Politica

Călin Georgescu, mesaj pentru susținători de Ziua Unirii: Suntem obosiți de nedreptate, nu de muncă

Comentează știrea
Călin Georgescu, mesaj pentru susținători de Ziua Unirii: Suntem obosiți de nedreptate, nu de muncăCalin Georgescu. Sursa foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale și cercetat în două dosare penale, a fost prezent sâmbătă în Parcul Carol I, unde a depus o coroană de flori la Monumentul Ostașului Necunoscut, cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Române.

„Sărbătorim 167 de ani de la Unirea Principatelor Române. Unirea se face prin unire. Astăzi, aici se adună memoria statului român, în liniște și demnitate. Fără trecut nu există prezent și nici viitor”, a declarat Călin Georgescu în fața susținătorilor prezenți la eveniment.

Călin Georgescu: „Vă văd și vă simt, sunteți obosiți de nedreptate”

În discursul său, Georgescu s-a adresat direct celor adunați în parc, afirmând că înțelege nemulțumirile sociale și starea de oboseală resimțită de o parte a populației. „Nu vă întreb cum sunteți, pentru că știu cum sunteți. Vă văd și vă simt, sunteți obosiți de nedreptate, nu de muncă. V-au sărăcit de sine, nu neapărat de bani”, a spus acesta.

El le-a mulțumit susținătorilor pentru prezență, mai ales celor veniți din diferite zone ale țării.

Generalul SRI Florian Coldea a fost la Davos, unde a turnat un fel de episod din Las Fierbinți
Generalul SRI Florian Coldea a fost la Davos, unde a turnat un fel de episod din Las Fierbinți
Prețuri și chirii în schimbare. Piața imobiliară, la răscruce în 2026
Prețuri și chirii în schimbare. Piața imobiliară, la răscruce în 2026

„Georgescu este președinte”

Calin Georgescu, Ziua Unirii

Sursa foto: Facebook/Lucian Tudor

Călin Georgescu a afirmat că istoria este scrisă de oameni „drepți”, ancorați în credință, nădejde și dragoste, și că momentele dificile trăite în prezent au mai existat în trecut.

„Ieșirea a venit din oameni drepți care au pus temelia unor instituții drepte, născute din voința poporului. Voința poporului este sfântă pentru democrație”, a declarat el.

În final, Georgescu a făcut referire la domnitorul Alexandru Ioan Cuza, pe care l-a descris drept începutul României ca stat modern: „24 ianuarie 1859 nu înseamnă altceva decât unirea voințelor. Cuza nu a unit doar teritorii, a unit voințe și a pus în centrul unui popor obosit credința că se poate”.

La finalul discursului, din mulțime s-au auzit scandări de susținere: „Georgescu este președinte”.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:15 - Călin Georgescu, mesaj pentru susținători de Ziua Unirii: Suntem obosiți de nedreptate, nu de muncă
13:07 - MAI: Videoclipul viral, cu conflictul dintre un preot și jandarm, este fals. A fost creat cu AI
13:00 - Viața de dincolo de podium: Kaia Gerber a povestit cum a crescut ca fiică a lui Cindy Crawford
12:54 - Comparațiile lui Bolojan cu UE, contestate de Marius Budăi: România are cea mai mare inflație
12:42 - Generalul SRI Florian Coldea a fost la Davos, unde a turnat un fel de episod din Las Fierbinți
12:34 - Nicuşor Dan, huiduit la Focșani: Uitaţi-vă la cine sunt oamenii în care vă puneţi speranţele

HAI România!

A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda

Proiecte speciale