georgescu împotriva deciziei instanței de începere a judecării pe fond a dosarului penal în care este cercetat pentru propagandă legionară.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată la data de 2 iulie 2025 de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de genocid, crime împotriva umanității și crime de război, precum și de promovarea ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată, în cinci acte materiale.