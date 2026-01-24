George Simion, la conferința grupului AllaTra, care suține viața extraterestră. Liderii, acuzați de înaltă trădare

Dana Hering, activist pentru drepturile omului, a dat detalii despre conferința la care a participat George Simion, liderul Aur, în SUA.

„Au circulat în grupurile AUR pozele lui Simion, mândru, în fața unor microfoane, la o conferință "spirituală". Desigur, au curs felicitările, manuțele împreunate și duamneajută de la credincioșii ortodocși. AllaTra este un cult asemanator QAnon, doar că bazat pe religie.

Credințele grupului includ milenarismul, reîncarnarea, o forță vitală abstractă Allat și un panteon divin al lui Dumnezeu și Satana. Plus toate teoriile conspirației posibile”, a scris Dana Gering pe Facebook.

Membrii cultului, a mai scris Dana Hering, susțin prezența vieții extraterestre pe Pământ de-a lungul istoriei, rasa benefică Annunaki și o rasă malefică numită Apexieni: „Grupul a publicat „studii” în care afirmă că un „câmp de septoni” este responsabil pentru evenimente geologice și climatice samd. Ideologia AllatRa a fost blocată atât în Ucraina, cât și în Rusia, iar grupul e considerat organizație teroristă și extremistă. Liderul organizației, Igor Danilov, și mai mulți asociați au fost acuzați de înaltă trădare, crearea unei organizații criminale, propagarea ideologiei comuniste și justificarea agresiunii armate.

În decembrie 2023, a fost emis un mandat de arestare pe numele său, împreună cu șase asociați legați de AllatRa, iar în prezent se ascunde și e urmărit internațional. În SUA, cultul AllatRa este înregistrat ca grup de lobby politic și promovează „diplomația spirituală” prin pastorul Mark Burns.

Domnul pastor e un televangelist cunoscut în America, care a fost prins cu minciuna, după ce a susținut că are diplomă de doctorat, emisă de o universitate americană, unde a urmat doar un semestru. A dat informații false și despre anii pe care i-a făcut în armată”.

Mark Burns ar susține că este consilierul spiritual al lui Trump: „Când jurnaliștii i-au descoperit minciunile, a pretins că i-a fost atacat site-ul, dar ulterior a admis public că a mințit în privința CV-ului său. În 2018 a candidat pentru un loc în Congres în North Carolina și a obținut 2,48% voturi, iar în 2022 a candidat și a pierdut din nou. Evident, pastorul îl susține pe Trump, din 2016 și pretinde că e „sfătuitorul său spiritual”, pentru că din 2023 a fost ales în conducerea organizației Pastors for Trump.

Acesta e grupul care i-a organizat conferința lui Simion, după cum bine se observă pe afișele din sală. LE aceste informații le-am obținut din câteva clickuri de căutare pe net. Cred că jurnaliștii și autoritățile românești ar trebui să deschidă o anchetă despre legăturile AUR și Simion cu aceste organizații și grupuri, cel puțin controversate. Una foarte serioasă. LLE domnul pastor e foarte activ pe rețele și face lobby activ, susținând Ucraina. Un motiv în plus să ne întrebăm ce caută Simion acolo”, a mai scris Dana Hering.