Călin Georgescu rămâne un pol de influență politică și reaprinde competiția din zona suveranistă

La mai bine de un an de la anularea alegerilor prezidențiale, Călin Georgescu continuă să joace un rol central în politica românească, chiar dacă nu mai ocupă o poziție formală în vreo structură de partid.

În timp ce scena politică s-a reconfigurat, iar unele formațiuni au încercat să capitalizeze electoral momentul din decembrie 2024, Georgescu rămâne un punct de referință pentru o parte importantă a electoratului suveranist.

Această realitate alimentează tensiuni vizibile, în special în relația cu liderul AUR, George Simion, care încearcă, fără succes deplin, să preia acest segment de votanți.

Deși alegerile prezidențiale au fost anulate, iar contextul instituțional s-a modificat radical, Călin Georgescu nu a dispărut din spațiul public. Dimpotrivă, în ultimele luni, aparițiile sale, mesajele politice și semnalele privind construirea unei noi formațiuni politice au devenit tot mai frecvente.

Voci din zona suveranistă susțin că Georgescu lucrează, etapizat, la conturarea unui proiect politic propriu, menit să coaguleze electoratul dezamăgit atât de partidele tradiționale, cât și de actuala conducere a AUR.

Această strategie, construită gradual, pare să fi avut un efect direct asupra lui George Simion, care se confruntă cu dificultăți în a-și menține monopolul asupra discursului suveranist.

Potrivit mai multor analiști, competiția reală din această zonă nu mai este una simbolică, ci una de influență concretă asupra unui electorat fidel, dar exigent.

Nemulțumirea lui George Simion este alimentată de faptul că, în ciuda eforturilor repetate, nu a reușit să atragă în mod decisiv susținătorii lui Călin Georgescu. În paralel, Georgescu se confruntă cu presiuni judiciare și politice, inclusiv prin intermediul unor dosare penale, pe care apropiații săi le descriu drept forme de hărțuire.

În acest context, Călin Georgescu a ales să răspundă public, nu prin atacuri directe, ci prin mesaje cu tentă morală și simbolică, adresate întregii clase politice.

„Eu, personal, nu am nevoie să demonstrez nimic. Nimic, eu personal, Călin Georgescu. Dar am o mențiune față de întreg sistemul și față de toată clasa politică. Subliniez, toată clasa politică. Cei care cred că au câștigat făcând rău, foarte mare rău, poporului român, sau mimând binele, nu știu regulile timpului, vrerea strămoșilor care sunt vii și vrerea lui Dumnezeu”, a declarat Călin Georgescu.

Declarația a fost interpretată de susținătorii săi drept o delimitare clară atât de adversarii politici, cât și de foștii aliați percepuți ca trădători.

Încă din campania pentru alegerile prezidențiale anulate, Călin Georgescu s-a poziționat ferm ca susținător al politicilor promovate de Donald Trump. Această linie a fost menținută și după anularea scrutinului, Georgescu argumentând că schimbările globale confirmă direcția sa politică.

„La Davos am văzut clar căderea sistermului globalist lumea se schimbă sunt noi alianțe este o schimbare profundă în întreaga lume si tot ceea ce face președintele sua, trump este in acest sens, pentru ca ordinea internationala bazata pe reguli s-a schimbat dat faptului ca nu a fost nicio regula, a fost doar un sistem neocolonial care a jefuit oameni si bogățiile tarilor”, a spus Călin Georgescu.

Acest tip de discurs continuă să rezoneze cu o parte a electoratului suveranist, care percepe actualele transformări internaționale ca pe o confirmare a eșecului vechilor structuri de putere.

În paralel, George Simion a încercat, în repetate rânduri, să își construiască o legitimitate externă, în special în Statele Unite. Ultima sa deplasare a fost însă însoțită de un nou episod controversat, după ce liderul AUR a apărut tăind un tort în forma Groenlandei, decorat cu drapelul american. Gestul a fost criticat atât în plan intern, cât și de comentatori din zona suveranistă, care l-au catalogat drept o gafă diplomatică.

În cadrul aceleiași deplasări, George Simion și prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, au participat la întâlniri cu mai mulți congresmeni americani, dar și cu fostul ambasador al SUA la București, Daniel Fried, o figură controversată în spațiul politic românesc.

Apropiații lui Călin Georgescu susțin că aceste întâlniri nu ar fi avut ca scop susținerea României sau clarificarea situației legate de alegerile anulate, ci ar fi urmărit exclusiv capital politic pentru liderul AUR. Compararea gestului lui Simion cu acțiuni similare din trecut a reaprins polemica în mediul online.

În acest context, au fost readuse în atenție declarații mai vechi ale lui Daniel Fried, care, în 2023, îl critica dur pe Donald Trump.

„În ultimele zile, Trump și oamenii săi par să își intensifice beția autoritară (și, da, fascistă)”, scria Daniel Fried, într-un text public, citând ulterior pasaje în care fostul președinte american era comparat cu lideri autoritari ai secolului XX.

Pentru susținătorii lui Georgescu, această asociere este folosită ca argument împotriva legitimității demersurilor externe ale lui George Simion.

Un alt punct sensibil îl reprezintă modul în care George Simion a fost prezentat la unele evenimente internaționale. Potrivit criticilor săi, pe pagina unei conferințe la care a participat liderul AUR se afirma, în mod eronat, că acesta ar fi fost privat de dreptul de a deveni președintele României prin anularea alegerilor.

Această afirmație a fost catalogată drept falsă de susținătorii lui Călin Georgescu, care subliniază că Simion a fost lăsat să candideze, a beneficiat de o campanie costisitoare și a recunoscut înfrângerea la scurt timp după încheierea scrutinului, fără a contesta rezultatul.

Printre vocile care au contestat public poziția lui George Simion se numără și Gelu Vișan, susținător declarat al lui Călin Georgescu. Acesta a acuzat liderul AUR de impostură și de abandonarea cauzei suveraniste în momentul decisiv.

În viziunea acestei tabere, Simion ar încerca acum să îl elimine complet pe Călin Georgescu din ecuația politică și să șteargă simbolic momentul de la 6 decembrie 2024, considerat un reper pentru electoratul suveranist.

Într-un interviu acordat la Marius Tucă Show, Călin Georgescu a vorbit deschis despre sentimentul de trădare și despre mecanismele sistemului politic românesc.

„Ați fost trădat? Sigur că da, foarte mult. De oameni apropiați? De oameni foarte apropiați. Puteți să-i spuneți sau ….când va fi momentul … Adică a fost o lovitură puternică sau v-ați așteptat ca oamenii ăștia care erau foarte apropiați să vă trădeze? Dl Tucă, în primul rând arealul zilei de 3-4 decembrie îmi spunea că e prea simplu … era prea simplu să fie, adică era clar că după zeci de ani în care Sistemul știa dinainte ce împarte cum se împarte”, a declarat Călin Georgescu.

El a reamintit și afirmația făcută anul trecut, devenită emblematică pentru ruptura dintre cei doi lideri.

„George Simion nu este omul oamenilor lui, al celor care cu adevărat îl susțin. El este omul altora. Al celor care nu au nimic în comun cu binele poporului”, a spus Călin Georgescu.