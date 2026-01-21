Georgescu și Potra se întâlnesc la CAB. Procesul pentru acțiuni contra ordinii constituționale ar putea începe curând

Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu, împreună cu Horațiu Potra, fiul și nepotul acestuia, precum și ceilalți inculpați din dosarul privind acțiuni împotriva ordinii constituționale și nerespectarea regimului armelor și munițiilor, vor fi aduși miercuri la Curtea de Apel București (CAB). Judecătorul va analiza, în cameră preliminară, probele și înscrisurile depuse la dosar pentru a stabili dacă poate începe judecarea pe fond a cauzei.

La termenul precedent, din 22 decembrie 2025, instanța a aprobat cererea lui Horațiu Potra de a depune un stick de memorie cu două înregistrări video și a dispus citarea unui martor-asistent implicat la percheziția din 26 februarie 2025 de la locuința acestuia din Mediaș.

„Încuviinţează cererea formulată de inculpatul Potra Horaţiu privind depunerea la dosar a unui memory stick Hama USB 3.0. 64 GB, care conţine două înregistrări video, precum şi cererea de emitere a unei adrese către Poliţia Locală Mediaş. Emite adresă către Primăria Municipiului Mediaş - Direcţia Poliţia Locală pentru a comunica dacă s-a solicitat organelor de poliţie deplasarea la adresa din municipiul Mediaş, (...) la data de 09.12.2024, în caz afirmativ urmând a fi înaintate înscrisurile întocmite şi constatările organelor de poliţie locală”, se arăta în soluţia din 22 decembrie 2025.

Instanța a aprobat solicitarea lui Horațiu Potra de a audia un martor-asistent implicat la percheziția din 26 februarie 2025, la locuința sa din Mediaș, și a dispus citarea acestuia la următorul termen.

Alte cereri formulate de inculpați au fost respinse. Luni, Înalta Curte de Casație și Justiție a menținut arestul preventiv al lui Potra, în timp ce fiul și nepotul său au fost plasați în arest la domiciliu. Cei trei au fost aduși în țară din Dubai pe 20 noiembrie 2025 și au fost arestați preventiv în 21 noiembrie pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și a materiilor explozive.

În rechizitoriul procurorilor se arată că, în contextul deciziei CCR din 6 decembrie 2024, prin care alegerile prezidențiale au fost anulate, Georgescu s-a întâlnit pe 7 decembrie, la un complex de echitație din Ciolpani, cu mercenarul Potra. Ancheta arată că Potra, cu experiență în zone de conflict internațional, a susținut pregătirea campaniei electorale a lui Georgescu și planificarea unor acțiuni paramilitare.

Procurorii susțin că grupul condus de Potra, format din 21 de persoane, urma să desfășoare proteste violente în București pentru a destabiliza autoritățile și a influența ordinea constituțională. În urma controalelor poliției din noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, în mașinile grupului au fost găsite arme albe, bastoane telescopice, pistoale și materiale pirotehnice periculoase.

Potrivit procurorilor, acțiunile celor 22 de inculpați au pus în pericol securitatea națională și au amenințat ordinea constituțională, punând în risc exercitarea puterii de stat. În cadrul perchezițiilor din 26-27 februarie 2025, desfășurate în județele Sibiu, Mureș, Ilfov, Timiș și Cluj, au fost vizate 27 de locuințe și patru sedii de firmă, fiind descoperite, printre altele, sume mari de bani și numeroase arme în locuința lui Potra.