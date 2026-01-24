Călin Georgescu, mesaj pentru susținători de Ziua Unirii: Suntem obosiți de nedreptate, nu de muncă

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale și cercetat în două dosare penale, a fost prezent sâmbătă în Parcul Carol I, unde a depus o coroană de flori la Monumentul Ostașului Necunoscut, cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Române.

„Sărbătorim 167 de ani de la Unirea Principatelor Române. Unirea se face prin unire. Astăzi, aici se adună memoria statului român, în liniște și demnitate. Fără trecut nu există prezent și nici viitor”, a declarat Călin Georgescu în fața susținătorilor prezenți la eveniment.

În discursul său, Georgescu s-a adresat direct celor adunați în parc, afirmând că înțelege nemulțumirile sociale și starea de oboseală resimțită de o parte a populației. „Nu vă întreb cum sunteți, pentru că știu cum sunteți. Vă văd și vă simt, sunteți obosiți de nedreptate, nu de muncă. V-au sărăcit de sine, nu neapărat de bani”, a spus acesta.

El le-a mulțumit susținătorilor pentru prezență, mai ales celor veniți din diferite zone ale țării.

Călin Georgescu a afirmat că istoria este scrisă de oameni „drepți”, ancorați în credință, nădejde și dragoste, și că momentele dificile trăite în prezent au mai existat în trecut.

„Ieșirea a venit din oameni drepți care au pus temelia unor instituții drepte, născute din voința poporului. Voința poporului este sfântă pentru democrație”, a declarat el.

În final, Georgescu a făcut referire la domnitorul Alexandru Ioan Cuza, pe care l-a descris drept începutul României ca stat modern: „24 ianuarie 1859 nu înseamnă altceva decât unirea voințelor. Cuza nu a unit doar teritorii, a unit voințe și a pus în centrul unui popor obosit credința că se poate”.

La finalul discursului, din mulțime s-au auzit scandări de susținere: „Georgescu este președinte”.