Horațiu Potra află dacă scapă de arest. Decizia e așteptată la ÎCCJ

Instanța supremă urmează să stabilească, luni, 19 ianuarie, dacă mercenarul Horațiu Potra, fiul și fratele său vor rămâne în arest preventiv, după ce au contestat hotărârea Curții de Apel București privind menținerea măsurii de arest preventiv.

Cei trei au atacat hotărârea prin care Curtea de Apel București a decis, în data de 9 ianuarie, prelungirea arestului preventiv. Dosarul a ajuns pe rolul Înalta Curte de Casație și Justiție, instanță care urmează să analizeze cauza în cursul zilei de luni, 19 ianuarie.

Potrivit deciziei CAB, măsura arestării preventive în cazul lui Horațiu Potra, al fiului său Dorian și al nepotului Alexandru-Cosmin Potra este menținută „până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 30 de zile”.

Horațiu Potra a fost plasat în arest preventiv la 21 noiembrie 2025, fiind acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și nerespectarea regimului materiilor explozive. Aceeași măsură a fost dispusă și față de fiul și nepotul său.

Mercenarul a fost găsit de autorități în Dubai în luna septembrie 2025 și a acceptat să fie adus în România, fapt care a permis finalizarea rapidă a procedurilor. În lipsa acestui acord, procesul ar fi putut fi mult mai îndelungat, în contextul în care nu există tratat de extrădare cu Emiratele Arabe Unite. Horațiu Potra a fost adus în țară pe 20 noiembrie 2025, împreună cu fiul și nepotul său.

Potra a fost trimis în judecată alături de fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și alți 20 de inculpați, fiind acuzați de comiterea unor infracțiuni grave care ar fi avut ca scop destabilizarea României.

În rechizitoriu, procurorii rețin că, după hotărârea Curtea Constituțională a României din 6 decembrie 2024, prin care au fost anulate alegerile prezidențiale, în dimineața zilei de 7 decembrie 2024, Călin Georgescu s-ar fi întâlnit cu Horațiu Potra, la un complex de echitație din localitatea Ciolpani, județul Ilfov, „în condiţii de clandestinitate”.

Anchetatorii susțin că Horațiu Potra, care ar fi activat în zone de conflict internațional și ar fi desfășurat activități de recrutare și instruire paramilitară, l-ar fi sprijinit pe Călin Georgescu atât înainte de campania electorală, cât și pe parcursul acesteia. La întâlnirea de la Ciolpani, cei doi ar fi discutat un plan ce viza implicarea mercenarului și a unor persoane din anturajul său, cu pregătire militară, în „acţiuni violente cu caracter subversiv”, menite să deturneze protestele pașnice existente la acel moment.

„Strategia urmărea, prin contagiune emoţională şi comportamentală dublată de manipularea emoţiilor colective, în contextul unui moment de maximă tensiune socială, schimbarea ordinii constituţionale ori îngreunarea sau împiedicarea exercitării puterii de stat”, precizau anchetatorii.

Procurorii mai arată că Horațiu Potra ar fi constituit un grup paramilitar format din 21 de persoane, pe care le-ar fi coordonat, stabilind deplasarea acestora spre București cu șapte autoturisme. Scopul ar fi fost declanșarea unor proteste față de autorități, care urmau să fie transformate în „acţiuni violente apte să desăvârşească politica revizionistă” a lui Călin Georgescu, „în sensul împiedicării exercitării puterii legitime în stat şi al asigurării reconfigurării ordinii constituţionale, prin detaşarea de principiile sale fundamentale şi de regulile statului de drept”, cu afectarea gravă a siguranței naționale.

În noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, polițiștii au instituit filtre rutiere în zonele Balotești–Săftica, din județul Ilfov, Mănești și Cornești, din județul Dâmbovița, precum și în Capitală. În urma controalelor, în autoturismele verificate au fost descoperite cuțite tip briceag, pumnale, cuțite cu lamă lungă, bastoane telescopice, spray-uri cu piper, boxuri, topoare și cozi de topoare, pistoale, dar și materiale pirotehnice din categoria celor mai periculoase, cu potențial de a produce explozii puternice, pagube majore, răni grave și chiar decese.

Concluzia procurorilor care i-au trimis în judecată pe cei 22 de inculpați este că acțiunile acestora au generat un risc major la adresa securității naționale, prin crearea unei stări de pericol pentru ordinea constituțională și pentru valorile care protejează exercitarea puterii de stat în condițiile legii.