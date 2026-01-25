Georgescu, Simion și Dan, percepuți pozitiv. Bolojan și Grindeanu, respinși. În cine au încredere românii. Sondaj CURS

Peste trei sferturi dintre români consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, potrivit unui sondaj de opinie realizat de CURS la nivel național, în luna ianuarie 2026. Conform datelor, 76% dintre respondenți apreciază negativ direcția în care merge țara, în timp ce doar 19% consideră că direcția este una bună.

În ipoteza organizării unor alegeri parlamentare duminica viitoare, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) ar obține 35% din voturi, menținându-se pe primul loc în opțiunile electoratului.

Partidul Social Democrat (PSD) este cotat cu 23%, urmat de Partidul Național Liberal (PNL), cu 18%. Uniunea Salvați România (USR) ar obține 10% din voturi, în timp ce UDMR și S.O.S. România sunt creditate fiecare cu 5%, potrivit sondajului CURS.

Datele sondajului indică niveluri ridicate de neîncredere în rândul liderilor politici. Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu este evaluat pozitiv de 36% dintre respondenți, în timp ce 60% au o opinie negativă despre acesta.

Liderul AUR, George Simion, și președintele României, Nicușor Dan, înregistrează niveluri apropiate de încredere, de 32%, respectiv 31%, ambii confruntându-se cu rate de neîncredere care depășesc 60%.

Premierul Ilie Bolojan și președintele PSD, Sorin Grindeanu, au un nivel de respingere de peste 70%, iar liderul S.O.S. România, Diana Șoșoacă, înregistrează cel mai ridicat nivel de neîncredere, de 80%.

Potrivit CURS, în cazul unor figuri politice precum Dominic Fritz și Anamaria Gavrilă se remarcă un nivel semnificativ de necunoaștere publică, „ceea ce indică o vizibilitate limitată la nivel național”.

Instituțiile care se bucură de cea mai bună imagine în rândul populației sunt Armata, Biserica și Pompierii, cu procente de încredere cuprinse între 61% și 80%.

Poliția și Uniunea Europeană depășesc ușor pragul de 50% opinii pozitive.

La polul opus se află instituțiile politice și cele ale Justiției. Parlamentul și Justiția sunt evaluate negativ de 75% dintre respondenți, Guvernul și Curtea Constituțională de 73%, iar Președinția de 67%, arată datele sondajului CURS.

Așteptările populației pentru anul 2026 sunt predominant negative. Potrivit sondajului, 63% dintre respondenți cred că situația lor economică și nivelul de trai se vor înrăutăți comparativ cu anul 2025.

Alți 29% se așteaptă la o stagnare, în timp ce doar 7% anticipează o îmbunătățire. Un procent de 1% declară că nu are o opinie clară.

În ipoteza unui referendum privind reunirea Republicii Moldova cu România, 56% dintre respondenți declară că ar vota pentru reunificare. În același timp, 37% afirmă că nu ar susține un astfel de demers, iar 7% nu au o opinie clară.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion reprezentativ de 1.067 respondenți, populație adultă rezidentă din România, cu vârsta de 18 ani și peste. Datele au fost colectate prin metoda CATI (interviuri telefonice asistate de computer), în perioada 14–23 ianuarie.

Eșantionul este probabilist, multistadial și stratificat, iar marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.